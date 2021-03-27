Осталось подтвердить: россияне получили шанс на максимальную квоту на Играх

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
4:0
закончен
АвангардМеталлург Мг
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
4:0
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
1:4
закончен
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
2:3
закончен
Еврокубок
Будучность Монако
64:74
закончен
Ховентуд Виртус Болонья
78:84
закончен
Гран Канария Метрополитан 92
66:64
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Произвольная программа
online
ЧМ / 2022 - Европа
ЧерногорияГибралтар
4:1
закончен
РоссияСловения
2:1
закончен
БеларусьЭстония
2:2
2 тайм
НидерландыЛатвия
2:0
2 тайм
НорвегияТурция
0:3
2 тайм
ХорватияКипр
1:0
2 тайм
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ЧехияБельгия
22:45
СловакияМальта
22:45
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
online
ЛокомотивЦСКА
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
1:2
2 период
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
0:1
2 период
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
22:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Даллас СтарзФлорида Пантерз
03:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА УНИКС
102:86
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию
Мужчины. Произвольная программа
закончен
Олимп ФНЛ
ТомьТорпедо М
11:00
ЕнисейБалтика
13:00
ОренбургВелес
13:00
Спартак-2Текстильщик
14:00
ИртышШинник
14:00
ЧайкаСКА-Хабаровск
15:00
Динамо-БрянскФакел
15:00
ЧертановоАкрон
15:00
Нижний НовгородКраснодар-2
16:00
АланияКрылья Советов
16:00
НефтехимикВолгарь
16:00
ЧМ / 2022 - Европа
КазахстанФранция
16:00
ГрузияИспания
19:00
ДанияМолдавия
19:00
АлбанияАнглия
19:00
АрменияИсландия
19:00
КосовоШвеция
21:45
ШвейцарияЛитва
21:45
БолгарияИталия
21:45
УкраинаФинляндия
21:45
ИзраильШотландия
21:45
АвстрияФарерские острова
21:45
Сан-МариноВенгрия
21:45
ПольшаАндорра
21:45
РумынияГермания
21:45
Северная МакедонияЛихтенштейн
21:45
КХЛ / плей-офф
Динамо МСКА
07:00
Металлург МгАвангард
14:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
19:00
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
00:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
00:30
Даллас СтарзФлорида Пантерз
01:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
перенесен
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Единая лига ВТБ
Енисей Нижний Новгород
11:00
Химки Цмоки-Минск
15:00
Калев Локомотив-Кубань
17:00
Развернуть

Осталось подтвердить: россияне получили шанс на максимальную квоту на Играх

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Михаил Коляда стал пятым на ЧМ, Егвений Семененко – восьмым

На зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году в мужском одиночном катании от России смогут выступить три фигуриста. Это стало возможным благодаря удачному выступлению россиян Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме. Однако полученную квоту необходимо подтвердить.

Скопировать ссылку

Для того чтобы получить максимальную квоту на Олимпиаду, сумма мест на мировом первенстве должна быть меньше или равняться 13. На чемпионате мира — 2021 в Стокгольме россияне выполнили это требование: Михаил Коляда занял пятую строчку, а Евгений Семененко оказался восьмым.

Однако получение максимальной квоты еще необходимо подтвердить на турнире Nebelhorn Trophy, который пройдет в Германии. Для этого кто-то из российских фигуристов (не Коляда и не Семененко) должен попасть в шестерку лучших. При этом фигурист подтверждает эту квоту не лично для себя, а для страны, то есть нет гарантии, что спортсмен, удачно выступивший в Германии, отправится на Олимпиаду в Пекин.

Неоднократный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун, комментируя итоги мужского одиночного катания на чемпионате мира, отметил, что завоевание третьей квоты на Олимпийские игры стало для российских спортсменов первостепенной задачей на турнире.

«Браво, ребята! Привезли три квоты на следующий Олимпийский сезон. Это самая важная задача, которая стояла перед ними», — цитирует Ковтуна «Чемпионат.com».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина также подчеркнула важность завоевания третьей квоты и добавила, что Коляда и Семененко вместе со своим тренером Алексеем Мишиным выполнили поставленную задачу и справились с сумасшедшей конкуренцией, которая была создана их соперниками.

«Надо всех поздравить с завоеванием третьей квоты. Главное, чтобы нам было кем заполнить эту квоту теперь. Год до Олимпиады будет еще более тяжелый, чем этот, и работы будет очень много.

Алексей Николаевич молодец, ребята выполнили поставленную задачу. Не знаю, правда, какие личные задачи перед ними ставились, но конкуренция сумасшедшая. Уже невозможно подсчитывать эти четверные», — заявила Роднина РИА «Новости».

На Олимпиаде в 2018 году Россию представили только два спортсмена — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Чемпионат мира в Стокгольме третий раз подряд выиграл американский фигурист Нейтан Чен. В произвольной программе он показал фантастический результат – 222,03 балла, что дало ему в сумме 320,88 балла. Отрыв от второго места составил почти 32 очка. Серебро взял японский спортсмен Юма Кагияма (291,77) балла, а замкнул тройку лидеров еще один представитель Японии – Юдзуру Ханю, за обе программы он получил 289,18 балла.