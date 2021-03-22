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Конкурент для «Зенита»: как преобразился «Спартак» весной

Как «Спартак» остался единственным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

Московский «Спартак» в весенней части сезона выглядит стабильнее других конкурентов «Зенита» и, отставая на четыре очка от чемпиона двух последних лет, остается фактически единственным клубом, кто может помешать питерцам взять третий титул РПЛ подряд. «Газета.Ru» разбирается в причинах удач команды Доменико Тедеско.

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Зимний бэкграунд

Московский «Спартак» откровенно страдал зимой — в концовке первой части сезона-2020/21. Пятидневный отрезок в декабре оказался максимально спрессованным на события с негативным окрасом.

Сначала 12 декабря красно-белые уступили в Сочи одноименному клубу (0:1) в скандальном противостоянии. Там было много вопросов к работе арбитров, но главным инфоповодом стал конфликт Доменико Тедеско с членом тренерского штаба «Сочи» Дмитрием Бородиным (экс-голкипером «Зенита»), которого немецкий специалист даже обвинил в расизме, после чего клуб официально заменил характеристику претензий на ксенофобию.

В результате всей этой ситуации Тедеско был дисквалифицирован на три матча Комитетом по этике РФС, но из-за апелляции клуба ему было разрешено руководить своими подопечными со скамейки в ближайшей игре с «Зенитом».

Перед матчем в Санкт-Петербурге наставник огорошил журналистов, а также клубное руководство и своих футболистов заявлением, что не станет продлевать истекающий в конце сезона контракт.

На этом фоне матч в Северной столице красно-белым совсем не удался. Вместо битвы претендентов на чемпионский титул все увидели буквально избиение чемпионом робкого претендента. И счет 1:3 для спартаковцев выглядел еще не таким уж и страшным, учитывая характер самого матча.

В тот момент казалось, что у команды и ее наставника энергия на нуле. Да и в руководстве происходили очередные изменения (отставка нанятого полгода назад генерального директора Шамиля Газизова).

Красно-белые пропустили вперед ЦСКА, шли наравне с «Сочи» и уже не выглядели реальным претендентом не только на титул, но даже на путевку в квалификацию Лиги чемпионов, которую дает второе место. Не математически, но эмоционально.

Вовсю раздавались призывы отправить Тедеско в Германию досрочно, найдя специалиста, с которым клуб будет в очередной раз выстраивать светлое будущее. И тогда это выглядело вполне логично.

Сминающий прессинг

Тедеско говорил, что готов продолжить работу с командой до конца сезона и благодарен руководству, которое приняло решение дать ему такую возможность, не форсируя поиск нового главного тренера. Однако веривших в правильность такого подхода со стороны было немного. Куда чаще звучали разговоры о слабой мотивации игроков, знающих о грядущей смене рулевого. Да и желание самого тренера ставилось под сомнение.

Однако сейчас, как бы ни развивались события дальше, уже очевидно: решение сохранить пост наставника за Тедеско оказалось верным.

Тренерский штаб немца планомерно работал всю зиму с командой, наигрывая на сборах новую расстановку с двумя центральными защитниками вместо трех. Весной «Спартак» попробовал сыграть по этой расстановке, но плохие результаты в кубковом поединке с «Динамо» (0:2) и в игре чемпионата с «Рубином» (0:2) заставили вернуться к стандартной схеме.

Замени Леонид Федун наставника зимой, новому тренеру пришлось бы заново выстраивать игру под себя, но, если бы его схема не заработала, другого готового варианта у него просто не оставалось бы. К тому же, хотя Тедеско почти во всех контрольных поединках на сборах наигрывал новую расстановку, на самом деле работа над доведением привычной игры тоже продолжалась, что показали следующие официальные игры.

В чемпионате спартаковцы выдали серию из трех победных встреч подряд, и во всех они уничтожали оппонентов просто сумасшедшим высоким прессингом.

Да, этот элемент игры вообще имеет важное место в тренерской философии Тедеско (а у кого из современных передовых тренеров нет?), но до нынешнего отрезка он так не работал.

