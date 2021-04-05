Исторический рекорд задрожал: Овечкин забил 725-й гол в НХЛ

Восточный дивизион

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5

К восьмому и последнему поединку против «Нью-Джерси» «Вашингтон» подошел с интересной статистикой: до сих пор лишь один раз в своей истории «Кэпиталз» выиграли у одной команды все семь встреч в регулярном сезоне. Это было в кампании-1990/91 против «Айлендерс».

В этом же случае речь шла о возможности восьмиматчевого свипа против «Дэвилз» Линди Раффа.

Хозяева вышли на лед без нападающего Кайла Палмьери, который точно не оказался бы лишним в составе, но был оставлен в запасе, вероятно, из-за неудачных переговоров о новом контракте и скорого обмена в другую команду.

В любом случае «Дэвилз» начали очень мощно и буквально задавили соперника, обрушив на российского вратаря Илью Самсонова град бросков, и форвард Трэвис Зэйджак уже на четвертой минуте впервые зажег за спиной российского вратаря красный свет.

После заброшенной шайбы подопечные Раффа не остановились, продолжив давить на «Кэпс», однако Самсонов все тащил, и в середине первого отрезка матча Александр Овечкин подправил передачу Брэндона Диллона в чужую зону, а Ти Джей Оши обкатил Дмитрия Куликова и вогнал диск под перекладину ворот Маккензи Блэквуда, который рановато опустился на колени. Эта шайба стала четвертой для Оши в пяти последних матчах.

My oh my that was BEAUTIFUL pic.twitter.com/JYrENaHTj4 — Washington Capitals (@Capitals) April 4, 2021

Во вторых периодах «столичные» являются самой результативной командой лиги, и они этот статус довольно быстро подтвердили, полностью изменив происходящее на площадке.

Сначала Конор Шири расстрелял ворота Блэквуда не без рикошета после классной передачи Дмитрия Орлова с выигранного в чужой зоне вбрасывания (2:1).

Whoop there it is! pic.twitter.com/NqL1RHGcgn — Washington Capitals (@Capitals) April 4, 2021

А затем свое слово сказал Александр Овечкин, сыгравший на добивании броска Никласа Бэкстрема, которому шайбу передал Евгений Кузнецов (3:1).

An Easter treat pic.twitter.com/mEOueKpXjz — Washington Capitals (@Capitals) April 4, 2021

Для капитана «Вашингтона» этот гол стал 725-м в регулярных чемпионатах НХЛ, и ему остается всего два точных броска, чтобы достать находящегося на пятой строчке в истории лиги легендарного снайпера Марселя Дионна.

Кроме того, в момент гола Ови команда Питера Лавиолетта играла в большинстве, и в таком формате россиянин отличился уже в 265-й раз, догнав другую легенду НХЛ Бретта Халла. Впереди по голам, забитым при численном преимуществе, остается только Дэйв Андрейчук, отличившийся в большинстве 274 раза.

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович вернул интригу перед вторым перерывом, забросив в формате «4 на 4» свою восьмую шайбу в сезоне (3:2). Однако в начале третьей 20-минутки сначала Карл Хагелин забил в меньшинстве (4:2), а затем получивший передачу в зоне от Орлова Овечкин шикарно обкатил пару соперников и выложил на пустой дальний угол пас Кузнецову (5:2). Официальный Twitter-аккаунт «Вашингтона» даже назвал эту шайбу «Troika goal», поскольку ее организовали три российских игрока. К слову, Евгений Кузнецов до того не набирал очки в трех встречах подряд.

Правда, спокойно довести матч до завершения гостям не удалось. Йеспер Братт и все тот же Зэйджак с передач Райана Мюррея и активно проведшего встречу Ника Меркли довели в концовке разницу до одной шайбы.

И все же большего сделать «дьяволам» не удалось, а «Вашингтон» в нынешнем сезоне обладает, можно сказать, уникальной статистикой: команда набрала очки во всех 18-ти матчах сезона (14-0-4), в которых исход противостояния решался в один гол.

Овечкин и Кузнецов стали первой и второй звездами встречи, Орлов закончил поединок с двумя ассистами, а Самсонов с 35 сейвами не добрался до 90% отраженных бросков, зато записал на свой счет победу.

Форвард «Дэвилз» Михаил Мальцев нанес два броска в створ и провел два силовых приема, а также выиграл 83% вбрасываний, завершив игру с нейтральной полезностью.

Центральный дивизион

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз» — 1:5

Если «Вашингтон» продлил свою победную серию в противостоянии с «Нью-Джерси», то кошмарная серия «Детройта» в поединках с «Тампой» наконец прервалась. «Ред Уингз» не знали побед над «Лайтнинг» с 2011 года, потерпев за это время 16 поражений в основное и одно в дополнительное время.

В этом матче отдых получил Андрей Василевский, но последний рубеж «молний» занял не Кертис Макиллени, а Кристофер Гибсон, дебютировавший в лиге. Но ни ему, ни защитнику Бену Томасу, также вышедшему впервые на лед в матчах НХЛ, игра не удалась.

«Красные крылья» открыли счет усилиями Диллана Ларкина в первом периоде, а во втором забросили три шайбы подряд, фактически решив исход поединка.

