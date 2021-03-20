Медаль на день рождения: Латыпов выиграл дуэль у Бё

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию и прощаемся с этим многострадальным биатлонным сезоном. Хочется верить, что следующий подарит России больше поводов для радости. До свидания!
Конечно, нужно вновь отметить успех Йоханнеса Бё. Очень смазанный сезон вышел у норвежца, многое не получилось, чемпионат мира и вовсе можно назвать провальным для Йоханнеса, но в финальной гонке все же собрался и забрал свой глобус. В третий год подряд.
Итоговый протокол гонки:
«Чувствую радость, но не осознанно. Немного не хватило сил, чтобы стать первым. Спасибо всем, кто болел. Верил, что могу взять медаль. Раньше не получалось, сегодня — получилось. Можно сказать, гонка получилась идеальной, если не брать в расчет финиш», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Елисеев финишировал 17-м, Гараничев показал 21-й результат.
Да! Побеждает Детье, тут он молодец, но еще больший молодец Эдуард Латыпов, который в свой день рождения выдержал давление Йоханнеса Бё и завоевал серебро. А норвежец и не против — он в медалях и выигрывает Большой хрустальный глобус! Принципиальна для него была эта победа.
Свежо выглядит Детье. 7 секунд он выигрывает у Латыпова. Золото будет у француза, но сохранит ли Латыпов серебро?
Сражается Латыпов изо всех сил, не подпуская к себе Бё.
1,5 км до финиша осталось. Латыпов будет в медалях. Вопрос — какая награда ему достанется.
Детье обходит Латыпова, который уже заметно устал. На пятки Эдуарду наступает Йоханнес Бё.
Главная интрига — как распределятся медали. Латыпов бежит первым, Детье и Бё его преследуют. Обладатель же Большого хрустального глобуса, пожалуй, определен — титул достанется Йоханнесу.
У Гараничева еще один промах, открывает он третий десяток.
Елисеев тоже отстрелялся чисто, борется за попадание в десятку Матвей.
6,6 секунд россиянин выигрывает у Детье, 12,3 — у Йоханнеса Бё.
Йоханнес не смог закрыть последнюю мишень и ушел на штрафной круг, а Латыпов красавчик! 5 из 5, первым бежит Эдуард!
Три промаха допустил Долль, четыре — Гигонна!
Йоханнес наращивает темп перед заключительным огневым рубежом. До Детье с Доллем у него 13 секунд. Все решит финальная «стойка».
Елисеев идет 17-м, проигрывает он тому же Бё минуту и более 10 секунд.
Две трети дистанции прошли лидеры. Гигонна первый, Долль дышит в спину французу. Йоханнес Бё идет третьим, уступая лидеру 16,7 секунд. А Латыпов уже устает, шесть секунд он проигрывает Бё-младшему.
Елисеев в «стойке» закрыл 5 мишеней из 5, а вот Гараничев три промаха допустил.
А семи секундах от Йоханнеса бежит Легрейд.
Вышли в лидеры француз Гигонна и немец Долль, Латыпов третий, проигрывает 13 секунд Эдуард. А с ним-то как раз бежит уже Йоханнес Бё, который в первой «стойке» не ошибся!
И у Вегера два промаха! Легрейд ушел на один штрафной круг.
Два промаха на «стойке» допустил Эдуард.
Впереди третий огневой рубеж. Латыпов по-прежнему лидер, 16 секунд он выигрывает у Вегера, 32 — у Детье и Легрейда.
Легрейд уже третий, Гараничев десятый, Йоханнес Бё — 12-й.
Лидирует сегодняшний именниник Эдуард Латыпов после 7,5 км, выигрывает он 15 секунд у швейцарца Беньямина Вегера.
Легрейд и Бё-младший по одному промаху допустили, впереди Стурла — бежит он восьмым, Йоханнес уступает ему 15 секунд.
И Гараничев отстрелялся без промахов! Но Елисеев на два штрафных круга все же убежал.
Латыпов! 5 мишеней из 5 закрыл Эдуард просто молниеносно!
Перед вторым огневым рубежом Легрейд перехватил лидерство, Латыпов в двух секундах от норвежца. Йоханнес Бё проигрывает 17 секунд.
Гараничев пока что держит темп, у Елисеева еще три секунды отставания прибавилось.
Йоханнес Бё поднялся на девятую позицию и теперь 17 секунд он проигрывает Легрейду.
На отметке 4,5 км лидирует Симон Детье, сразу же за французом бегут Кристиансен, Легрейд, Латыпов и Бенедикт Долль.
Йоханнес Бё проигрывает Легрейду 20 секунд.
Гараничев отстрелял чисто, открывает Евгений второй десяток. У Елисеева один промах — +31,7 секунды отставания.
Латыпов закрыл пять мишеней, бежит четвертым Эдуард. Сразу за Легрейдом.
Кристиансен отстрелял быстрее всех и точно. Ушел в лидеры норвежец. Бё-младший ушел на один штрафной круг, Легрейд точен.
По-прежнему лидируют Понсилуома и Самуэльссон перед первым огневым рубежом.
Йоханнес Бё идет четвертым, за ним его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Легрейд пока замыкает первую десятку.
На первой отсечке Елисеев 18-й, Латыпов 19-й, Гараничев замыкает всю группу участников.
Шведы Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома мощно стартовали и возглавили большую группу биатлонистов.
Елисеев и Латыпов под 18-м и 19-м номерами, Гараничев под 26-м.
Старт дан! В первой тройке главные конкуренты этой гонки Йоханнес Бё и Стурла Легрейд, а также француз Кентен Фийон Майе.
Таким образом, от России сегодня выступят Матвей Елисеев, отметивший 27-й день рождения Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
Что касается сборной России, то команда не досчитается Александра Логинова, который из-за плохого самочувствия снялся с гонки.
«Логинов отказался стартовать по состоянию здоровья. Не переживайте, ничего серьезного нет», — цитирует «Чемпионат» главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского.
Особое значение этому придает Йоханнес Бё. У лучшего биатлониста мира текущий сезон складывается не лучшим образом, и подобно Тириль Экхофф одержать досрочную победу в Кубке мира он не смог. Перед заключительным масс-стартом по сумме всех набранных очков Йоханнес опережает Стурлу Легрейда (1038 против 1034), однако по потерянным баллам впереди именно Легрейд (1005 против 1004). Отмена гонки означала бы, что Большой хрустальный глобус достался соотечественнику Бё-младшему. Грядущий масс-старт — особенно в таких сложных условиях — обещает быть сумасшедшим по накалу.
Гонка должна была пройти двумя часами ранее, но из-за штормового предупреждения старт был перенесен. То же коснулось и женского масс-старта, победу в котором в итоге одержала Ингрид Тандреволд. Ветер в Эстерсунде очень сильный, но пока все идет к тому, что финальная гонка сезона состоится.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Старт запланирован на 19:15 мск.