Конечно, можно говорить, что «Краснодар» сейчас разобранный (проиграл красно-белым со счетом 1:6), а «Урал» просто не соответствует «Спартаку» по классу (1:5), но уж по «Динамо»-то подобного не скажешь (1:2). А ведь бело-голубых спартаковцы тоже переигрывали по всем статьям до 70-й минуты, когда они наконец вышли вперед, перевернув матч после нелепого автогола Павла Маслова.

И в любом случае, какие бы проблемы ни испытывал «Краснодар», кто способен в РПЛ обыграть «быков» — единственную российскую команду, вышедшую в евровесну — со счетом 6:1? Вопрос риторический.

Ну а «Урал» и вовсе для десятикратных чемпионов страны в последние годы являлся очень неудобным соперником и в текущем сезоне в первом круге смог отобрать у них очки на своем поле (2:2). А на «Открытие Арене» получил 1:5, хотя Тедеско не досчитался в этой встрече важных Виктора Мозеса и Эсекьеля Понсе, получивших повреждения.

Важные персоналии

Командно «Спартак» сейчас выглядит цельно и здорово, но его успехи были бы невозможны без ярких индивидуальных выступлений. И здесь у Тедеско все в порядке — в его распоряжении несколько настоящих лидеров.

Если плясать «от печки», то невозможно не выделить Александра Максименко, который, если бы не финальная часть молодежного Евро и не консерватизм Станислава Черчесова, вполне мог начать отбор к чемпионату мира — 2022 в качестве основного голкипера взрослой сборной страны.

Роман Зобнин выглядит сейчас, пожалуй, даже сильнее, нежели при Массимо Каррере в чемпионском сезоне-2016/17. Причем это касается игры на любой позиции — что в центре полузащиты, что на месте правого бровочника.

Вообще одним из главных качеств Тедеско является его умение развивать игроков. Пример всем известного своими талантом и работоспособностью Зобнина еще не так показателен, как работа немца с Павлом Масловым.

Специалист поверил в молодого клубного воспитанника, поставил его в состав и наигрывал, несмотря на критику. Сейчас Маслов превратился в игрока, который в центральной тройке является главным по части начала атак и совершает больше всех перехватов, то есть лучше всех читает игру (и это рядом с такими партнерами, как Георгий Джикия и Самюэль Жиго).

А как прогрессирует Джордан Ларссон! Сейчас очевидно, что в лице шведа «Спартак» получил неограненный алмаз. Но в том-то и дело, что на момент покупки это было не так очевидно.

У сына легендарного Хенрика Ларссона дела в шведском чемпионате складывались не так радужно. За хорошими отрезками он выдавал откровенно провальные и длительные, и многие говорили о протекционизме отца, который являлся главным тренером сына большую часть его карьеры.

В России швед поначалу тоже выглядел максимально неэффективно, но приход Тедеско показал, что Олег Кононов просто неправильно использовал футболиста.

Немец поставил шведа в атаку, а также стал периодически наигрывать его в роли «десятки», и в обеих ипостасях Ларссон постепенно превратился в ключевого игрока клуба и вообще лидера.

Сейчас на его счету уже 12 голов и пять результативных передач, и именно Ларссон является главным преследователем в бомбардирской гонке Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, отличившихся по 13 раз.

Ну а на счету Александра Соболева уже десять мячей в РПЛ-2020/21, пять из которых он забил в трех последних победных играх. И пусть фактурный форвард трижды реализовывал пенальти, его вклад в успехи команды очень велик.

Восстановившийся после травмы колена нападающий выгрыз свое место в стартовом составе тяжелым трудом, а на поле является целью большинства передач вперед, выигрывая подавляющее число единоборств, что заметно упрощает партнерам игру на подступах и внутри чужой штрафной.

Вернувшийся Промес

Еще одним важным фактором преображения «Спартака» весной стало возвращение Квинси Промеса, которое многие до сих пор недооценивают.

