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«Первоапрельская провокация»: Трусова может вернуться к Тутберидзе

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Собирается ли Трусова вернуться в «Самбо-70» к Тутберидзе от Плющенко

Очередной скандал в российском фигурном катании разразился после заявления директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о скором возвращении в группу Этери Тутберидзе. Многие восприняли его как первоапрельскую штуку, но комментарии всех действующих лиц истории последовали и на следующий день.

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1 апреля директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев сделал громкое заявление, рассказав «Чемпионату», что знаменитая российская фигуристка, бронзовый призер последнего чемпионата мира Александра Трусова может вернуться от Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе.

«Мы живем школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу, — сказал Лайшев.

— Правильно сделает, что вернется. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься. Тем более у нее отец мастер спорта по самбо, которого я очень хорошо знаю».

Чуть позже за комментарию к Лайшеву обратился еще и «Р-Спорт», и функционер подтвердил сказанное ранее, даже развернув свою мысль.

«Александра Трусова вернется обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все ее любим. Мы знаем, что при ее мудрых родителях, при ее рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», — отметил директор школы, где Трусова проходила путь от детского во взрослое фигурное катание.

Естественно, журналисты разных изданий сразу же обратились за комментариями к нынешнему тренеру, который от них изначально отказался. Впрочем, в «Ангелах Плющенко» вскоре опровергли информацию о возможном обратном переходе Трусовой.

«Это провокация или, наверное, первоапрельская шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник! Мы все вместе посмеялись над ним в очередной раз!»

– рассказала «Р-Спорту» супруга и менеджер двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская.

Чуть позже и сам Плющенко иронично высказался о заявлении Лайшева, поздравив всех с первым апреля.

Однако уже на следующий день разговоры об уходе Трусовой обратно к Тутберидзе продолжились, причем снова с подачи директора «Самбо-70».

«Пока все это только на уровне разговоров, она в раздумье. Мы говорили с ее папой, он мастер спорта по самбо, у него было желание, чтобы она вернулась, он любит нашу школу», — подбросил Лайшев дровишек в огонь в комментарии для ТАСС.

«Вернется – хорошо, а если нет… Мы же не на войне, где человек может не вернуться. Хотел человек, но не вернулся. Кстати, у Саши папа мастер спорта по самбо! Стоит ли ждать Трусову? Конечно! Всегда стоит ждать. В любой момент она может вернуться. Если нет, то и не надо», — а это уже его несколько более обтекаемая формулировка для «Спорт-Экспресса».

В то же время слова о желании отца спортсменки вернуть ее в родные пенаты выглядят несколько странно на фоне разговоров при уходе от Тутберидзе к Плющенко о том, что это была именно инициатива семьи фигуристки.

Сама Тутберидзе тоже фактически выступила с опровержением слов своего фактического начальника, от которого она и не особенно зависит.

«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения... Кто сказал по поводу возвращения? Он не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю», — приводит слова наставницы «РЕН ТВ».

«Аааа! Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро уже 2 апреля», – написал Плющенко в «сториз» в своем Instagram.

Впрочем, слухи о переходах спортсменок между двумя самыми раскрученными тренировочными центрами вряд ли сойдут на нет, тем более, что сами эти трансферы происходят достаточно регулярно.

Как раз 2 апреля сам Плющенко отписался в Instagram от аккаунта Алены Косторной, которая сначала с громкими скандальными заявлениями перебралась к нему из «Хрустального», а теперь вернулась к Тутберидзе, к тому же приняв все условия, выставленные ее старым-новым тренером.

«Если Саша сама хочет обратно – надо возвращаться. Возможно, она попробовала в другом месте, ее это не устроило. Саша с родителями сами должны решать, где ей будет комфортнее готовиться к олимпийскому сезону. У Тутберидзе будет сложно, там будет большая конкуренция. Сейчас круче Саши на тренировках никого нет, а там будет целая команда из таких, как она, — считает, например, чемпионка мира Мария Бутырская.

— Это может придать ей дополнительный заряд на тренировках. Иногда, такая конкуренция идет на пользу. Она будет смотреть на соперниц, понимать в какой они форме. Для человека это всегда лучше».