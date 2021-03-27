Месть за ЧМ-2010: Россия обыграла Словению

Во втором туре отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года сборная России в Сочи встречалась с национальной командой Словении и добыла победу со счетом 2:1. К поединку команды подходили лидерами группы H — в первом матче подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли Мальту со счетом 3:1, а словенцы сенсационно победили в матче с фаворитами группы хорватами.

Именно в игре со Словенией случилось одно из самых обидных поражений России в истории. В отборе к мировому первенству 2010 года команды встречались в стыковых матчах. В Москве российская сборная победила (2:1), но на выезде уступила (0:1) и не пробилась в финальную часть турнира. Тот поединок стал последним для Гуса Хиддинка у руля российской сборной. Примечательно, что в том матче играл Юрий Жирков, который вышел на поле и в сегодняшней встрече. А словенцев тренировал нынешний наставник балканской команды Матьяж Кек.

Вместе с Жирковым в стартовом составе появились Антон Шунин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Головин, Артем Дзюба и Рифат Жемалетдинов.

Первые минуты матча прошли в равной борьбе — команды имели по одному моменту. Сначала Санди Ловрич нанес удар из пределов штрафной, но не попал в створ ворот, а затем Дзюба пробил головой, но мяч прошел чуть выше цели. Затем россияне прибрали инициативу к своих рукам. Словенцы не могли зацепиться за мяч. На восьмой минуте опасно пробил Георгий Джикия, но соперников не без труда выручил вратарь Ян Облак.

Ближе к середине тайма игра успокоилась. Словенцы отодвинули игру от своих ворот, но создать опасные моменты не выходило, хотя гости стали больше владеть мячом на половине поля сборной России. На 20-й минуте россияне после быстрой атаки заработали право на угловой. Дзюба скинул мяч Фернандесу, но игрок московского ЦСКА промахнулся из очень выгодной позиции.

И все-таки через пять минут Дзюба открыл счет. Форвард выиграл борьбу в штрафной, скинул мяч на Кузяева, тот вернул капитану, который пробил точно в угол. Облак не смог спасти команду. 1:0.

После пропущенного мяча словенцы имели пару неплохих подходов. Опасно пробил Иличич, но мяч прошел мимо ворот. А на 35-й минуте Головин пробил в перекладину, мяч подобрал Дзюба, который выиграл борьбу у двух защитников и четвертым касанием переправил мяч в ворота. Но уже в следующей атаке словенцы один мяч отквитали. Иличич пробил в одно касание из-за штрафной точно в угол.

Через пять минут после перерыва на поле вместо Головина вышел Алексей Миранчук. Сразу после выхода на поле он отдал опасную передачу на Дзюбу, но мяч перехватил защитник словенской команды.

Начало второго тайма выдалось очень спокойным. Команды перестали создавать опасные моменты. Россияне больше контролировали мяч, а вот Словения с трудом подбиралась к воротам Шунина. Такой ход матча безусловно устраивал хозяев поля.

На 65-й минуте матча Иличич имел прекрасную возможность сравнять счет, пробив метров с десяти, но удар пришелся прямо в Шунина. Затем Вячеслав Караваев мог удвоить преимущество россиян, но Облак легко справился с выстрелом в ближний угол. В конце поединка россияне стали больше играть на своей половине поле, отдав мяч сопернику. Мог отличиться Дамьян Бохар, но он удар пришелся в защитника.

Несмотря на то, что словенцы много атаковали, создать что-то опасное им не удалось. Россияне уверенно сыграли в обороне и выиграли встречу со счетом 2:1.

В двух стартовых турах подопечные Станислава Черчесова одержали две победы. 30 марта сборная России на выезде сыграет против Словакии.