Формулировка, что голландский форвард в свои 29 лет приехал в Россию доигрывать, изначально несет в себе негативный и в корне неверный посыл.

Карьера Промеса после ухода из «Спартака» сложилась далеко не так блестяще, как ожидалось, но в «Севилье» он просто попал к наставнику, которому, по сути, был не нужен. Пабло Мачин пытался использовать Промеса по всей левой бровке, что для того не является подходящим амплуа. Неудивительно, что из этого ничего не вышло.

А вот в «Аяксе» форвард выглядел уже куда лучше и внес немалый вклад в игру команды в коронавирусный год. В новом сезоне на выступления футболиста сильно повлияла история с уголовным делом из-за конфликта с двоюродным братом, где Квинси, по утверждению обвинения, якобы ударил родственника ножом в ногу.

Но с точки зрения перехода в «Спартак» та история сыграла российскому клубу только на руку. Во-первых, она сделала трансфер возможным в принципе, а во-вторых, Тедеско получил в свое распоряжение желающего абстрагироваться от проблем и предельно мотивированного игрока.

А еще Промес — один из самых мастеровитых атакующих футболистов Премьер-лиги. Любому тренеру при подготовке к матчам с красно-белыми приходится уделять ему много внимания, что дает чуть больше свободы, например, тем же Ларссону с Соболевым. А еще Айртону и Мозесу или Зобнину, кто бы ни вышел справа.

Что бывает, когда лидеры «Спартака» получают свободное пространство, наглядно показали игры с «Краснодаром» и «Уралом».

Кроме того, сам Промес уже доказал, что для него практически идеально подходит роль игрока под нападающими в схеме с тремя центральными защитниками, хотя раньше в «Спартаке» он в таком амплуа никогда не выступал. Ситуация, когда голландца окружают также находящиеся в огне партнеры по атаке и от него не требуется тащить за собой коллектив в одиночку, только усиливает угрозу соперникам с его стороны.

Чемпионская гонка

За семь туров до финиша «Спартак» отстает от «Зенита» на четыре очка и сам на такое же количество баллов опережает ЦСКА, оставшись единственным конкурентом команды Сергея Семака в борьбе за чемпионский титул.

Бывшие игроки сине-бело-голубых, выступающие сейчас в качестве экспертов, — такие, как Алексей Игонин, говорят, что «Зенит» может включить спартаковцев в чемпионскую гонку только сам, если начнет допускать осечки. Но это не совсем верно.

Отрыв питерцев действительно достаточно солиден, а их календарь вполне рабочий. И все же пройти дистанцию в семь матчей без двух осечек команде Семака будет проблематично.

«Зениту» предстоит как минимум три сложнейших поединка: домашний матч с «Химками», выезд к «Краснодару» и домашний поединок с «Локомотивом». И это даже если не считать за сложный матч выезд к друзьям из «Сочи», которые вообще-то сами находится наверху таблицы и — кто знает — могут оказаться неожиданно мотивированными взять очки.

Но в РПЛ неправильно будет сбрасывать со счетов и остальных соперников. Наш чемпионат не раз доказывал, что отобрать очки может любой у любого. За «Зенит» говорит его умение собираться на решающие игры, но и давление на команду Семака будет серьезным.

А вот от «Спартака» чемпионства, по большому счету, никто не ждет. И уж точно никто не требует. Отрыв велик, календарь сложен (тут и выезды к «Ростову», «Локомотиву» и «Ахмату» в Грозный, и домашние встречи с ЦСКА и «Химками»), а конкурент выглядит более сильной командой.

Но если подопечным Тедеско удастся оседлать победную волну, то все станет возможным. Сразу после матчей сборных будут игры как раз с «Ростовом» и «Локо», которые многое прояснят.

Наберет «Спартак» в них шесть очков, особенно при осечке-другой от «Зенита», — и расклад изменится кардинально. Нет — можно будет сосредоточиться на борьбе за второе место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Ну а дальше для клуба и самого Тедеско настанет время определиться с планами. Может быть, продление сотрудничества будет обоюдовыгодным решением?