«Какой парень был»: в Северной Осетии убили российского чемпиона ММА

В ночь на 23 марта в Моздоке случилась драка, в которой погиб чемпион FCF-MMA 31-летний Алан Хадзиев, являющийся двукратным чемпионом FCF-MMA.

О смерти Хадзиева первым сообщил в своем Instagram бывший исполняющий обязанности главы администрации Моздокского района Олег Хабалов.

«Какой парень был! Вчера еще общался с ним... Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Еще много хорошего мог сделать!» — написал политик.

Еще накануне Хабалов поздравлял бойца с победой в турнире по кулачным боям, а тот благодарил за поздравление в комментариях к публикации.

Некоторые подробности случившегося сообщили Telegram-канал Baza и телеканал РЕН ТВ. По их сведениям, все случилось поздно вечером или уже ночью в ресторане «Вегас». Хадзиев получил ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Также ножевое ранение с летальным исходом получил некий «местный предприниматель».

Судя по всему, именно он и напал на Хадзиева и еще одного человека, который после удара ножа выжил, но оказался в реанимации. При этом удар ножом бизнесмену нанес родной брат Хадзиева, увидев, что случилось с родным человеком.

По информации очевидцев конфликта, в ресторане началась драка между группой людей, а Хадзиев попытался выступить в роли миротворца и разнять дерущихся, за что поплатился жизнью. Впрочем, официальных разъяснений того, как развивались события, пока что не поступило.

Хадзиев является двукратным победителем чемпионатов мира по версии Международной федерации полноконтактного боя (FCF-MMA). При этом на посвященном смешанным единоборствам сайте Tapology на счету спортсмена значится один проведенный бой с одержанной в нем победой.

В 2021 году Хадзиев стал принимать участие в соревнованиях по кулачному бою. Только за последнюю неделю он нокаутировал в турнире проекта Godzilla Fight Адама Абубакарова, причем сделал это уже на пятой секунде поединка.

А на турнире Punch Club единогласным решением судей был сильнее Дмитрия Муратова, заявив по окончании поединка, что вернулся в спорт только три месяца назад.

Сам Хадзиев проживал в Московской области и работал фитнес-тренером в спортивном зале «Территория Фитнеса» в Люберцах, а также являлся членом организации «РосМолСпорт Московской области».

Как сообщают друзья бойца, он приехал в Моздок, чтобы обвенчаться со своей супругой, а уже 23 марта спортсмен должен был вернуться домой, и на 24 и 26 марта у него были запланированы групповые тренировки как со взрослыми, так и с детьми.

«Алан приехал в Осетию для того, чтобы повенчаться со своей супругой. Накануне друзья пригласили его в ресторан, куда он не хотел идти, но согласился. В заведении произошел конфликт. Алан хотел разнять дерущихся, но в ходе потасовки получил ранение в область сердца», — приводит слова президента Федерации смешанных единоборств Северной Осетии Ибрагима Тибилова «15-й регион».

По информации «360», супруга Хадзиева, с которой они поженились только в конце прошлой недели, очень тяжело переживает утрату. Сам Хадзиев был известен еще и тем, что в период изоляции во время пандемии коронавируса помогал пожилым людям, которые вынуждены были оставаться дома и не могли покидать свои квартиры.

«Это трагическая случайность. Он приехал обвенчаться с супругой и сразу уехать обратно в Москву, где у него была подготовка к следующему бою. Друзья узнали, что он приехал, и пригласили в ресторан. Началась потасовка. Он получил удар в сердце, разнимая драку», — рассказал Тибилов уже Sportbox.