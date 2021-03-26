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«Возникло недопонимание»: чемпионка Игр извинилась за слова о Щербаковой

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Меган Дюамель извинилась за слова о «болезненной» Анне Щербаковой

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка Меган Дюамель, заявившая о «болезненности» российской спортсменки Анны Щербаковой, извинилась за свои высказывания и заявила, что ее слова были неправильно интерпретированы.

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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях и бронзовый призер Игр-2018 в парном катании Меган Дюамель принесла свои извинения за резкие высказывания о российской фигуристке Анне Щербаковой, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. Канадская спортсменка заявила, что ее слова были неправильно интерпретированы некоторыми российскими изданиями, что привело к негативной реакции фанатов и экспертов.

«Дорогие россияне, возникло ужасное недопонимание в отношении моего мнения касательно Анны Щербаковой. Я узнала, что меня неправильно процитировали в некоторых русских СМИ. Если бы в СМИ меня процитировали правильно, думаю, многие люди увидели бы, что я сказала об Анне много хорошего. Пожалуйста, знайте, что в интервью я сказала, что восхищаюсь Аниными квадами, ее способностью блестяще выступить и ее великолепной осанкой», — написала Дюамель в своем Instagram.

Также канадская фигуристка призналась, что ее сильно расстроило, что ситуация дошла до такого, и ее слова разозлили «миллионы людей». Она подчеркнула, что восхищается многими российскими фигуристами.

История началась еще до старта чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Стокгольме. Дюамель заявила, что Щербакова выглядит очень болезненной, и ей будет трудно болеть за российскую фигуристку, в отличие, к примеру, от других россиянок — Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.

«Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы.

Чтобы для нее это не было не пыткой, чтобы она чувствовала энергию соревнований, а не выступала только потому, что ее заставляют тренеры. Вот у Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперед. А вот в облике Анны есть что-то печальное», — рассказала Дюамель в интервью TSL.

Это заявление вызвало достаточно сильный резонанс среди россиян. К примеру, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что заявление Дюамель про болезненность Щербаковой — смехотворно, а сама канадская спортсменка выставила себя в глупом свете.

Она отметила, что спортсмены, которые готовятся к чемпионату мира и намереваются претендовать на золотые медали, работают над своим телосложением.

«Люди, которые стремятся стать чемпионами мира, вытачивают свои фигуры, стремятся к совершенству. Для людей, которые ничего в этом не понимают, они выглядят болезненно. Для меня Анна выглядит профессионально. Если Дюамель считает, что Щербакова выглядит болезненно, то Меган — профессионал очень низкого пошиба», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Такого же мнения придерживался и депутат Государственной думы Дмитрий Свищев. Он заявил, что если Дюамель действительно переживает, то ей лучше беспокоиться за себя и своих родственников.

«Зачем говорить такие вещи в преддверии чемпионата мира? Анна Щербакова совсем юная девочка, еще не хватало, чтобы она переживала и читала гадкие новости…

С одной стороны, вроде бы написано не так обидно, с другой — читать такое неприятно. У олимпийской чемпионки такой статус, что она должна быть выше всевозможных гадостей, которые она высказывает», — приводит слова Свищева «Чемпионат.com».

Позднее Дюамель заявила, что ее после этого заявления обвинили в расизме просто потому, что она назвала внешний вид Щербаковой болезненным. При этом канадская фигуристка подчеркнула, что и сама спортсменка, и ее тренерский штаб не скрывали того, что во время сезона россиянка перенесла серьезное заболевание.

Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы на мировом первенстве. Спортсменка набрала 81,00 балла. На втором месте оказалась японская фигуристка Рика Кихира, ее прокат судьи оценили в 79,08 балла. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева (78,86).

Третья представительница России — Александра Трусова — в короткой программе выступила не лучшим образом, оказавшись всего на 12-й позиции и набрав 64,82 балла.

Произвольные прокаты в женском одиночном катании будут показаны 26 марта, начало — 20.00 мск.