Российские пары бьются за медали на ЧМ. LIVE

Начали с очень приличного каскада 3 тулуп + 2 тулуп, затем сделали параллельный двойной сальхов, а вот выброс тройной флип паре не очень удался, но все равно сделали. Зато удачный выброс тройной сальхов во второй части выступления. Но практически все ошибочки мы разобрали, а твисты и все остальное было на уровне. Сами очень довольны.