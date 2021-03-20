Успех на AO не был случайностью: Карацев взял свой первый титул АТР

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Футбол / Жеребьевка еврокубков
Определены пары 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
1:3
закончен
СочиТамбов
5:0
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
0:4
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаДженоа
1:2
закончен
Испания / Примера
БетисЛеванте
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
4:1
закончен
Ак БарсСалават Юлаев
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
2:1
закончен
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
2:3 (ОТ)
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
3:4
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
1:2 (Б)
закончен
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
2:4
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Эстерсунд
Спринт, 10 км, мужчины
закончен
Испания / Примера
Атлетик БЭйбар
1:1
закончен
СельтаРеал Мадрид
1:3
закончен
УэскаОсасуна
0:0
2 тайм
ВальядолидСевилья
23:00
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
перенесен
Брайтон энд Хоув АльбионНьюкасл Юнайтед
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскВелес
1:1
закончен
ТомьФакел
0:3
закончен
ЕнисейАкрон
0:1
закончен
ОренбургКраснодар-2
1:0
закончен
Спартак-2Алания
3:3
закончен
ИртышВолгарь
1:0
закончен
ТекстильщикНефтехимик
0:1
закончен
Динамо-БрянскКрылья Советов
0:2
закончен
ЧертановоШинник
2:2
закончен
Нижний НовгородТорпедо М
4:1
закончен
ЧайкаБалтика
0:1
закончен
Франция / Лига 1
МетцРенн
1:3
закончен
НиццаМарсель
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольМинай
0:0
закончен
ДеснаДнепр-1
0:2
закончен
ВорсклаОлимпик Д
3:0
2 тайм
Италия / Серия А
КротонеБолонья
2:3
закончен
СпецияКальяри
2:1
2 тайм
Интер МСассуоло
перенесен
Германия / Бундеслига
ВердерВольфсбург
1:2
закончен
КёльнБоруссия Д
2:2
закончен
Айнтрахт ФУнион
5:2
закончен
БаварияШтутгарт
4:0
закончен
Шальке-04Боруссия М
0:1
2 тайм
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
1:0
закончен
АвангардМеталлург Мг
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
1:2
перерыв
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
перенесен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
0:0
перерыв
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
23:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
03:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит Енисей
84:71
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
Гонка преследования. 12.5 км мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
18:00
Астон ВиллаТоттенхэм Хотспур
22:30
Италия / Серия А
ВеронаАталанта
14:30
СампдорияТорино
17:00
УдинезеЛацио
17:00
ЮвентусБеневенто
17:00
ФиорентинаМилан
20:00
РомаНаполи
22:45
Франция / Лига 1
СтрасбургЛанс
15:00
НантЛорьян
17:00
МонпельеБордо
17:00
ДижонРеймс
17:00
БрестАнже
17:00
ЛилльНим
19:05
ЛионПСЖ
23:00
Украина / Премьер-лига
ИнгулецАлександрия
15:00
ЛьвовШахтёр Д
18:00
Динамо КРух В
18:00
КолосЗаря
20:30
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймМайнц
15:30
ГертаБайер
17:30
ФрайбургАугсбург
20:00
Испания / Примера
ХетафеЭльче
16:00
ВильярреалКадис
18:15
ВаленсияГранада
18:15
Атлетико МАлавес
20:30
Реал СосьедадБарселона
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
14:30
ЛокомотивЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
20:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
23:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
01:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
03:30
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Астана
15:00
Развернуть

Успех на AO не был случайностью: Карацев взял свой первый титул АТР

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Карацев победил на турнире в Дубае и ворвался в топ-30 рейтинга ATP

Российский теннисист Аслан Карацев, прославившийся на Australian Open, стал победителем турнира в Дубае. Для 27-летнего уроженца Владикавказа это первый титул ATP в карьере.

Скопировать ссылку

Российский теннисист Аслан Карацев продолжает сиять на первых полосах спортивных СМИ. Еще год назад, в марте 2020-го, перед тем, как профессиональный рейтинг ATP был «заморожен» из-за пандемии коронавируса, уроженец Владикавказа и не рассчитывал на попадание в первую сотню лучших теннисистов мира, располагаясь лишь на 253-й строчке. Однако в текущем сезоне Карацев сильно преобразился.

Особенно это было заметно на прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии. На Australian Open 27-летний россиянин смог не просто преодолеть квалификацию, но и дойти аж до полуфинала, обыграв по пути топовых теннисистов Диего Шварцмана и Григора Димитрова и споткнувшись лишь о легендарного Новака Джоковича, который выиграл свой очередной Australian Open. Благодаря удачному выступлению в Мельбурне россиянин поднялся на 42-е место в рейтинге ATP, а также получил уайлд-кард в основную сетку двух турниров ATP в Дохе и Дубае. В Катаре Карацев не задержался: после победы над Мубараком Шаннаном Заидом он уступил Доминику Тиму. Но в эмиратах Аслан уже добился успеха. Возможно, главного в своей карьере.

В Дубае Карацев продемонстрировал впечатляющую победную серию, одолев Егора Герасимова, Даниэля Эванса, Лоренцо Сонего, Янника Синнера и даже переиграв в сложнейшем матче своего соотечественника Андрея Рублева. На финальном рубеже на пути Карацева встал представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис, который, вышел на свою дорогу к финалу с победы в квалификации и даже одолев Доминика Тима в двух сетах. В противостоянии с россиянином простой игры африканцу не удалось.

Карацев уже во втором гейме взял брейк-пойнт и после третьего вел со счетом 3:0, в итоге выиграв счет со счетом 6:3. Вторая партия также проходила под диктовку россиянина, который при этом допустил две ошибки на подаче и реализовал в общей сложности три брейка из восьми. Последние два принесли ему убедительную победу в сете и, соответственно, в матче — 6:3, 6:2.

Таким образом, в свои 27 лет Аслан Карацев выиграл свой первый титул ATP. Благодаря этому он 22 марта окажется на 27-й строчке рейтинга профессионалов и будет теперь входить в числе сеяных на турнирах «Большого шлема». Ближайший — в мае.

«Я счастлив, что выиграл. Был очень напряженный матч, я нервничал. Хочу поздравить Ллойда с финалом, у него хорошая неделя. Финал — всегда особенный матч, он отличается от всех матчей на неделе. И я счастлив, что смог справиться с этим финалом. Никогда не знаешь, когда работа принесет плоды. Хорошую работу проделала моя команда, мой тренер — и вот результат. Думаю, моя семья, друзья, все те, кто меня поддерживают, счастливы в этот момент. Это была сложная неделя, несколько трехсетовых матчей. Теперь мне нужно восстанавливаться, впереди турнир в Майами», — высказался о своем триумфе Карацев в эфире Eurosport.

Не обошли стороной успех 27-летнего россиянина и в Федерации тенниса России. Президент организации Шамиль Тарпищев назвал Карацева сформировавшимся топ-теннисистом, который к концу году может подняться в топ-20 мирового рейтинга профессионалов, если сможет сохранить свою форму, а также сравнил его с самим Маратом Сафиным.

«Они сошлись с тренером, выстоял все катаклизмы и травмы. Мышцы у него хорошие, плотные удары, тяжелые. Очень хорошо играет с полузамаха. В этом году у него еще будет подъем. Крутая серия, что три турнира с участием наших ребят выиграли россияне. Будем ждать следующих подвигов», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».