«Плюшевый мишка»: Хабиба высмеяли за завершение карьеры

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Испания / Примера
Атлетик БЭйбар
1:1
закончен
СельтаРеал Мадрид
1:3
закончен
УэскаОсасуна
0:0
закончен
ВальядолидСевилья
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
перенесен
Брайтон энд Хоув АльбионНьюкасл Юнайтед
3:0
закончен
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскВелес
1:1
закончен
ТомьФакел
0:3
закончен
ЕнисейАкрон
0:1
закончен
ОренбургКраснодар-2
1:0
закончен
Спартак-2Алания
3:3
закончен
ИртышВолгарь
1:0
закончен
ТекстильщикНефтехимик
0:1
закончен
Динамо-БрянскКрылья Советов
0:2
закончен
ЧертановоШинник
2:2
закончен
Нижний НовгородТорпедо М
4:1
закончен
ЧайкаБалтика
0:1
закончен
Франция / Лига 1
МетцРенн
1:3
закончен
НиццаМарсель
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольМинай
0:0
закончен
ДеснаДнепр-1
0:2
закончен
ВорсклаОлимпик Д
3:0
закончен
Италия / Серия А
КротонеБолонья
2:3
закончен
СпецияКальяри
2:1
закончен
Интер МСассуоло
перенесен
Германия / Бундеслига
ВердерВольфсбург
1:2
закончен
КёльнБоруссия Д
2:2
закончен
Айнтрахт ФУнион
5:2
закончен
БаварияШтутгарт
4:0
закончен
Шальке-04Боруссия М
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
1:0
закончен
АвангардМеталлург Мг
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
1:3
закончен
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
перенесен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:0
закончен
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
6:0
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
4:1
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
1:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
6:1
закончен
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
2:3 (Б)
закончен
Детройт Ред УингзДаллас Старз
0:3
закончен
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
5:4 (Б)
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
2:0
закончен
Анахайм ДаксАризона Койотс
1:5
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
2:5
закончен
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
Зенит Енисей
84:71
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
Гонка преследования. 12.5 км мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
18:00
Астон ВиллаТоттенхэм Хотспур
22:30
Кубок Англии
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
20:00
Италия / Серия А
ВеронаАталанта
0:2
2 тайм
СампдорияТорино
17:00
УдинезеЛацио
17:00
ЮвентусБеневенто
17:00
ФиорентинаМилан
20:00
РомаНаполи
22:45
Франция / Лига 1
СтрасбургЛанс
1:2
1 тайм
НантЛорьян
17:00
МонпельеБордо
17:00
ДижонРеймс
17:00
БрестАнже
17:00
ЛилльНим
19:05
ЛионПСЖ
23:00
Украина / Премьер-лига
ИнгулецАлександрия
0:0
1 тайм
ЛьвовШахтёр Д
18:00
Динамо КРух В
18:00
КолосЗаря
20:30
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймМайнц
0:1
1 тайм
ГертаБайер
17:30
ФрайбургАугсбург
20:00
Испания / Примера
ХетафеЭльче
16:00
ВильярреалКадис
18:15
ВаленсияГранада
18:15
Атлетико МАлавес
20:30
Реал СосьедадБарселона
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
1:2
2 период
ЛокомотивЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
20:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
23:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
01:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
03:30
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Астана
36:38
2 четверть
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
17:00
Динамо МСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
02:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
05:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Еврокубок
УНИКС Локомотив-Кубань
19:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Химки
20:00
Калев ЦСКА
20:00
Развернуть

«Плюшевый мишка»: Хабиба высмеяли за завершение карьеры

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Джонс опубликовал оскорбительную картинку про Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов объяснил, что не жалеет о решении завершить карьеру и принял его, поскольку больше не видит для себя мотивации в профессиональных MMA, кроме денег. Это заявление россиянина вызвало недоумение и насмешку у его коллег: выступили Конор Макгрегор, Тони Фергюсон и даже Джон Джонс.

Скопировать ссылку

Хабиб Нурмагомедов официально вышел на пенсию. Фактически это произошло еще в октябре прошлого года, когда чемпион UFC в третий раз защитил свой титул, победив Джастина Гэтжи, после чего прямо в октагоне сделал заявление о завершении карьеры. Однако босс промоушена Дана Уайт отчаянно пытался его уговорить вернуться ради 30-го боя в карьере, согласившись отпустить Хабиба только сейчас.

Хабиб в свою очередь утверждает, что принял решение уйти в связи с отсутствием мотивации. По словам чемпиона (из рейтингов UFC он пока так и не исключен), продолжать выходить в клетку исключительно ради денег он не намерен. Нурмагомедов допускает, что люди никогда не поймут его.

