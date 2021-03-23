«Взвесили все риски»: Ивица Олич возглавил ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с Ивицей Оличем, детали которого не уточняются.

23 марта Олич будет официально представлен команде и проведет первую тренировку.

Накануне ЦСКА объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Виктором Гончаренко, который возглавлял армейцев с 2016 года. Под руководством белорусского специалиста ЦСКА дважды завоевал серебряные медали чемпионата России и становился обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне разговоры об отставке Гончаренко ходили регулярно в связи с неудовлетворительными результатами: команда вылетела из Лиги Европы, не одержав ни одной победы на групповом этапе с соперниками ниже класса, а в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 23-х сыгранных туров ЦСКА идет на пятом месте, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. С момента возобновления сезона команда одержала лишь две победы (одну — в Кубке) при трех поражениях.

Последним матчем Гончаренко стала домашняя встреча с петербуржцами, закончившаяся поражением ЦСКА со счетом 2:3. После этого тренер, у которого трудовое соглашение с клубом истекало по окончании сезона-2020/21, заявил о желании продолжить работу с командой. Кроме того, в СМИ писали, что армейцы дадут тренеру доработать чемпионат, а в случае выхода в Лигу чемпионов могут даже продлить с ним контракт. Тем не менее вскоре стало известно, что ЦСКА планирует заменить Гончаренко на Олича.

Официально: Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера #ЦСКА.



Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.



Спасибо за всё, Михалыч! https://t.co/NB8LfiYoVw pic.twitter.com/2KBA8KxzRb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021

Члены тренерского штаба Гончаренко, включая братьев Василия и Алексея Березуцких и Александра Ермаковича, продолжат работу в ЦСКА. Что же касается Олича, то в сообщениях прессы говорилось о том, что хорват хочет видеть в своем штабе бывшего полузащитника армейцев боснийца Элвера Рахимича.

Назначение 41-летнего хорвата вызвало немало споров. У Олича, который завершил выступления в 2017-м, нет самостоятельного опыта работы главным тренером. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича. Вместе с хорватской национальной командой он дошел до финала чемпионата мира — 2018, а также успешно преодолел квалификацию на Евро-2020.

«Рад приветствовать Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица приумножит наши успехи», – приводит слова президента ЦСКА официальный сайт клуба.

Далич за несколько дней до перехода Олича в ЦСКА подтвердил, что его ассистент ведет переговоры с армейцами. Он выразил сожаление по этому поводу, заявив, что ему не хотелось бы лишаться основного члена своего штаба. В сборной нового рулевого московского клуба характеризовали как первоклассного специалиста, который, в первую очередь, добился серьезных успехов в вопросе мотивации футболистов — игроки и тренеры хорватов рассказывали, что он был в очень доверительных отношениях с игроками. Также в команде он отвечал за тактические установки.

В частности, бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо», ныне футбольный агент Томислав Дуймович после новостей о том, что Олич может возглавить ЦСКА, говорил, что тот, несмотря на отсутствие опыта главного тренера, тактически очень грамотен, и Далич по этим вопросам к нему неоднократно обращался. Также, по словам Дуймовича, недавно он общался с Оличем по поводу чемпионата России, и его удивило, как много он знает про РПЛ и конкретно про ЦСКА.

Олич обрел широкую известность в России во времена выступления за ЦСКА. С 2003 по 2006 год он в составе армейцев становился трехкратным чемпионом страны, обладателем Кубка УЕФА, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего Олич провел за команду 116 матчей, отметившись 44 голами. Хорват полюбился поклонникам ЦСКА за самоотверженность и преданность команде — к примеру, в 2004-м Олич отказался от перехода в стан принципиального соперника армейцев «Спартака», который предлагал ему на тот момент самый большой контракт в России. Впоследствии Олич называл время, проведенное в ЦСКА, лучшим в своей карьере, выражая желание вернуться уже в качестве главного тренера.