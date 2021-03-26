Бой завершился нокаутом: Поветкин проиграл Уайту

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка.
До скорых встреч!
Как бы это ни было грустно, давайте еще раз посмотрим на финальные секунды этого поединка. Стоит признать, что с защитой у Поветкина действительно возникли серьезные проблемы.
Кстати, сразу после остановки боя Уайт повел себя по-джентельменски. Он сразу принес поверженному противнику табуретку, чтобы тому было удобнее. А после, когда Александр пришел в себя, боксеры обменялись несколькими репликами.
Стоит признать, что этот бой сложился совершенно неудачным образом для Александра Поветкина. С самого начала он начал пропускать опаснейшие удары, шатало российского спортсмена, пытался он атаковать, однако этого в этот раз было мало.
Как же так, Александр... Ох уж этот четвертый раунд, который принес так много проблем Поветкину в прошлом бою, решил судьбу этого. Увы, Уайт принимает поздравления.
Правый пропустил Поветкин, зашатало россиянина, в достаточно тяжелом положении в четвертом раунде оказался россиянин. Чуть дал сопернику восстановиться Уайт, а Александр нанес несколько ударов, но вот с защитой были серьезные проблемы, потому много опасных ударов пропустил он, оказавшись на полу. Рефери останавливает бой. Это нокаут.
Огрызался Уайт, старался не дать Поветкину разыграть комбинацию на ближней дистанции. А потом британец и вовсе начал испытывать проблемы с началом своих атак, однако затем пропустил Александр достаточно жесткий удар, но выстоял. Раунд за претендентом. 29-28.
Возможно, сказывается разница в весе... Будто не тверд в ногах Поветкин, шатало его и во втором раунде. Но при этом Уайт не торопился. Одним из своих крюков попал Александр, но тут же пропустил правый удар по корпусу. Но в концовке раунда Поветкин провел очень хорошую атаку, а потом Уайт выкинул очень опасную правую! Раунд за Витязем, 19 - 19 уже.
Очень уж активно начал Уайт этот поединок, пропускал достаточно часто Поветкин, шатало Александра почти весь первый раунд. Многовато пропускал Витязь... Что же, посмотрим, что будет дальше. Раунд уверенно за Диллианом. 10-9.
Прозвучали гимны России и Великобритании, а значит, самое время начинать бой! Поехали! Ждем победы от Александра!
Что-то интересное намечается уже до боя! Подначивал Уайт Поветкина, подрезал его, когда россиянин перешагнул через канаты, а потом еще и попытался пройти в свой угол. Ну что же...
Русский Витязь появляется следом!
На ринге появляется Диллиан Уайт! На халате у британца надпись: RIP Hagler. Это в честь легендарного боксера Марвина Хаглера, который скончался не так давно.
Звучит гимн бокса перед боем.
Мы дождались!
С минуты на минуту начнется главный бой этого вечера (или ночи?) между Поветкиным и Уайтом!
Русский Витязь уже готов к выходу на ринг.
А тем временем со-главный бой уже завершен! Молина потряс Уордли, пошел в атаку, однако пропустил несколько тяжелых ударов и был отправлен в нокаут.
Остается совсем немного до главного боя! Боксеры уже проходят последние приготовления.
А в со-главном бою вечера у нас — Эрик Молина против Фабио Вердли.
В основном карде также был разыгран титул чемпиона Великобритании. Поединок закончился в 11 раунде эпичным нокаутом.
Итак, затягивается наш вечер, никуда не торопятся организаторы, и пока к выходу на ринг готовятся боксеры, которые проводят со-главный бой. Таким образом, Уайт и Поветкин выйдут не раньше 01:30.
Кстати, победа в этом поединке сделает Поветкина обязательным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри.
Поветкин рассказал о своих задумках. Что же, совсем скоро увидим, все ли получится у Александра!
«Думаю, что слишком сильно он свой стиль навряд ли поменяет. Может, повнимательнее будет. Я готов к любому раскладу. Если он начнет, например, с первых секунд атаковать. Я могу сказать, на чем я акцентировал свою подготовку. Я работал над тем, чтобы руки выше держать, уши защищать. Вот моя специфика».
Стоит отметить, что для Уайта бой с Поветкиным действительно имеет очень большое значение. Можно сказать, что на кону поединка стоит его карьера. О важности боя сказал и сам британец.
«Меня ждет самый важный бой в карьере. Как я говорил, в боксе бывают взлеты и падения. Я привык к тому, что после неудач надо возвращаться, доказывать, что люди были неправы, показывать, что я могу вернуться», — заявил он.
Британский боксер впереди по антропометрии. Однако на стороне Поветкина играет опыт. Нас ждет очень захватывающее зрелище!
Диллиана Уайта уже затейпировали. Боксеры должны выйти к рингу в пределах 30-40 минут.
Поветкин на месте!
В награду Поветкин получил титул временного чемпиона мира по версии WBC. Уайт, который не смог смириться с таким положением дел, почти сражу потребовал реванш, на что команда Поветкина ответила согласием. Однако провести бой в ближайшее время не удалось, вмешался коронавирус, и свою роль сыграл новый штамм, который развился в Великобритании.
А пока до боя еще остается некое количество времени, вспомним, как проходил первый бой Поветкина и Уайта. Он состоялся всего семь месяцев назад, в августе 2020 года, и Поветкин выходил на ринг далеко не в статусе фаворита. Изначально бой действительно складывался в пользу британца, в четвертом раунде Уайт дважды отправил соперника в нокдаун, однако в пятом случилась сенсация — Витязь неожиданно нокаутировал его жестким апперкотом. Позже этот нокаут был признал лучшим в году.
Накануне состоялась официальная процедура взвешивания. «Русский Витязь» оказался на восемь с лишним кг легче британского боксера, показав на весах 103,5 кг. Вес Уайта — 112,1 кг.
Бой начнется после 00.15 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители бокса! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции боя-реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.