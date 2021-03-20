Медаль на день рождения: Латыпов выиграл дуэль у Бё

Особое значение этому придает Йоханнес Бё. У лучшего биатлониста мира текущий сезон складывается не лучшим образом, и подобно Тириль Экхофф одержать досрочную победу в Кубке мира он не смог. Перед заключительным масс-стартом по сумме всех набранных очков Йоханнес опережает Стурлу Легрейда (1038 против 1034), однако по потерянным баллам впереди именно Легрейд (1005 против 1004). Отмена гонки означала бы, что Большой хрустальный глобус достался соотечественнику Бё-младшему. Грядущий масс-старт — особенно в таких сложных условиях — обещает быть сумасшедшим по накалу.