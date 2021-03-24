РФС проводит проверку: игроки «Тамбова» подозреваются в ставках на матчи

Проблемы у «Тамбова» начались в январе. Клуб оказался в глубоком финансовом кризисе, был на грани банкротства и планировал сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), однако продолжил выступления в турнире, заручившись поддержкой от лиги. Сейчас состав «Тамбова» практически полностью состоит из игроков других команд, которых отдали в бесплатную аренду. Некоторые из этих футболистов пока приносят «Тамбову» больше головной боли, чем пользы, став участниками крупного скандала.

24 марта стало известно, что два игрока главного аутсайдера РПЛ подозреваются в ставках.

Как написал «СЭ», не уточняя имен футболистов, их вызвали в Российский футбольный союз после полученной информации от букмекеров. Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова подтвердила, что им предстоит беседа с РФС.

«Да, двух игроков вызывают в РФС. Но кто сказал, что их в чем-то подозревают, я не знаю. У меня такой информации нет. Есть к ним вопросы, они приедут и ответят. Не надо делать из этого сенсацию или скандал. Вопрос в письме обозначен не был», — приводит слова функционера «Чемпионат.com».

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин в свою очередь выразил надежду на то, что никто из его подопечных не играл на тотализаторе. Он вспомнил, что после поражения от «Ротора» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата России нескольких футболистов тамбовчан также заподозрили в сдаче игры. Тогда ситуация развития не получила.

«Не хочу в это верить. Говорят про игру с «Краснодаром» и «Сочи»? Честно говоря, слабо верится. Объективно говоря, и «Краснодар», и «Сочи» сильнее нас. Верить, конечно, не хочу. Сегодня первый день собираемся, будем проводить небольшой сбор в Казани. Сейчас буду звонить руководителям, узнавать», — сообщил Первушин.

В РФС же сообщили, что действительно для беседы приглашены двое футболистов тамбовского коллектива. В их отношении ведется проверка по факту возможного участия в договорных матчах.

«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», — уточнили в службе коммуникаций организации.

Позднее стали известны имена подозреваемых. Metaratings пишет, что речь идет о полузащитниках Александре Еркине и Дмитрии Германе. Подозрения к ним возникли после поражений «Тамбова» от «Динамо» (0:2) и «Краснодара» (0:4), когда футболисты, совершив ненужные фолы, привезли пенальти в свои ворота в концовке обеих встреч: Еркин — с «Краснодаром», Герман — с «Динамо». Также говорилось о том, что странным показался и матч тамбовчан с «Сочи» (0:5).

31-летний Еркин является воспитанником «Шинника», в России успел поиграть за множество клубов: «Химик», «Торпедо», петербургское «Динамо», «Домодедово», брянское «Динамо» и «Дружбу» из Майкопа. Игрок перешел в «Тамбов» в феврале, а его последней командой была латвийская «Ноа Юрмала». В этом сезоне принял участие в двух матчах РПЛ и результативными действиями не отметился.

Герман также присоединился к «Тамбову» в зимнее трансферное окно, перейдя из все той же «Ноа Юрмала». 32-летний белорус до этого играл за различные клубы Белоруссии. За «Тамбов» успел сыграть в трех матчах чемпионата России.

«Чемпионат.com» со ссылкой на источник в «Тамбове» затем проинформировал, что в ближайшее время в кругу подозреваемых могут оказаться еще некоторые игроки клуба. Собеседник издания отметил, что ранее в команде уже были опасения по поводу того, что свои футболисты делают ставки на тотализаторе.

«Однако финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», — добавил источник.

Согласно регламенту РФС, футболистам, тренерам и всем, кто относится к проведению и участию в матчах, запрещено принимать прямое или косвенное участие в азартных играх, ставках и прочих мероприятиях, связанных с играми. Соответствующие нарушения рассматривает комитет по этике Союза.