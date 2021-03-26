Бой завершился нокаутом: Поветкин проиграл Уайту

Поветкин рассказал о своих задумках. Что же, совсем скоро увидим, все ли получится у Александра!

«Думаю, что слишком сильно он свой стиль навряд ли поменяет. Может, повнимательнее будет. Я готов к любому раскладу. Если он начнет, например, с первых секунд атаковать. Я могу сказать, на чем я акцентировал свою подготовку. Я работал над тем, чтобы руки выше держать, уши защищать. Вот моя специфика».