28 лет без побед: Россия вновь проиграла Грузии

Сборная Грузии по регби в 23-й раз одержала победу над российской командой. В матче третьего тура чемпионата Европы «лелос» выиграли со счетом 23:6. Это была 25-я встреча регбийных сборных России и Грузии за всю историю — «медведи» в этом противостоянии одержали лишь одну победу в 1993 году. Также на их счету одна «ничья» в 2002-м. В текущем розыгрыше Кубка европейских наций сборная Грузии победила в трех матчах из трех. Кроме сегодняшней игры в рамках ЧЕ россияне приняли участие в одной встрече с Румынией и одержали победу со счетом 18:13.

Главный тренер сборной России Лин Джонс отметил, что в игре с Грузией «медведи» хорошо защищались, но были слабыми в атаке: не могли сохранить давление, чтобы занести попытку.

«Мы рассчитывали на более равную игру, — сказал Джонс после матча. — За те три месяца, пока у нас были сборы, все регбисты значительно добавили в отдельных аспектах.

Но пока мы не научимся выигрывать в контактной борьбе у «лелос», нам будет очень тяжело. Грузины — здоровые и крепкие парни, нужно адекватно им отвечать».

По словам Джонса, задача сборной России — финишировать вторыми или третьими в отборе на Кубок мира, который осуществляется по итогам чемпионатов Европы 2021 и 2022 годов. В сегодняшней игре «медведи» планировали хотя бы заработать бонусное очко, но не сумели этого сделать.

Сборная Грузии посвятила эту победу регбисту «Лело-Сарацина» Гиорги Ломтадзе, который скончался в США несколько дней назад в возрасте 27 лет. Об этом после матча заявил капитан «лелос» Мераб Шарикадзе.

«Мы его очень любили и скорбим об этой утрате, поэтому хотим поддержать его семью и верим, что память о нем будет вечно в наших сердцах», — сказал Шарикадзе.

Комментируя игру, капитан отметил, что грузинские спортсмены занесли несколько красивых попыток и показали зрелищное регби. Он добавил, что сборная прогрессирует от игры к игре, и этот успех добавит команде уверенности в своих силах. Главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили заявил, что Россия показала неплохую игру и отметил хорошую работу тренера с командой.

В день матча погода в Калининграде была ясной, в отличие от 19 марта, когда стадион был завален снегом. Тогда к началу тренировки сборной Грузии технические службы успели очистить от сугробов только половину поля. Перед началом игры для фанатов был организован променад, на котором выступала группа «Краски». Некоторые российские болельщики продолжили традицию чемпионата мира по футболу 2018 года и пришли на матч в кокошниках. Они поддерживали «медведей» песней «Катюша» и несколько раз обращались лично к Василию Артемьеву, скандируя «Вася!». Также на стадионе было много фанатов из Грузии, которые поддерживали свою сборную кричалками, размахивая национальными флагами.

Уже на третьей минуте грузин Михаил Гачечиладзе после быстрой атаки оказался один и спокойно добежал до нашего поля. Эту попытку отменили из-за офсайда, после чего Тедо Абжандадзе пробил штрафной. Грузия открыла счет - 3:0.

На восьмой минуте Рамиль Гайсин упустил шанс сравнять счет, не сумев попасть в ворота со штрафного примерно с середины поля - удару не хватило силы. Следующий опасный момент произошел на 22-й минуте, когда «медведи» были рядом с зачеткой соперника, но ошиблись в схватке.

На 26-й минуте Абжандадзе оформил второй точный штрафной и принес команде еще три очка. Через две минуты Акаки Табуцадзе оформил попытку, но не сумел ее реализовать. Затем Россия провела долгую атаку с двумя схватками у зачетной линии грузин. Это перспективное давление завершилось лишь штрафным, который реализовал Гайсин, принеся сборной России первые три очка.

В начале второго тайма Гайсин реализовал еще один штрафной. Счет 6:16 держался долго — до 61-минуты, пока грузины не провели хорошую атаку на руках. Мяч в зачетке россиян приземлил 18-летний Давид Ниниашвили — 6:23.

В оставшиеся 20 минут Грузия провела несколько безуспешных атак на скорости, а россияне защищались до последнего. Основной причиной их поражения стала слабая игра в атаке. Сборная Россия завершила матч без бонусов, а Грузия получила пять очков.