Интересно, что в составе «Детройта» отметились набранными баллами несколько бывших хоккеистов «Тампы»: Адам Эрни сделал результативный пас для первого гола, Владислав Наместников отметился двумя голевыми передачами, а Валттери Филппула, не выходивший на лед на протяжении 14 игр подряд, отличился впервые с 19 февраля.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев провалился в этой встрече, став одним из ее антигероев, заработав худшую среди всех хоккеистов полезность — -3.

«Флорида Пантерз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0

Набравшая просто великолепный ход «Флорида» одержала шестую победу подряд, закончив без потерь четырехматчевую домашнюю серию игр.

На этот раз под каток «Пантерз», вышедших благодаря осечке «Тампы-Бэй» на первое место во всей лиге, попал ведущий отчаянную борьбу за место в плей-офф «Коламбус» Джона Тортореллы.

Как ни старались хоккеисты «голубых мундиров», но пробить одержавшего свою вторую сухую победу в сезоне Кэма Дриджера им не удалось. Для «Коламбуса» это поражение стало третьим подряд и седьмым в восьми последних поединках (1-6-1), что ставит возможность команды продолжить сезон в плей-офф под большое сомнение.

В попытках изменить ситуацию Торторелла даже достал из «такси-сквада» россиянина Михаила Григоренко, не игравшего с 23 февраля. Он провел на льду 12:57 и нанес один бросок в створ.

В составе «Флориды» отличились Александр Барков, Фрэнк Ватрано и Густав Форслинг, причем первый из них сделал еще и голевую передачу. Форвард сборной Финляндии вообще забросил свой 116-й гол в равных составах за «Пантерз», выйдя на второе место по этому показателю в клубной истории вслед за своим действующим одноклубником Джонатанатом Юбердо (123).

«‎Каролина Харрикейнз» — «Даллас Старз» — 1:0

Не игравший с 30 января из-за травмы голкипер «Каролины» Петр Мразек вышел на лед в матче против «Даллас Старз», который так же, как «ураганы», борется за путевку в плей-офф НХЛ из сильнейшего Центрального дивизиона, и вернулся вполне триумфально.

По воротам чеха было нанесено 28 бросков, и он отразил абсолютно все и стал шестым вратарем в истории лиги, одержавшим первые три победы в сезоне шатаутами.

Игравший в воротах «Старз» Джейк Эттинджер тоже смотрелся уверенно, но не вытащил бросок в «девятку» от Джордана Мартинука при выходе 1 в 0 на 40-й секунде второго периода. И эта шайба так и осталась единственной в матче.

«Даллас» отстает от занимающего четвертую строчку таблицы дивизиона «Нэшвилла» на шесть очков, имея еще три игры в запасе, и по-прежнему играет без травмированного Александра Радулова.

Хорошей же новостью для наставника команды Рика Боунесса, не работавшего в этой встрече на скамейке из-за попадания в коронавирусный протокол, стало выведение из этого списка основного вратаря команды россиянина Антона Худобина, чей тест на COVID-19 оказался ложно-положительным.

Форвард «Старз» Денис Гурьянов нанес один бросок и провел пять силовых приемов, у нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова два выстрела в створ и шесть хитов, но оба не заработали очков и не находились на льду во время единственного взятия ворот.

Западный дивизион

«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотис» — 2:3 ОТ

Первым в карьере хет-триком в матче против потерпевшего третье поражение подряд «Анахайма» отметился проводящий блестящий сезон защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран.

Его результативные подвиги продолжались весь матч и включили в себя в том числе точный кистевой бросок после выигранного командой в чужой зоне вбрасывания в овертайме.

Чикран стал всего третьим защитником в истории сильнейшей лиги мира, который, оформив хет-трик, забросил все шайбы своей команды в матче. Первопроходцем был в 1993 году Эрик Дежарден, который сделал такое в первой игре финала Кубка Стэнли в составе «Монреаля».

Интересно, что второй такой защитник играл в отчетной встрече против Чикрана — защитник «Дакс» Кэм Фаулер оформил такой хет-трик в ноябре 2018-го в противостоянии с «Коламбусом».

В составе «уток» своей первой игрой с более чем одним набранным очком отметился MVP последнего молодежного чемпионата мира Тревор Зеграс, сделавший две голевые передачи.

Форвард «Анахайма» Александр Волков провел на льду почти 13 минут, но на этот раз не отметился голами и даже бросками, проведя три силовых приема и совершив один блок-шот.

На счету защитника «койотов» Ильи Любушкина два броска, один силовой прием, один заблокированный выстрел и полезность -1.

Северный дивизион

«Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4

Яркая игра ведущего звена «Торонто» помогла команде одержать уже 13-ю победу на выезде в этом сезоне и сравняться с «Каролиной», также лидирующей по этому показателю в НХЛ.

Остон Мэттьюс и Митч Марнер оформили в поединке по 1+1, а Вильям Нюландер принял в их шайбах участие как ассистент.

Мэттьюс стал всего третьим американцем в истории НХЛ, кому удалось забросить 25 шайб в каждом из первых своих сезонах в сильнейшей лиге мира, присоединившись в этом списке к Бобби Карпентеру и Майку Модано.

Благодаря этой победе «Торонто» еще увереннее закрепился на вершине Северного дивизиона, оторвавшись от имеющих столько же игр «Виннипега» и «Эдмонтона» уже на шесть очков, а «Флэймз» все дальше от четвертой позиции. Подопечные Дэррила Саттера уступают шесть очков «Монреалю», проведя на шесть матчей больше «Канадиенс».