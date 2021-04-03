«Мало думает об окружающих»: японцы против приезда Щербаковой на ЧМ

Японские болельщики выступили против приезда российской фигуристки Анны Щербаковой на командный чемпионат мира, который пройдет в Осаке в середине апреля. Читатели японского новостного агрегатора Yahoo в достаточно резкой форме говорят, что турнир в нынешних условиях вообще не стоит проводить – в городе вновь введены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, к примеру, был осуществлен переход на удаленную работу и сокращены рабочие часы.

Фанаты из Японии считают, что в России низкий уровень инфекционного контроля, поэтому просят россиян не приезжать к ним.

Пользователь новостного портала под ником Par, говоря о сложившейся ситуации, отдельно отметил поведение Щербаковой на чемпионате мира, который прошел в марте в Стокгольме. Ученица российского специалиста Этери Тутберидзе выиграла золотую медаль, однако не всегда соблюдала требования организаторов – не носила маски, а в один момент даже отказалась от измерения температуры. Он также написал, что фигуристка «мало думает об окружающих».

«Организатор турнира должен не только призывать к бдительности, но и следить за тем, чтобы все находились под тщательным контролем и носили маски. Я также хочу, чтобы было установлено правило: любой, кого заметят без маски, должен немедленно отправиться домой», — добавил пользователь.

Об этом написал и другой посетитель портала – Log: «Пожалуйста, хотя бы в Японии всегда носи маску».

Ситуация в Осаке беспокоит жителей Японии. По мнению пользователей портала, проведение командного чемпионата мира в сложившейся ситуации действительно опасно. Здесь стоит сказать, что власти префектуры уже выступили с требованием не проводить эстафету Олимпийского огня, которая должна состояться с 13 по 14 апреля. При этом Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио еще не согласовал отмену этапа эстафеты олимпийского огня в префектуре. К слову об Олимпиаде — результаты многочисленных социальных опросов говорят о том, что большинство граждан Японии выступает против проведения соревнований грядущим летом.

«Зачем принимать у себя такой турнир? Разве сейчас ситуация не далека от нормальной? Какое фигурное катание, когда Осака отменила Эстафету Олимпийского огня! Да еще и с присутствием публики. Я настаиваю на отмене»,

— написал пользователь Rdw.

Также болельщиков беспокоит сам формат проведения мероприятия. В одном из сообщений на портале указано, что для фигуристов, которые прилетят в Японию на командный чемпионат мира, не предусмотрен карантинный период. У пользователей возник вопрос, каким образом организаторы будут работать над вопросом нераспространения коронавирусной инфекции на турнире при условии того, что ПЦР-тестов будет недостаточно, потому что в инкубационный период этот анализ не даст результатов.

Интересен еще один момент. Командный чемпионат мира должен пройти со зрителями. 23 марта стало известно, что организаторы турнира объявили о продаже билетов на мероприятие. При этом на арену не должны были допускаться люди с симптомами простуды или повышенной температурой. Однако теперь с 5 апреля в западных префектурах Осака, Мияги и Хёго будут усилены ограничительные меры в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 475 тыс.

Вопрос заключается в том, будет ли разрешено проведение мероприятия с фанатами на трибунах, или же ситуация сложится как с мировым первенством в Стокгольме, где соревнования прошли без зрителей.

Состав сборной России на командный чемпионат мира выглядит следующим образом:

женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;

мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов;

танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.