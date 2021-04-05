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«Происки нечистой силы»: как «Спартак» сломил «Ростов»

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«Спартак» в гостях обыграл «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ

Московский «Спартак» продолжает погоню за петербургским «Зенитом» и золотыми медалями чемпионата России. В воскресенье красно-белые преодолели очередной барьер в лице крепкого «Ростова» под управлением Валерия Карпина. «Газета.Ru» передает самые интересные высказывания участников встречи.

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Центральная игра 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:3) подарила болельщикам множество эмоций, словно прокатив их по американским гонкам, когда преимущество в счете переходило от ростовчан к красно-белым. Опасения по поводу физического состояния игроков были вполне обоснованы, так как по ходу международной паузы многим из футболистов пришлось сыграть аж три матча отборочного турнира ЧМ-2022, но высокие скорости, показанные участниками игры на «Ростов Арене», по большей части опровергли этот тезис.

Удача сопутствовала «Спартаку», а главным творцом успеха команды Доменико Тедеско можно считать нападающего Александра Соболева, оформившего дубль и получившего от экспертов телеканала «Матч Премьер» приз лучшему игроку встречи.

«Не могу сказать, что сегодня были яркие голы, но важные. Если говорить по-честному, когда приезжаешь после сборной, тяжеловато в плане эмоций. Сборная всегда так влияет. Когда выходишь на игру — нужно вытаскивать их из себя.

Первые 10-15 минут сегодня бегал на автомате, а потом уже завелся и нашел в себе эмоции и силы, играл», — сказал 24-летний игрок после матча.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции оказался менее критичным и высказал в адрес Соболеву несколько комплиментов, сравнив его с лучшим форвардом 2020 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) Робертом Левандовским.

«Саша хорош и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой, стал лучше работать корпусом при приеме мяча. Как я уже говорил, он в этом сезоне пропустил из-за травм достаточно много игр. Без него мы взяли какие-то очки, конечно, но каждой команде нужен такой нападающий. Да, без него можно справиться, но это уже будет совсем другая игра. «Бавария» без Левандовского и с ним — совершенно разная», — заявил немецкий специалист.

Впрочем, игра Соболева произвела впечатление далеко не на всех. Наставник «Ростова» Валерий Карпин, к примеру, не разделил восторгов по поводу игры «семерки» столичного клуба.

«Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на «стандарте» воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?»

— заявил тренер проигравшей команды.

Еще одним лейтмотивом прошедшей встречи стал очередной казус защитника «Спартака» Павла Маслова. 20-летний футболист неудачно сыграл в эпизоде с первым пропущенным мячом, замкнув прострел с правого фланга. Вместе с неудачной игрой на молодежном чемпионате Европы, когда он дважды «привез» пенальти в ворота сборной России, и автоголом в матче чемпионата России против московского «Динамо», Маслов стал героем шуток и мемов в социальных сетях:

Правда, для фанатов красно-белых есть приятная закономерность, связанная с автоголами Маслова:

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко предложил молодому защитнику сходить в церковь и снять порчу.

«К Маслову по игре особых претензий нет, он обороняется хорошо, неуступчивый.

Я считаю, что ему в межсезонье надо забронировать место в каком-нибудь монастыре и просидеть там минимум неделю, а то и месяц. Целиком окунуться в святую воду и просидеть так в этой ванне час, два, три, а может и больше.

Иначе как происками нечистой силы назвать то, что с ним происходит, невозможно», — заявил Червиченко Sport24.

Свою поддержку Маслову выразил партнер по команде Роман Зобнин.

«Ничего страшного не случилось. Паше нужно поскорее об этом забыть и не думать про это. Оплошности случались и со мной, и с другими футболистами. Хорошо, что вернулись в игру, что в очередной раз перевернули ход матча и победили», — сказал хавбек.

Окрыленный успехом «Спартак» на всех парах мчится к первой строчке в турнирной таблице, где плотно обосновался петербургский «Зенит». Каждая победа приближает спартаковцев к заветному золоту, в связи с чем не умолкают разговоры о возможном продлении контракта Доменико Тедеско. Болельщики красно-белых наблюдают за победной серией команды и надеются, что немец передумает и останется в клубе еще на долгие годы. Руководство «Спартака» тоже старается переубедить специалиста не уезжать в Германию, но пока переговоры ни к чему не привели.

«Мы разговаривали с Тедеско, и он стоит на своем. Мы готовы говорить, но на сегодняшний день его решение — бесповоротное.

Сейчас мы занимаемся подбором нового тренера, но при этом доверяем Тедеско. Если будет желание со стороны Доменико — мы будем к этому готовы.

Не знаю, насколько корректно убедить Тедеско деньгами, но зачем это надо? Прежде всего должно быть желание. Будет — будем обсуждать в разумных пределах», — сказал «РБ-Спорт» управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Пока «Спартак» продолжает подготовку к оставшимся шести играм чемпионата России. На очереди у столичного коллектива дерби с «Локомотивом». Марко Николич ударно проводит 2021 год: его команда набрала 15 очков из 15 возможных, что позволило «железнодорожникам» сделать рывок с девятого места на третье. 11 апреля в Черкизово будет битва за место в Лиге чемпионов.