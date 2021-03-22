Гусева мучают в запасе, Малкин исчез из-за травмы: что происходит в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:3

Лидеры очень интересного и мощного Центрального дивизиона «Тампа-Бэй» и «Флорида» подошли к очному противостоянию на арене «Лайтнинг» в отличной форме: у хозяев была серия 3-1-0 за шесть последних дней, а «Пантерз» одержали пять побед в предыдущих шести поединках.

При этом можно было говорить о примерно одинаковой ситуации с усталостью, поскольку оба коллектива играли (и выиграли) накануне с другими соперниками. Неудивительно, что Джон Купер и Джоэл Кенневилль решили предоставить отдых игравшим днем ранее вратарям.

Но если у «Тампы» вместо являющегося сейчас явным лидером лиги в своем амплуа Андрея Василевского вышел ветеран Кертис Макиллени, то в ворота «пантер» вместо Кэма Дриджера вернулся набравший отличную форму после провального старта сезона Сергей Бобровский.

Начало встречи осталось за гостями, сразу же обрушившими на ворота Макиллени град атак и бросков. И в итоге проводящий свой второй сезон в НХЛ Картер Верхаг, выигравший в прошлом году в составе «Тампы» Кубок Стэнли, открыл счет, поразив ее ворота. У нападающего, который раскрывается в другом клубе штата как настоящий бомбардир, результативная серия (4+4) составляет уже семь матчей.

Возможно, противостояние и дальше пошло бы по сценарию гостей, но Янни Гурде восстановил равновесие на добивании после броска Блейка Коулмана всего через 32 секунды.

Дальше тон задавали уже чемпионы, хотя поединок был максимально плотным до самого конца. На подправление Алекса Киллорна во втором периоде еще до перерыва в большинстве ответил Густав Форслинг, а когда в третьей 20-минутке «Лайтнинг» вывел вперед забивающий по праздникам Мэттью Джозеф, ветеран Патрик Хернквист реализовал еще одно большинство «Флориды».

Однако вскоре уже обладатели Кубка показали, что они и сами умеют разыгрывать лишнего. Тайлер Джонсон спрятался в слоте и переправил в сетку бросок набравшего в итоге 1+1 Гурде.

Ну а ключевой эпизод случился за 1:57 до финальной сирены, когда Энтони Дюклер прорвался к воротам Макиллени под прессингом своего тезки Сирелли и бросил одной рукой с бэкхенда. Арбитры не зафиксировали взятия ворот, а видеоревью показало, что их решение верно, и шайба действительно не пересекла линию.

Точку же во встрече поставил лидер «молний» в отсутствии травмированного Никиты Кучерова Брэйден Пойнт, который отправил шайбу в пустые ворота и имеет уже шесть голов в последних восьми встречах.

Бобровский особо не виноват в пропущенных голах, но вряд ли может занести встречу себе в актив, так как отразил только 19 из 23 бросков по своим воротам. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев провел на льду 24:24, нанес один бросок, провел один силовой прием, но заработал -1 в полезность.

«Тампа» укрепила свое лидерство не только в Центральном дивизионе, но и во всей Национальной хоккейной лиге, даже без Кучерова оставаясь сверхгрозной силой. А ведь к плей-офф уже начинающий тренировки на льду российский форвард должен вернуться...

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2 ОТ

Грустным для российских болельщиков получилась игра «Питтсбурга» с «Нью-Джерси» — третья подряд в мини-серии этих команд: центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин по-прежнему травмирован, а вингер «Дэвилз» Никита Гусев опять остался в запасе по решению тренера.

В последнее время в работе с Гусевым Линди Рафф оправдывает свою репутацию антироссийского тренера, регулярно отправляя креативного нападающего в пресс-бокс, а в других случаях используя его по минимуму в равных составах, рассчитывая на его качества разве что в спецбригаде большинства да буллитных сериях.

С другой стороны, коллега Гусева по амплуа Михаил Мальцев, являющийся новичком лиги, имеет твердое место в составе, да и защитник Дмитрий Куликов играет важную роль в схемах Раффа. Ну а белорус Егор Шарангович вообще выходит даже в меньшинстве.

Но если Гусев не играет ключевой роли в составе «дьяволов», и его потерю нельзя назвать критичной, то «пингвины» без набравшего отменную форму (12 очков в восьми встречах) Евгения Малкина, выбывшего недавно из-за травмы, конечно, ослабли.

Собственно, серию против «Нью-Джерси» они проиграли, одержав лишь одну победу в трех поединках. В отчетной встрече, правда, все решалось в овертайме. В основное время на шайбу капитана хозяев Сидни Кросби, заброшенную на старте первого периода, в начале второго ответил защитник гостей Сами Ватанен.

Ну а в дополнительной пятиминутке пропустивший начало сезона из-за травмы шведский форвард команды Раффа Йеспер Братт выкатился из-за ворот, завернув шайбу в дальний угол. Диск угодил в штангу, но пытавшийся вынести его защитник «пингвинов» Майк Мэтисон отправил снаряд в свои ворота.

И Мальцев, и Куликов, несмотря на победу своей команды, закончили встречу с показателем полезности -1, проведя по два силовых приема каждый. Нападающий при этом еще дважды атаковал ворота Тристана Джерри, но пробить его не сумел.

«Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 Б

Третью победу в четырех последних встречах одержал неожиданно очнувшийся «Нэшвилл», в нынешнем сезоне являющийся в Центральном дивизионе одним из главных аутсайдеров (что говорит в пользу силы подгруппы), несмотря на крепкий состав.

Против «Старз», во второй игре подряд не досчитавшихся недавно восстановившегося от одной травмы, но получившего другую Александра Радулова, «Предаторз» совершили впечатляющий камбэк.

Еще за три минуты до конца второго периода «Даллас» вел со счетом 3:1, но Филип Форсберг вскоре отыграл одну шайбу, экс-форвард финского «Йокерита» Ээли Толванен восстановил равновесие в третьем отрезке, а Калле Ярнкрок принес гостям победу в долгой буллитной серии, переиграв Антона Худобина.

Российский голкипер вообще провел не лучший свой матч, отразив только 19 бросков с игры и пропустив два из пяти буллитов соперников. Не отметился результативными действиями и Денис Гурьянов. На счету форварда «Далласа» два броска за 19 минут на льду.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:1

41 сейв голкипера «Лос-Анджелес Кингз» Келвина Петерсона неожиданно прервал пятиматчевую победную серию разогнавшегося «Вегаса». По голу в этом противостоянии забили ветераны Джефф Картер и Дастин Браун, которые в составе «королей» брали Кубки Стэнли в их золотые, но уже такие далекие времена.

Переживающий вторую молодость вратарь «Голден Найтс» Марк-Андре Флери на этот раз отразил 28 бросков, но не смог уберечь своих партнеров от неудачи.