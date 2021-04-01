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Все по плану: Россия сыграет перед Евро с Польшей и Болгарией

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Сборная России проведет контрольные матчи с Польшей и Болгарией

Стали известны соперники сборной России по футболу, с которыми команда Станислава Черчесова сыграет перед стартом чемпионата Европы в начале лета. К гостевому поединку против Польши добавится домашняя встреча с Болгарией. «Газета.Ru» оценивает старт сборной в отборочном цикле к чемпионату мира и рассуждает, что ждет команду летом.

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Неоднозначный старт

Сборная России по футболу в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу оказалась в непростой группе. Старт в ней получился для подопечных Станислава Черчесова точно не самым плохим, однако и удачным назвать его не получается. Скорее, он вышел неоднозначным.

Если оставить за скобками показанный футбол и вообще эмоции, то получается довольно интересно. Да, национальная команда начала с двух побед, но все-таки Мальту обыгрывать на выезде было нужно обязательно, а вот виктория матче со Словенией — уже успех против конкурента.

Однако дальше было поражение от другого оппонента в борьбе за попадание на мундиаль — Словакии.

Что по итогу? Обязательный успех в матче с аутсайдером, домашняя победа и выездное поражение в противостоянии с реальными соперниками. Расклад очень средний и не очень хороший с учетом того, что напрямую в Катар квалифицируется только победитель группы, а ее главным фаворитом являются хорваты.

Но написанное выше не учитывает другие результаты в группе, а они дали много пищи для размышлений и в целом оказались, конечно, на руку России.

Хорватия уступила в первом туре Словении, которую наша сборная потом переиграла, после чего словенцы проиграли еще и Кипру. Словакия до победы над российской сборной добилась двух ничьих — против Кипра и Мальты.

В общем, теряют очки все, и сейчас подопечные Черчесова находятся на втором месте после Хорватии только по разнице забитых и пропущенных мячей. И именно против финалистов ЧМ-2018 будет следующий поединок цикла.

Впрочем, та игра предстоит только 1 сентября и, вероятно, пройдет в Москве либо в Санкт-Петербурге. Но сейчас отбор на мундиаль можно отложить в долгий ящик, потому что впереди нас ждет долгожданный чемпионат Европы.

Подготовка к Евро

Стоит напомнить, что чемпионат Европы — 2020 называется так неспроста и должен был пройти годом ранее, но был перенесен без смены названия из-за поразившей мир пандемии коронавируса.

В итоге масштабный турнир, приуроченный к юбилею Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пройдет летом 2021-го. Ожидается, что его примут все те же 12 стран, что было запланировано, хотя точных данных еще пока нет.

Уже ясно, что при этом невозможно будет рассчитывать на полную заполняемость трибун, а где-то стадионы, вероятно, и вовсе останутся пустыми из-за медицинских ограничений.

Это, конечно, сделает атмосферу менее праздничной, но все же не так сильно коснется российской команды, которая поединки с Бельгией и Финляндией в подгруппе проведет в Санкт-Петербурге, а там уже подтверждено 50% мест для зрителей на трибунах.

А вот судьба поединка третьего тура против Дании в Копенгагене пока под вопросом, но если там не будет зрителей, то это может в итоге сыграть в пользу сборной России, так как оппоненты останутся без поддержки.

Группа у сборной России очень непростая. Бельгия — одна из лучших команд мира, не только являющаяся бронзовым призером последнего чемпионата мира, но и обладающая просто феноменальным по классу составом. Кевин де Брюйне, Эден Азар (если он, конечно, будет здоров), Ромелу Лукаку — и это только самые главные звезды «красных дьяволов».

Дания тоже очень крепка, начала отборочный цикл к ЧМ-2022 с трех побед и к тому же все три поединка в подгруппе проведет на своем поле.

Ну а Финляндия хоть и выглядит в этой компании слабейшей, на деле тоже в последнее время является весьма приличной командой и имеет свою звезду — форварда Теему Пукки.

Качественные спарринги

Для успешного выступления в турнире сборной России нужна будет такая же планомерная и качественная подготовка, как к домашнему чемпионату мира, когда Станиславу Черчесову и его тренерскому штабу удалось заложить серьезную функциональную базу футболистам, благодаря чему те смотрелись свежими и готовы были перебегать любого соперника.

Немаловажную роль сыграют и товарищеские поединки в преддверии турнира, который для нашей сборной стартует 12 июня.

Некоторое время назад уже появилась информация, что 1 июня российская команда во Вроцлаве сразится со сборной Польши. Команда, главной звездой которой является один из лучших форвардов мира Роберт Левандовски, должна стать очень хорошей контрольной, как любит Черчесов, проверкой для его подопечных.

Ну а теперь «Чемпионат» сообщил, что 5 июня, уже на своем поле (предположительно на стадионе московского «Динамо»), Россия примет Болгарию. Это, возможно, не самый грозный оппонент, но коллектив вполне добротного европейского уровня, который примерно соответствует финскому.

«Такой матч действительно планируется. Скорее всего, команды сыграют на «ВТБ Арене»,

– цитирует издание источник, знакомый с ситуацией.