Побед над «Реалом» мало: Гончаренко так и не сделал ЦСКА чемпионом

Ударное начало и борьба со «Спартаком» Карреры

В середине декабря 2016 года, когда ЦСКА уже расстался с Леонидом Слуцким, долго думать о преемнике именитого тренера красно-синие не стали и приняли на тот момент весьма рациональное решение, назначив на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Белорусский специалист тогда уже был знаком со всем коллективом, а потому и начать работу было проще обычного. Проведя полноценные зимние сборы, тренер сумел вернуть команду в чемпионскую гонку, в которой армейцы участвовали практически до самого конца.

ЦСКА тогда продемонстрировал впечатляющую беспроигрышную серию, не уступив «Зениту» и одержав несколько важных побед, в том числе и над «Локомотивом», но в ключевом дерби со «Спартаком» красно-синие все же уступили. Тот матч оказался крайне нервным, как и положено, и именно чемпионский «Спартак» Массимо Карреры на пути к своему заветному титулу оказался сильнее.

Именно та встреча на »ВЭБ Арене» стала ключевой — после нее уже стало ясно, что красно-белым никто не помешает взять золото. ЦСКА же под руководством Гончаренко, несмотря на это, достойно завершил сезон и закрепился на втором месте, выиграв дуэль у «Зенита» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Итоги следующего соревновательного года — полноценно проведенного во главе с Гончаренко — также были оценены положительно. На нестабильные результаты по ходу сезона глаза были закрыты, как минимум, из-за отсутствия в клубе денег и, соответственно, усиления. При этом белорусский тренер сумел оставить о себе хорошее впечатление. Он все же вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, хоть и не смог там дойти до плей-офф, остался в шаге от полуфинала Лиги Европы, едва не совершив камбэк в противостоянии с лондонским «Арсеналом», а также в самой концовке сезона опередил «Спартак» в Премьер-лиге, оставив своих главных соперников без прямого попадания в главный клубный турнир Европы.

Две исторические победы над «Реалом», которые не дали ничего

Второй полноценный сезон Гончаренко на посту рулевого ЦСКА стал переломным как для него, так и для всего армейского клуба. Летом 2018-го команду покинули братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, на чьих плечах красно-синие выезжали около 15-ти лет, а также Александр Головин с Понтусом Вернблумом, также составлявшие костяк того ЦСКА. Вместо них команду пополнили Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Хёрдур Магнуссон, а также на фоне других трансферов в аренду был взят Никола Влашич.

Столь резкие кадровые изменения хоть и давно уже ожидались, но при этом все равно многие оказались к ним не готовы. Зато результатам команды особо никто не удивился. ЦСКА, перед началом сезона завоевавший Суперкубок России, сам чемпионат провел невыразительно, постоянно чередуя победы с поражениями и заняв лишь четвертое место. Не заладилось у армейцев и на международной арене:

да, в Лиге чемпионов были добыты две исторические победы над мадридским «Реалом» с общим счетом 4:0, но только «сливочные» в итоге вышли в плей-офф с первого места, а армейцы остались в группе последними. История историей, как результат в ЛЧ оказался нулевым.

Невнятный сезон был списан на неизбежные издержки преемственности поколения в команде и тому подобное.

«Лицо попроще», неуважительное поведение и позорное бегство из Москвы

Но если на протяжении двух с лишним лет Гончаренко многое прощалось, то уже позднее от него стали ждать результата. Для этого руководство красно-синих даже раскошелилось на полноценный выкуп Влашича, а впоследствии провело передачу контрольного пакета акционерам ВЭБ, которое летом выделило на трансферы десятки миллионов евро, о чем в последние годы армейцы могли только мечтать.

Однако желаемого результата Гончаренко не принес. В сезоне-2019/20 красно-синие выступили неубедительно, вновь заняв опять четвертое место по итогам РПЛ, по ходу которого также была зафиксирована семиматчевая серия без побед, в Лиге Европы ЦСКА откровенно провалился, заняв в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем» последнее место и добыв лишь одну, уже ничего не решающую победу в шести играх.

Тот год стал многим раскрыл глаза на фигуру Гончаренко. Молодой белорусский специалист стал грешить тем, от чего страдал он и его бывшие клубы ранее, — необоснованной эмоциональностью и даже истерией.

Еще во времена работы в БАТЭ Гончаренко мог себе позволить на эмоциях просто уйти с тренировки во время занятий, не обошлось без конфликтных и скандальных ситуаций и в России, где он пытался проявить себя, поочередно возглавляя «Кубань» и «Урал». Екатеринбургский клуб тренер и вовсе самовольно покинул спустя месяц после подписания контракта. В ЦСКА он также давал волю эмоциям, но если раньше этого особо никто не замечал, то, например, резкое высказывание арбитру Станиславу Васильеву с требованием «сделать лицо попроще» и нецензурная ругань в адрес судьи Василия Казарцева не остались без внимания. Некрасиво повел себя Гончаренко и в марте прошлого года, когда после кубкового поражения от «Спартака» отказался пожать руку наставнику красно-белых Доменико Тедеско, что надолго стало своеобразным мемом.

Но после всего этого белорус все равно не оставался без поддержки: как со стороны руководства, так и фанатов. Однако Гончаренко по своей же воле лишился и этого.

Прошлый сезон для всех команд РПЛ оказался сложным из-за пандемии коронавируса, и в стане красно-синих это ощущали по-своему особо. Армейцам не повезло начать посткарантинный и финишный отрезок первенства с матча против «Зенита», мчавшегося к своему очередному чемпионству. На правах лидера и фаворита петербуржцы разбили ЦСКА (0:4), а Гончаренко, поддавшись эмоциям, самовольно покинул Москву и отправился в Белоруссию с отсутствием желания работать дальше. Но если боссы клуба еще уговорили тренера вернуться, то уважение фанатов было утеряно. Люди, которые специально приезжали на клубную базу поддержать своих любимцев и Гончаренко лично, такой перфоманс белоруса не оценили. Равно как оказались подорваны и его взаимоотношения с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым: от своих ассистентов белорус неожиданно отказался, но добиться прогресса в игре своей команде не смог.

Неудивительно, что после этого фанатский актив не очень красиво попрощался с тренером и напомнил про его неудачи.

А успеха Гончаренко так и не добился. По меркам Российской премьер-лиги он все-таки хороший тренер, но, судя по всему, не крупного калибра и не уровня топ-клубов. Белорусу в ЦСКА дали все: от доверия до возможностей. И тренер ими воспользовался только так, как умеет.