«Хочется увидеть его в России»: сын Кости Цзю сделал шаг к титульному бою

31 марта в рамках боксерского вечера Steel City Showdown на арене Newcastle Entertainment Centre в австралийском Ньюкасле Тимофей Цзю одержал свою очередную победу — и сделал это красиво. Помимо того, что австралиец российского происхождения в четвертый раз защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и тем самым улучшил свои позиции и шансы на то, чтобы сразиться за главный титул WBO с действующим чемпионом мира Брайаном Кастаньо, Цзю также увеличил свой личный рекорд — 18-0.

Неслучайно боксера все чаще сравнивают с отцом, прославленным боксером и бывшим абсолютным чемпионом мира Константином Цзю: у того также карьера началась с 18 побед в 18 поединках, да и по манере поведения Тимофей напоминает отца.

«Тимофей — классный боксер высочайшего уровня. Можно сказать, что весь в отца. Отец у него вообще великий боксер, который навсегда вошел в историю. Он очень крутой, я его хорошо знаю», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы российского тяжеловеса Александра Поветкина.

Соперником Тимофея Цзю стал опытный 36-летний ирландец Деннис Хоган, который до этого провел свой последний бой еще в 2019 году. Для сравнения — Цзю-младший в 2020-м выходил на ринг дважды. Хоган же подошел к поединку с австралийцем с неутешительной статистикой, имея за плечами два поражения кряду. Оба, правда, были зафиксированы в титульных боях по версиям WBO и WBC соответственно. Сам ирландец, уподобившись своему именитому соотечественнику Конору Макгрегору, в попытке раскрутить бой с Цзю применил несколько приемов трештока в попытке задеть соперника. На деле же получилось иначе.

Первый раунд прошел относительно спокойно, а для Цзю — уверенно и размеренно. Сын Кости Цзю дал Хогану возможность поработать первым номером, однако ситуацию полностью контролировал и урона для себя не допустил. Во второй трехминутке Цзю увеличил давление на оппонента, прижимал его к канатам и регулярно наносил разменные удары. На один такой ответный австралиец попался и получил сечку от ирландца. Впрочем, у врачей повода для беспокойства не было, и бой продолжился. Уже в третьем раунде Хоган заметно потерял в активности и эффективности, все чаще переходя в клинч в попытке спастись от шквала ударов от Цзю. Тимофей работал в основном излюбленным приемом: левый боковой, левый снизу и нанесение урона по корпусу.

В конце концов, в пятом раунде изрядно измотанный Хоган уже не выдержал: сначала отправился в нокдаун после жесткого удара Цзю апперкотом, а затем уже откровенно шатался, чем вынудил свою команду выбросить на ринг полотенце, тем самым дав судье сигнал о необходимости завершить бой.

После боя соперники пожали друг другу руки, а сам Цзю был немногословен. В интервью на ринге он отметил, что нокаутировал Хогана быстрее, чем это сделал действующий чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло в декабре 2019 года.

«Считаю, что это неплохое достижение. Теперь мы хотим настоящих поясов, и хотим, чтобы они были здесь, в Австралии. Привет России. Мы — русские. Что скажу тем, кто не верил в меня? Я заставил их замолчать», — подчеркнул Цзю, перейдя с английского языка на русский.

Надежду на то, что Тимофея Цзю вскоре ждет титульный поединок, выразил и его отец. Вместе с этим Константин Цзю в очередной раз поднял вопрос и о возможности проведения боя его сына в России, ведь на протяжении всей своей карьеры тот выступал только в Австралии. Однако есть некоторые сложности.

«Я могу быть представителем Тимофея в России. Сделайте предложение, которое можно обсудить. Здесь промоутеры работают не так, как я привык. Они все делают без контракта, и многие бойцы совсем не получают денег. Со мной так не пройдет. Я очень хочу, чтобы Тим выступил в России. Я думаю, что будет очень красивый бой здесь, в Москве. Он должен здесь выступить. Надеюсь, у Тима это получится»,

— сказал Цзю-старший в эфире «Матч ТВ».

Вместе с тем бывший временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов выразил надежду на то, что менеджеры все-таки смогут договориться с промоутерами Цзю-младшего организовать его бой в России.

«Тимофея с его отцом, конечно, сложно сравнивать, но манерой поведения на ринге они несколько схожи. Надеюсь, у Тима все получится в его карьере. Конечно, очень хочется увидеть его в России. Костя говорит, что сложно организовать бой Тимофея у нас? Надо как-нибудь все-таки сподобиться и прийти к соглашению, провести поединок Тима в России. Очень хотелось бы на него посмотреть», — сказал Брудов «Газете.Ru».