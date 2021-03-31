Вылет с разгромом: российская молодежка попрощалась с Евро

После проигранного матча с Францией молодежная сборная России поставила себя в непростое положение, усложнив задачу выхода в плей-офф. После первых двух туров ситуация в группе H оказалась следующей: в лидерах закрепилась Дания с шестью очками, французы с тремя баллами заняли второе место и по дополнительным показателям опередили россиян, а исландцы же, не набрав ни очка, формально завершили свое выступление на Евро. Для того чтобы пробиться в четвертьфинал турнира, подопечным Михаила Галактионова было необходимо совпадение нескольких факторов.

Так, для этого было достаточно обыграть датчан с любым счетом при условии, что исландцы отберут очки у Франции. Кроме того, россияне могли бы и сыграть вничью или даже уступить Дании, но для этого в параллельном матче Исландия должна была крупно обыграть Францию. При самом вероятном же исходе, при котором «трехцветные» справились бы с исландцами, России нужна была победа над Данией с разницей в два и более мяча.

Но добиться этого было крайне сложно даже на бумаге: датчане на этом Евро показывают себя с наилучшей стороны.

Да и в принципе с Данией у российской молодежки отношения ранее складывались печально. Еще свежи в памяти квалификационные матчи Евро-2015, когда россияне потерпели два поражения с общим счетом 2:6 и из-за этого не смогли пробиться в финальную стадию первенства.

Еще одно противостояние произошло в 2005 году. Тогда молодежные сборные России и Дании также встречались в рамках отборочного раунда Евро-2006, и в обоих матчах сильнее оказались скандинавы. Запомнилась же именно ответная игра, прошедшая в Дании. Завершилась она со счетом 3:1 в пользу хозяев, но главным стал не результат, а работа судейской бригады, которая, во-первых, не засчитала один гол россиян из-за крайне сомнительного офсайда, а во-вторых, из-за пяти (!) красных карточек, продемонстрированных подопечным Андрея Чернышова. Для него, кстати, тот год стал последним на посту главного тренера молодежной сборной России, за которую выступали Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Александр Самедов, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов и прочие игроки, ставшие потом основными в главной национальной сборной. Удаление по очереди заработали Жирков, Быстров, сидевший в запасе Самедов, Сергей Черногаев и Александр Бухаров. До конца матча к тому моменту оставалось всего несколько минут, и доигрывали встречу россияне всемером. Именно после того матча в народ ушло крылатое выражение «судья — скандинав!»

Что касается сегодняшней игры, то Михаил Галактионов сильных изменений в стартовый состав по сравнению с предыдущими матчами не внес. Вынужденно вместо дисквалифицированного за перебор желтых карточек Павла Маслова на правый фланг обороны был переведен Артем Голубев, а Даниилу Лесовому на левом крае атаки предпочли Вячеслава Грулева.

Начали россияне встречу активно и агрессивно, что было ожидаемо, учитывая ситуацию, в которой находилась отечественная молодежка, однако старт матча обернулся для команды Галактионова катастрофой.

Сначала Йеспер Линдстрём воспользовался ошибкой россиян в опорной зоне и проникающим пасом нашел Якоба Ларсена в штрафной. Датский форвард без проблем пробил мимо Александра Максименко точно в угол. Буквально через минуту все тот же Линдстрём обокрал Игоря Дивеева и прострелил на Андерса Драйера, который бил в упор с близкого расстояния. Максименко этот удар формально отбил, но мяч все равно залетел в сетку.

0:2 к 11-й минуте матча — явно не на это рассчитывал Михаил Галактионов. Впрочем, его команда от нокдауна оправиться смогла и взяла мяч под свой контроль. Правда, этому способствовали и сами датчане, позволившие россиянам играть первым номером. Опасность у ворот Оливера Кристенсена в первом тайме возникла лишь раз, когда после проникающего паса из глубины один на один с вратарем едва не вышел Грулев: датский голкипер молодого российского форварда все же опередил и мяч забрал.

Вторая половина встречи прошла в том же формате: россияне чаще владели мячом, создавали давление на оборону соперника, а датчане оборонялись с акцентом на контратаки. Один из таких острых выпадов едва не завершился третьим мячом в воротах сборной России, когда Мохаммед Дарами убежал по правому флангу и выполнил опасный прострел в район 11-метровой отметки на Ларсена. «Десятку» датской команды опередил Дивеев и потенциально голевую передачу прервал.

Позднее сам Ларсен мог отметиться результативным пасом. В ходе контратаки четыре в четыре датчанин прострелил с левого края штрафной в район полукруга, куда набегал Мортен Юльманн. Его из защитников никто не опекал, и 14-й номер датской молодежки с ходу мощно пробил по воротам, но сильно выше.

Все тот же Ларсен имел шанс оформить дубль, нанеся опасный удар со штрафного. Датчанин пробил метров с 25-27 прямо над «стенкой», но Максименко до мяча дотянулся и этот выстрел отразил. Но с ударом Карло Хольса российский голкипер не справился. Дарами, как стоячих, обыграл сразу несколько защитников, дошел до лицевой и прострелил в район 11-метровой отметки, где находился одинокий Ларсен. Тот, впрочем, бить не стал и пропустил мяч дальше на Хольса, который мощным ударом довел счет до разгромного.

В итоге 0:3 — российская молодежка своей цели не достигла, а на результат параллельного матча между Исландией и Францией уже не было смысла обращать внимание. Французы, к слову, с исландцами ожидаемо разобрались (2:0) и со второй строчки прошли в четвертьфинал.

Плей-офф молодежного континентального первенства пройдет с 31 мая по 6 июня.