«Очень тяжело уйти, когда у тебя много сил, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, и у тебя много денег. В этом плане тяжело было сказать «нет». Возможно, люди меня никогда не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение. Это мое видение происходящего.

Я чувствовал, что должен был остановиться. Что я должен был делать?

Я показал в этом спорте, кто я есть. Я стал лучшим, я стал чемпионом мира, я лучший боец мира вне зависимости от весовой категории (возглавил рейтинг P4P после победы над Гэтжи. — «Газета.Ru»). Я защитил свой титул три раза, я победил в самом крупном поединке в истории UFC. Что еще? Только деньги. Только денежные бои, но мне не нужны денежные бои. Мне больше нечего доказывать людям, показывать людям, кто я есть. Я добился всего в этом спорте, чувствую, что больше мне тут нечего делать», – рассказал Хабиб в интервью для ESPN.

Хабиб проделал путь от дебютанта до чемпиона UFC за шесть лет. Первый титульный бой Нурмагомедов провел в апреле 2018-м, единогласным решением одолев Эла Яквинту и забрав вакантный пояс. Спустя полгода последовал самый денежный бой в истории против Конора Макгрегора, принесший россиянину небывалую славу и деньги. На третью защиту Хабиб выходил уже в статусе самого высокооплачиваемого бойца мира — тогда Нурмагомедов «задушил» Дастина Порье. Наконец, в октябре 2020-го Хабиб провел свой, вероятно, лучший бой в карьере, после которого решил уйти, так и не доведя профессиональный рекорд до красивой цифры 30-0.

Впрочем, слова Хабиба о нежелании драться вызвали неоднозначную реакцию. Если в тот момент, когда Хабиб победил Гэтжи, большинство коллег его поддержало, то сейчас многие из них упрекнули Нурмагомедова. Первым из них был Макгрегор, вновь напомнивший Хабибу о том, благодаря какому поединку он стал действительно знаменит в мире, подразумевая их бой на UFC 229. Позднее Печально Известный опубликовал еще одну запись в социальных сетях, указывая на то, за что Нурмагомедова часто критиковали: отсутствие ярких финишей.

«8 нокаутов в 30 боях – нулевая мощь. Не забывай об этом, плюшевый мишка», – написал ирландец в своем Twitter.

Не остался в стороне и бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон. С американцем у Нурмагомедова получилась особенная история, которая, так или иначе, развязку не получила. Хабиб и Эль Кукуй должны были подраться пять раз. Трижды бой срывался по вине россиянина, дважды не смог выступить в последний момент Фергюсон. Уайт затем назовет этот поединок «проклятым» и откажется от идеи организовать его окончательно. С того момента Тони провел два боя и потерпел два поражения — прервалась его легендарная победная серия с 2013 года.

Но Фергюсон считает, что своим уходом Нурмагомедов подпортил себе рекорд. По мнению Тони, Хабиб намеренно избегал с ним встречи и тем самым якобы сдался.

«Али, я принимаю то, что твой клиент жироголовый Хабиб словесно постучал. 29-1. Это ММА, а не джиу-джитсу. Придерживайтесь намеренного уклонения от поединка»,

– обратился Фергюсон к менеджеру Нурмагомедова Али Абдель-Азизу.

Самой провокационной и неожиданной стала реакция экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Костлявый уже давно злится на UFC из-за того, что промоушен убрал его с первой строчки рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории и поставил туда Хабиба. Бонс запостил в Instagram издевательский мем, намекнув на то, что Нурмагомедов не может считать себя лучшим в мире, поскольку провел лишь четыре титульных боя в карьере. В отличие, например, от того же Джонса, у которого их 14.

«Нет ничего плохого в том, чтобы взобраться на вершину. Наслаждайся пенсией, чемпион», — с сарказмом заметил Джонс.

Самое же интересное, что вскоре Джонс удалил публикацию. Но интернет ничего не забывает, и скриншоты мгновенно разлетелись по сети.

close

Возвращаясь к Хабибу, чемпион опроверг, что он когда-либо рассматривал вариант с возвращением в спорт. Сейчас у Нурмагомедова совсем другие планы: развитие своего промоушена, помощь братьям и друзьям с боями и прочие проекты свободного от поединков человека.

«Я доволен своей карьерой. Сейчас мне нечего показать людям. В этом виде спорта я сделал все, что мог. Два дня назад я пообщался с Даной и рассказал ему, что по поводу всего этого думаю. Он ответил, что поддержит меня. Что дальше? У меня есть несколько бизнес-проектов. Я буду зарабатывать деньги и наслаждаться жизнью. У меня есть братья, которые продолжают драться, и я буду их поддерживать», — добавил он.