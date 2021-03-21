«Плюшевый мишка»: Хабиба высмеяли за завершение карьеры

Хабиб Нурмагомедов официально вышел на пенсию. Фактически это произошло еще в октябре прошлого года, когда чемпион UFC в третий раз защитил свой титул, победив Джастина Гэтжи, после чего прямо в октагоне сделал заявление о завершении карьеры. Однако босс промоушена Дана Уайт отчаянно пытался его уговорить вернуться ради 30-го боя в карьере, согласившись отпустить Хабиба только сейчас.

Хабиб в свою очередь утверждает, что принял решение уйти в связи с отсутствием мотивации. По словам чемпиона (из рейтингов UFC он пока так и не исключен), продолжать выходить в клетку исключительно ради денег он не намерен. Нурмагомедов допускает, что люди никогда не поймут его.

«Очень тяжело уйти, когда у тебя много сил, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, и у тебя много денег. В этом плане тяжело было сказать «нет». Возможно, люди меня никогда не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение. Это мое видение происходящего.

Я чувствовал, что должен был остановиться. Что я должен был делать?

Я показал в этом спорте, кто я есть. Я стал лучшим, я стал чемпионом мира, я лучший боец мира вне зависимости от весовой категории (возглавил рейтинг P4P после победы над Гэтжи. — «Газета.Ru»). Я защитил свой титул три раза, я победил в самом крупном поединке в истории UFC. Что еще? Только деньги. Только денежные бои, но мне не нужны денежные бои. Мне больше нечего доказывать людям, показывать людям, кто я есть. Я добился всего в этом спорте, чувствую, что больше мне тут нечего делать», – рассказал Хабиб в интервью для ESPN.

Хабиб проделал путь от дебютанта до чемпиона UFC за шесть лет. Первый титульный бой Нурмагомедов провел в апреле 2018-м, единогласным решением одолев Эла Яквинту и забрав вакантный пояс. Спустя полгода последовал самый денежный бой в истории против Конора Макгрегора, принесший россиянину небывалую славу и деньги. На третью защиту Хабиб выходил уже в статусе самого высокооплачиваемого бойца мира — тогда Нурмагомедов «задушил» Дастина Порье. Наконец, в октябре 2020-го Хабиб провел свой, вероятно, лучший бой в карьере, после которого решил уйти, так и не доведя профессиональный рекорд до красивой цифры 30-0.

Впрочем, слова Хабиба о нежелании драться вызвали неоднозначную реакцию. Если в тот момент, когда Хабиб победил Гэтжи, большинство коллег его поддержало, то сейчас многие из них упрекнули Нурмагомедова. Первым из них был Макгрегор, вновь напомнивший Хабибу о том, благодаря какому поединку он стал действительно знаменит в мире, подразумевая их бой на UFC 229. Позднее Печально Известный опубликовал еще одну запись в социальных сетях, указывая на то, за что Нурмагомедова часто критиковали: отсутствие ярких финишей.

«8 нокаутов в 30 боях – нулевая мощь. Не забывай об этом, плюшевый мишка», – написал ирландец в своем Twitter.

8 ko/tko across 30 fights = zero power.

Don't forget it teddy bear. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 21, 2021

Не остался в стороне и бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон. С американцем у Нурмагомедова получилась особенная история, которая, так или иначе, развязку не получила. Хабиб и Эль Кукуй должны были подраться пять раз. Трижды бой срывался по вине россиянина, дважды не смог выступить в последний момент Фергюсон. Уайт затем назовет этот поединок «проклятым» и откажется от идеи организовать его окончательно. С того момента Тони провел два боя и потерпел два поражения — прервалась его легендарная победная серия с 2013 года.

Но Фергюсон считает, что своим уходом Нурмагомедов подпортил себе рекорд. По мнению Тони, Хабиб намеренно избегал с ним встречи и тем самым якобы сдался.

«Али, я принимаю то, что твой клиент жироголовый Хабиб словесно постучал. 29-1. Это ММА, а не джиу-джитсу. Придерживайтесь намеренного уклонения от поединка»,

– обратился Фергюсон к менеджеру Нурмагомедова Али Абдель-Азизу.

Ali, I Accept Your Client Fathead @TeamKhabib VerbalTap ‍ 29-1 It Is. It's MMA Not Jiujitsu Ya Slop Stick to Dodging Fights On Purpose & Bein' A Sour Bish' # BeGon'Thot -CSO- pic.twitter.com/OCxaDDw6g4 — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 21, 2021

Самой провокационной и неожиданной стала реакция экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Костлявый уже давно злится на UFC из-за того, что промоушен убрал его с первой строчки рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории и поставил туда Хабиба. Бонс запостил в Instagram издевательский мем, намекнув на то, что Нурмагомедов не может считать себя лучшим в мире, поскольку провел лишь четыре титульных боя в карьере. В отличие, например, от того же Джонса, у которого их 14.

«Нет ничего плохого в том, чтобы взобраться на вершину. Наслаждайся пенсией, чемпион», — с сарказмом заметил Джонс.

Самое же интересное, что вскоре Джонс удалил публикацию. Но интернет ничего не забывает, и скриншоты мгновенно разлетелись по сети.

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Возвращаясь к Хабибу, чемпион опроверг, что он когда-либо рассматривал вариант с возвращением в спорт. Сейчас у Нурмагомедова совсем другие планы: развитие своего промоушена, помощь братьям и друзьям с боями и прочие проекты свободного от поединков человека.

«Я доволен своей карьерой. Сейчас мне нечего показать людям. В этом виде спорта я сделал все, что мог. Два дня назад я пообщался с Даной и рассказал ему, что по поводу всего этого думаю. Он ответил, что поддержит меня. Что дальше? У меня есть несколько бизнес-проектов. Я буду зарабатывать деньги и наслаждаться жизнью. У меня есть братья, которые продолжают драться, и я буду их поддерживать», — добавил он.