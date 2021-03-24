Российские пары бьются за медали на ЧМ. LIVE

Начали с очень приличного каскада 3 тулуп + 2 тулуп, затем сделали параллельный двойной сальхов, а вот выброс тройной флип паре не очень удался, но все равно сделали. Зато удачный выброс тройной сальхов во второй части выступления. Но практически все ошибочки мы разобрали, а твисты и все остальное было на уровне. Сами очень довольны.
Выступающие за Венгрию Юлия Щетинина и Марк Мадьяр на льду.
Ну да, второе место на данный момент, хотя проиграли совсем чуток и в произвольной, и по сумме.
Каскад из двух двойных тулупов с ошибкой, параллельный двойной аксель тоже не слишком удачно. Ну а на выбросе тройной риттбергер партнерша и вовсе упала. Выброс тройной сальхов вышел без падения, но не без ошибки. Конечно недовольны своим прокатом. Белорусам проиграют точно.
Представляющие Францию Клео Хамон и Денис Стрекалин на льду.
Чуть не дотянули до ста баллов произвольной. Первый ориентир для соперников.
Сделали каскад 3-2-2 из тулупов. На параллельном тройном сальхове допустили помарочку, зато качественным был выброс тройной риттбергер. И выброс тройной сальхов во второй части программы — очень достойно. В целоом очень приятное впечатление оставило выступление белорусских фигуристов. Были еще помарки, но без грубых ошибок обошлись.
Богдана Лукашевич и Александр Степанов, представляющие Белоруссию, начинают соревнования. Они были 20-ми в короткой программе.
Пары из первой разминки вышли на лед и готовятся к своим выступлениям.
Вот расписание выступлений ведущих пар.
Вторая разминка
5. Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия)
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
7. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия)
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Третья разминка
9. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
10. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
11. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
12. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
Четвертая разминка
13. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
14. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
15. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)
16. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)
Пятая разминка
17. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
18. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)
19. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
20. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)
Положение после короткой программы:
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16
2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 77,62
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 75,79
4. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 71,46
5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 71,32
6. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 64,94
7. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 64,67
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 64,37
9. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 64,01
10. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 63,45
11. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 59,95
12. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 59,41
13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 57,48
14. Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия) – 56,13
15. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,70
Здравствуйте, любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы пар на чемпионате мира.