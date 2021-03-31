«Дзюба попал в тень, и сразу проблемы в атаке»: экс-тренер сборной о поражении России

— Ваши впечатления от игры Словакия — Россия (1:2)?

— Впечатления больше негативные в связи с тем, что, во-первых, результат плохой, а, во-вторых, ребята были неубедительны по игре — особенно в атаке. Да и в обороне тоже были провалы и ошибки, которые и превратились в два гола в наши ворота.

— Первый гол Россия пропустила со «стандарта»: игрок «Интера» Милан Шкриньяр без каких-либо помех пробил головой после навеса с углового. На ваш взгляд, кто виноват в этом эпизоде?

— Конечно же, наша оборона, которая наверняка разбирала соперника и готовилась к нему. Сейчас трудно удивить кого-то в современном мире — есть данные о любой команде.

Любой, наверное, знал, что этот игрок опасен на «стандартах». Это очевидная вещь. Однако ребята недоработали, упустили. Ясно, что был поставлен блок, но все это можно было отработать. Так что это просто ошибка в оборонительных действиях нашей сборной.

— В том эпизоде очень крепко обнялись Георгий Джикия и Марио Фернандес, которые, видимо, перепутали друг друга с соперником. Это уже распространилось как шутка среди любителей футбола.

— Да-да, я видел (смеется). Была ошибка, ребята не разобрались, — и нас сразу наказали. На таком уровне подобные ошибки чреваты наказанием. Надо до конца отрабатывать на таких «стандартах», быть внимательным, сконцентрированным.

— Как оцените игру Марио Фернандеса — защитника, который забил единственный гол сборной России в этом матче? У Марио два гола в трех играх. Нашим нападающим надо у него поучиться?

— Ну, в нападающие его отправлять не надо, пусть лучше играет на своем месте.

Давно было ясно, что это лучший крайний защитник у нас в стране. И что самое хорошее — Марио стабилен на протяжении очень большого времени. Он всегда может и забить, и отдать голевую, и остро сыграть — когда он в хорошем состоянии, естественно.

— О чем говорит тот факт, что словаки забили второй мяч практически сразу после ответного гола России? Наши расслабились?

— Да, это было видно — нашим не хватило собранности до конца. Сразу провал — и получили. Причем гол сделал футболист, который длительное время играл в чемпионате России (Роберт Мак выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год. — «Газета.Ru»), на чемпионате Европы в 2016 году против нас играл. То есть очень хорошо знакомый нам игрок.

Хотя, конечно, не в этом дело, кто забил, потому что случился провал. И на стандартном положении в случае с первым голом, и здесь, где надо было быть предельно сконцентрированными.

Когда команда не играет в свой лучший футбол — а сборная России в этом матче, очевидно, не играла в свой лучший футбол, — очень важны становятся концентрация и терпение. Этого не хватило.

— После игры активно обсуждали обратную замену полузащитника Андрея Мостового, который вышел на 46-й минуте и ушел на 65-й. Для чего она была необходима? И говорит ли это о нервозности тренера?

— Нет, это не нервы. Просто Черчесов искал после первого тайма, как изменить игру команды. Сначала решил сделать ставку на скорость — мне так видится, по крайней мере. Выпустил быстрых людей, посмотрел — это не сработало, и сделал ставку на силу, на двух больших нападающих, которые могут продавить, проломить соперника (вместо Мостового вышел Александр Соболев. — «Газета.Ru»). Черчесов таким образом искал шага, который бы изменил результативность команды.

Современный футбол требует быстрых реакций на какие-то неправильные действия. Если понимаешь, что что-то не удалось, надо пытаться это изменить, потому что само собой ничего не исправится.

Быстрая замена какого-то игрока, тактики или схемы игры — это очень важно в современном футболе. Черчесов пытался это сделать. Но если говорить о негативных моментах, то, конечно, он не угадал с заменами.

Не то чтобы тренер не угадал, как будет играть Мостовой, просто этот полузащитник не попал в то, что Черчесов хотел видеть, и игра не изменилась в ту сторону, в которую он планировал. Поэтому последовала эта замена.

— Как сыграл, на ваш взгляд, капитан команды Артем Дзюба? На последних осенних сборах его не было, и команда не побеждала. Теперь же он вернулся — две победы в трех матчах.

— Это и настораживает, наверное. Когда Дзюба забивает, выигрывает борьбу, делает хорошие сбросы, находится в центре событий, команда выигрывает.

А когда он попал в тень, был не так ярок, как обычно, когда соперники с ним справились, то сразу у сборной России возникли проблемы в атаке. Это настораживает.

Хотелось бы, чтобы у нашей команды были какие-то дополнительные решения, варианты выхода из этой ситуации. Соперники уже готовятся к нему и знают, как противостоять Дзюбе, поэтому нам становится тяжело играть дальше. Надо придумывать дополнительные ходы. В принципе у нас есть арсенал, есть ребята, которые могут что-то менять и играть более гибко.

— Словакия до этого не могла победить Мальту (2:2) и Кипр (0:0). А вот Россию почему-то обыграла. В чем она нас превзошла?

— Здесь надо искать причину в нас, а не в Словакии. Мы не были так сильны, как могли бы. Хотя и словаки — неплохая сборная, сейчас откровенно слабых просто нет. Даже если брать Мальту — казалось бы, аутсайдер, а они посмотрите как себя показывают. Тяжело их обыграть, и наша сборная с ними очень неважно играла.

Будем откровенны, нет у нас пока такого мастерства, чтобы мы могли на классе обыграть любую команду. Поэтому — опять же! — тут очень важные волевые качества, функциональная готовность. Такие вещи будут определять результат — даже не игру — а результат нашей команды.

Потому что игра, мягко говоря, не впечатляет какой-то яркостью, даже если судить по этим трем матчам. Поэтому встреча со словаками должна была быть только на результат. Я уверен, что к этой игре так и готовились.

— У сборной России шесть очков после трех матчей отбора ЧМ-2022. Хороший для нас результат?

— Я думаю, нет. Все-таки надо свои очки брать. С Мальтой и Словенией мы взяли свои очки, а вот со Словакией, на мой взгляд, недобрали, и осадок от этого остался. Мне так видится.

Однако это и не катастрофа однозначно: мы в борьбе, и шансы выйти на чемпионат мира у нас не меньше, чем у других команд. Это итог по результату.

А по игре — понятно, что вряд ли и штаб сборной доволен этим полностью. По-моему, Черчесов сам говорил, что недоволен игрой, и она требует улучшения.