Повторение прошлогоднего финала: как прошла жеребьевка решающих стадий ЛЧ

«Бавария» — «ПСЖ»

В четвертьфинале болельщиков ожидает повторение финала прошлого сезона Лиги чемпионов. «Бавария» померится силами с «ПСЖ». В решающем матче 2020 года немецкий клуб переиграл парижан со счетом 1:0, а победный мяч на 59 минуте забил Кингсли Коман.

С 2017 года команды провели между собой четыре встречи, дважды одержав победы и два раза уступив.

В текущем розыгрыше турнира обе команды стали победителями в своих группах. Представитель Бундеслиги играл в квартете с мадридским «Атлетико», австрийским «Зальцбургом и московским «Локомотивом». Парижане оказались на первом месте четверки, где также выступали немецкий «Лейпциг» английский «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Истанбул Башакшехир».

В первом раунде плей-офф немцы и французы уверенно разобрались с римским «Лацио» и каталонской «Барселоной» соответственно.

В чемпионате Германии подопечные Ханса-Дитера Флика уверенно лидируют опережая «Лейпциг», который идет вторым, на четыре очка. А вот парижане пока неожиданно уступают первую строчку «Лиллю», отставая на три балла.

«Манчестер Сити» — «Боруссия»

Английский «Манчестер Сити» поспорит за выход в 1/2 финала турнира поспорит с дортмундской «Боруссией». В своей истории команды встречались в официальных матчах лишь дважды. В сезоне-2012/13 они были соперниками по группе самого престижного еврокубкового турнира: на Туманном Альбионе была зафиксирована ничья (1:1), а в Германии сильнее оказались хозяева поля (1:0). Интересно, что тогда «горожане» заняли последнее место в группе, а «шмели» дошли до финала турнира, где проиграли своему извечному сопернику — «Баварии».

В этом году противостояние интересно тем, что за дортмундцев выступает 20-летний Эрлинг Холанд, за которым охотятся все ведущие клубы Старого Света. В текущем сезоне он провел 29 матчей, наколотив 30 мячей. В середине марта британское издание Daily Mail сообщило о том, что именно «горожане» являются фаворитом в борьбе за скандинавского вундеркинда. Безусловно, в предстоящих матчах Холанд будет пытаться показать товар лицом. А если «шмели» пробьются в следующий раунд, то им на пути встретится «ПСЖ» или «Бавария», который также хотят приобрести юного страйкера.

В 1/8 финала дортмундский клуб переиграл по сумме двух матче испанскую «Севилью» (5:4), а «Сити» легко прошел «Боруссию» из Менхенгладбаха (4:0).

«Реал» — «Ливерпуль»

Мадридский «Реал» в четвертьфинале встретится с английским «Ливерпулем». В последний раз команды играли в решающем поединке розыгрыша Лиги чемпионов 2018 года. Тот матч запомнился не только победой «сливочных» (3:1), но и двумя результативными ошибками голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса, которые стоили ему карьеры в больших клубах. Права на вратаря по прежнему принадлежат «красным», но он вынужден скитаться по арендам. Сначала был турецкий «Бешикташ», а теперь он игрок берлинского «Униона».

Всего же команды сыграли между собой шесть матчей, одержав по три победы, правда, одна из игр прошла в далеком 1981 году, тогда победу с минимальным счетом одержал «Ливерпуль».

В текущем турнире подопечные Зинедина Зидана не без труда заняли первое место в группе с менхенгладбахской «Боруссией», донецким «Шахтером» и миланским «Интером». «Ливерпуль» с меньшими усилиями стал триумфатором квартета в котором играли итальянская «Аталанта», амстердамский «Аякс» и датский «Мидтьюлланн».

В 1/8 финала подопечные Юргена Клоппа уверенно прошли «Лейпциг» (2:0, 2:0), а «Реалу» не смогла оказать достойного сопротивления «Аталанта» Алексея Миранчука (1:0, 3:1).

В национальных чемпионатах дела команд обстоят не так радужно: «королевский клуб» за девять туров до финиша отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на шесть очков.

«Красные» и вовсе практически потеряли шансы на второе чемпионство подряд. Им надо отыграть 25 очков за девять встреч у «Манчестер Сити». Несмотря на то, что «Ливерпуль» имеет матч в запасе, эта задача кажется невыполнимой. До зоны Лиги чемпионов мерсисайдцы не дотягивают шесть баллов. Это значит, что все силы англичане могут бросить на еврокубок, чтобы вернуться сюда на следующий год.

Победитель этой пары сыграет с лондонским «Челси» или «Порту», которые выявят сильнейшего в двух очных противостояниях. Стоит отметить, что португальцы выбили из турнира одного из фаворитов — туринский «Ювентус», играя с 54-й минуты в меньшинстве, а решающий мяч забив за пять минут до конца овертайма. «Челси» в менее драматичном поединке обыграл «Атлетико» (1:0, 2:0).

Четвертьфинальные матчи пройдут 6-7 апреля и 13-14 апреля, встречи полуфинала — 27-28 апреля и 4-5 мая. Финал турнира пройдет в Стамбуле 29 мая на «Олимпийском стадионе Ататюрка».