CAS вынудил главу ПКР покинуть пост

30 марта состоялось заседание исполкома Паралимпийского комитета России, по итогам которого свои должности оставили вице-президенты организации Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин. Заявления на сложение полномочий в качестве председателей региональных отделений ПКР написали депутат Госдумы Елена Бондаренко и начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов. Пост президента организации покинул Владимир Лукин.

Российский паралимпийский комитет Лукин возглавлял на протяжении практически всего срока существования организации, которая была сформирована в январе 1996 года. Президентский пост Лукин занял годом позже и с тех пор неизменно управлял комитетом. В апреле 2018-го он был переизбран на следующие четыре года.

Причиной отставки стали санкции Спортивного арбитражного суда (CAS), который в декабре прошлого года встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Российская сторона была признана виновной в допинговых махинациях и наказана на два года: до 16 декабря 2022-го отечественным спортсменам запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх, самому РУСАДА был выписан крупный штраф, а также санкции распространились и на всех российских государственных деятелей. Так, согласно требованиям суда, всем российским чиновникам запрещено занимать руководящие должности в любых международных спортивных организациях, ассоциациях и федерациях. Под этот решение попал и президент России Владимир Путин, и премьер-министр страны Михаил Мишустин, и представители администрации президента, а также члены Государственной думы вместе со всеми депутатами и чиновниками. В связи с этим, например, членства в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишился прославленный вратарь, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который с 2003 года занимает кресло депутата Госдумы.

Владимир Лукин под данную категорию подходит: с сентября 2016 года он является членом Совета Федерации РФ по международным делам. Что касается теперь уже бывших вице-президентов ПКР Иванюженкова, Баталовой и Смолина, то они входят в состав Госдумы. Их уход из ПКР являлся обязательным условием, в противном случае CAS мог наложить новые санкции на Россию.

«Решение сегодня принято в связи известным решением CAS, одним из пунктов которого является решение о том, что все члены руководящих органов олимпийского и паралимпийского комитетов, которые входят одновременно в правительственные структуры, не могут совмещать свои должности.

Всему цивилизованному миру понятно, что законодательная власть к правительственным структурам не относится. Правительство — одно, законодательная власть — другое, но решения суда были такие. Поэтому перед ПКР встал очевидный вопрос: выполнять решение суда или поставить под угрозу участие наших спортсменов в Паралимпийских играх в Токио и Пекине.

Интересы наших спортсменов, их судьба и полновесная реализация являются для нас главным. Все люди, которые входят в законодательные органы, приняли решение на срок, который предполагает наше участие в законодательных органах, покинуть спортивное учреждение», — цитирует Лукина ТАСС.

Исполняющим обязанности президента ПКР временно утвержден Павел Рожков, занимающий также должность председателя исполкома ПКР. Он же будет шефом миссии паралимпийской делегации на Паралимпиаде-2022 в Пекине. В свою очередь 83-летний Лукин, несмотря на сложение полномочий, намерен продолжать содействовать паралимпизму в стране по мере возможности.

«Решение совпадает по времени с 25-летним юбилеем моего пребывания в ПКР, и за это время паралимпийское движение стало позитивной частью жизни нашей страны. В России узнали, что такое паралимпизм, изменилось отношение к людям с инвалидностью вообще в связи с широкой популярностью спорта инвалидов, в чем сыграли положительную роль и многие журналисты. Думаю, есть основания не стыдиться за это время нашей работы. Никаких особых потрясений и эмоций сейчас я не испытываю, тем более что за четыре года всех этих скандалов ни одного документального решения о правонарушении внутри нашей паралимпийской команды нам предоставлено не было», — добавил Лукин.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио, зимние — с 4 марта по 13 марта 2022-го в Пекине.