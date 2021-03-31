«Гормональная терапия»: американцы обвинили учениц Тутберидзе в допинге

Американский журналист Дэйв Лиз, ведущий подкаста на YouTube под названием The Skating Lesson, заявил, что многие российские фигуристки пользуются препаратом «Люпрон».

«Люпрон» — это блокатор гормонов, употребление которого позволяет затянуть взросление юных девушек, то есть отсрочить наступление пубертатного периода, перестрающего организмы спортсменок и зачастую ломающего их прыжковую технику.

Журналист оставил комментарий к вышедшему перед чемпионатом мира в Стокгольме выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель, в котором та назвала вид Анны Щербаковой «болезненным».

Щербакова в итоге добавила к трем титулам взрослой чемпионки России еще и первое золото мирового первенства и является одним из главных фаворитов предстоящего олимпийского сезона. Ее главной конкуренткой эксперты склонны считать Камиллу Валиеву, которая также тренируется в группе Этери Тутберидзе, но пока не имела права выступать на взрослых соревнованиях из-за возрастных ограничений, которые останутся для нее в прошлом после нынешнего сезона.

Собственно, именно на группу Тутберидзе и направлен основной удар американского журналиста, фактически обвинившего знаменитого тренера и ее штаб в нанесении ущерба здоровья своим подопечным ради высоких результатов.

«Не думаю, что кто-то винит Анну в том, что она очень худая. Есть другие причины, из-за которых многие называют ее нездоровой. Кто-то, например, обращает внимание на ее волосы и так далее, — написал Лиз. — Мне лично нравится ее катание, но я беспокоюсь о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе и за это извиняться не буду. Потому что мы видели множество сломанных спортсменок, которых просто отбросили в сторону.

Многие фигуристки после тренировок садятся на гормональную терапию. Это, среди прочего, подтверждает, что они все определенно используют блокаторы гормонов («Люпрон»).

Откуда я это знаю? Все это давно обсуждается в российском фигурном катании. Это не секрет».

В России данное вещество продается под брендом «Люкрин Депо» и, являясь гормональным и противоопухолевым препаратом, входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), однако только у мужчин, которым оно резко поднимает уровень тестостерона, а значит дает преимущество над соперниками.

Вероятно, под давними обсуждениями понимается открытое письмо бывшей фигуристки Александры Куприни, которая год назад опубликовала его в британском The Guardian. В нем девушка рассказала, что считалась в России перспективной фигуристкой, что подтверждается победой на чемпионате Москвы в 2004 году в возрасте десяти лет.

Ей прочили славное будущее с поездкой на Олимпийские игры в составе национальной сборной России, а тренировочный процесс занимал ежедневно шесть часов, из-за чего спортсменка даже не училась в школе.

«В 12 лет наступил пубертат. У меня началась менструация, а тело стало быстро меняться. Уже тогда я понимала, что эти изменения могут привести к тому, что я не стану той сильной фигуристкой, которой могла бы. С большей массой тела мне было бы трудно исполнять сложные прыжки. Да и вне фигурного катания детское, стройное тело было идеалом красоты. А вот тело с формами — уже нет, — рассказывала в своем письме Куприня.

— Тогда мне посоветовали принимать блокаторы гормонов. С ними у меня закончится менструация, моя грудь перестанет расти, у меня останется молодое и тонкое тело. Я даже вопросов задавать не стала. В России применение блокаторов гормонов широко распространено среди фигуристок. Чаще всего эти препараты работают — да, есть побочные действия, такие как проблемы с нервной системой и сердцем, но об этом никто старается не говорить.

В моем случае препарат дал сильный побочный эффект — совершенно противоположный тому, которого я ожидала. Я принимала блокаторы гормонов три месяца, а моя грудь стала быстро расти, к тому же я набрала 36 кг. Вернуться к нормальному состоянию тела у меня так и не вышло. Шансов на высокие места на главных турнирах не осталось, так что я просто ушла из фигурного катания.

Тот факт, что я потеряла все, за что боролась всю жизнь, просто утопил меня в депрессии. В 14 лет я впервые пошла в школу. Это было ужасно. Надо мной издевались и постоянно называли жирной. В России просто нет системы, которая бы создала здоровую спортивную среду для детей. Сейчас некоторые люди из российского фигурного катания открыто критикуют применение блокаторов гормонов, но меня никто не защитил».

При этом употребление «Люприна» в женском спорте не является секретом в принципе. Причем речь не только о фигурном катании, но и, например, о художественной гимнастике, и отнюдь не только российской.

В школе «Самбо-70», где работает Тутберидзе, объяснили обвинения в адрес российского фигурного катания высокими результатами отечественных спортсменов.

«Козлы полные! Злобы не хватает у них, они не понимают, почему сборная России добивается успехов. Вот и все объяснение всем этим заявлениям. Наши девчонки и мальчишки — самые талантливые в мире. Западные злопыхатели никак не могут принять этот факт, потому и отвечают на наши победы такими заявлениями. Причем такое происходит не только в фигурном катании, но и в самбо, дзюдо, в смешанных единоборствах и остальных видах спорта», — заявил «Газете.Ru» Ренат Лайшев, директор школы «Самбо-70».

Жестко высказался и призер Олимпийских Игр, а ныне известный постановщик программ Илья Авербух.

«Надоело уже, не хочу комментировать этот бред. Какой-то идиот это написал, ну так и не надо повторять за ним, обращать на это внимание. Неинтересная тема, не надо ее вообще трогать»,

— подчеркнул он в своем комментарии «Газете.Ru».

«Они распространяют банальные слухи. Американцы на этом чемпионате мира ничего серьезного не показали, вот и думают, как обесценить успехи нашей команды. Успех россиян — это планомерная работа тренеров, отличная школа фигурного катания. Несмотря на все санкции, которые применяются ко всему российскому спорту, они все равно показали феноменальные результаты, — возмутился член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. — Мы нашими фигуристами гордимся, а к заявлениям американцев надо относиться с долей иронии. Этого журналиста, наверное, и не знает никто. Видимо, решил хайпануть, чтобы на него обратили внимание. Ничего серьезного за этим выступлением нет, а если бы и было, то в первую очередь об этом сообщил бы офицер WADA и РУСАДА».

Кроме репутационной, иной угрозы на данный момент заявления журналиста и олимпийской чемпионки ни самой Тутберидзе, ни ее ученицам, ни российскому фигурному катанию не несут. Другое дело, что такие высказывания можно пресекать юридически, считает знаменитая в прошлом российская фигуристка Ирина Слуцкая.

«На месте федерации я бы так просто это не оставила, надо разбираться на более серьезном уровне. Наши представители должны отреагировать и жестким способом поставить на место этих людей, чтобы им больше не хотелось открывать рот. Как я понимаю, есть еще отголоски допинговых скандалов,

— рассказала спортсменка «Чемпионату». — Стоит ли нашим подавать заявление в суд? К сожалению, не сильна в юриспруденции, но это прямая клевета. Данное высказывание порочит честь и достоинство как наших фигуристок, так и российского фигурного катания в целом. Если это можно подогнать под статью, то это должно быть наказуемо. Но уголовное дело — уже слишком».