Сын легенды защищает чемпионский пояс: Цзю — Хоган. LIVE

Звучит композиция группы Queen «Another One Bites the Dust» («Еще один свалился замертво»), под которую Тим Цзю всегда выходит на бои. Если посмотреть на текст песни, то он должен слегка пугать соперников:

«Еще один свалился замертво,

Еще один свалился замертво,

И еще одного нет, еще одного нет,

Еще один свалился замертво, эх,

Эй, тебя я тоже достану,

Еще один свалился замертво».