«Ливерпуль» на грани вылета из ЛЧ: «Реал» почти не оставил шансов Клоппу

«Реал» — «Ливерпуль» — 3:1

Результаты жеребьевки четвертьфинальных пар нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов оказались без преувеличения шикарными, и каждое противостояние вызывает огромный интерес. Особенно это касается очередной встречи мадридского «Реала» с «Ливерпулем». За всю историю главного клубного турнира Европы (в том числе и старого формата) команды провели шесть очных встреч, но ни разу эти матчи не приводили к перемирию: трижды побеждали «сливочные», трижды — «красные».

В контексте нового противостояния особняком стоял последний матч «Реала» с «Ливерпулем», который состоялся в мае 2018 года. Тогда в Киеве подопечные Зинедина Зидана встретились с бандой Юргена Клоппа в финале Лиги чемпионов, и завершился тот матч победой «сливочных» со счетом 3:1 с эффектным дублем Гарета Бэйла и судьбоносными ошибками Лориса Кариуса. Запомнилась игра и в какой-то степени скандальным эпизодом, когда в середине первого тайма Серхио Рамос сыграл грязно и даже подло против Мохамеда Салаха, борцовским приемом вывихнув плечо лидеру «Ливерпуля». В итоге египтянин был вынужден покинуть поле, а впоследствии едва не пропустил из-за травмы чемпионат мира в России.

Впрочем, Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции отметил, что его команда приехала в Мадрид не за местью.

Действительно, какой-либо мести, как минимум, по отношению к Рамосу не было и даже не могло быть. Хотя бы потому, что капитан «Реала» продолжает восстановление после травмы внутренней части икроножных мышц левой ноги, из-за которой испанец «пролетит» и мимо всего противостояния с «Ливерпулем», и мимо сверхважного «Эль Класико» с «Барселоной». Пропустил первый матч с «красными» и другой основной центральный защитник «сливочных» Рафаэль Варан — у француза накануне выявили коронавирус.

Несмотря на кадровые трудности, «Реал» у себя дома с первых минут действовал именно по-хозяйски: команда Зидана полностью контролировала ход встречи и не давала свободы сопернику, к чему «Ливерпуль» оказался не готов. Оказались не готовы «красные» и к атакующим действиям «сливочных». Один из таких выпадов в середине первого тайма подопечные Клоппа пропустили.

Тони Кроос из глубины поля выполнил заброс на быстрого Винисиуса, который убежал от защитников и пробил точно в дальний угол ворот мимо Алисона. Через некоторое время хозяева поля удвоили свое преимущество. Вновь Кросс выполнил дальний заброс, с которым не справился Трент Александр-Арнольд, сделавший голевую скидку на Марко Асенсию. Испанец вышел один на один с вратарем и свой момент реализовал.

Юрген Клопп после второго гола внес коррективы, первым делом выпустив на поле Тьяго Алькантару — эксперимент тренера «Ливерпуля» с Наби Кейта в центре поля оказался неудачным. Действительно, в последних матчах большинство атак «красных» проходило именно через Тьяго, а его отсутствие на поле в итоге выключило из игры сразу всю тройку нападения англичан Мане — Жота — Салах.

Во втором тайме ливерпульская атака все же заиграла и довольно оперативно сократила отставание в счете. На этот раз уже «Реал» провалился в центре поля, вследствие чего Жоржиньо Вейналдум протащил мяч к штрафной, отпасовал на Жоту, а тот в попытке пробить в итоге сделал передачу на Салаха. Египтянин с близкого расстояния отправил снаряд точно под перекладину.

Чуть позднее Жота вновь едва не выступил в качестве ассистента: португалец на скорости ворвался в чужую штрафную площадь, обыгрался с Робертсоном и покатил во вратарскую, куда набегал Мане, но Ферлан Менди опередил сенегальца. «Реал» гостей за такую расточительность соперника наказал, напомнив «красным» про всем известную истину. После опасной контратаки Лука Модрич нашел в штрафной «Ливерпуля» Винисиуса, который пробил в противоход Алисону и вновь удвоил преимущество своей команды.

В последние десять минут «Ливерпуль» предпринял попытку создать навал на владения Тибо Куртуа, но в обороне «Реал» выступил уверенно и дисциплинированно. 3:1 — подопечные Зидана одержали важную победу и сделали серьезный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов. Для «Ливерпуля» же еще ничего не потеряно, а уж гол в гостях дает команде Клоппа неплохие шансы на камбэк.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) — 2:1

Еще одну прекрасную в плане вывески четвертьфинальную пару составили мчащийся к очередному золоту АПЛ «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия». Для черно-желтых это испытание уже сейчас можно назвать главным в сезоне, в котором команда рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий год. Дела «шмелей» в Бундеслиге складываются неудачно, и для попадания в число лучших клубов Европы в сезоне-2021/22 им необходимо либо зацепиться за место в топ-4 своего чемпионата, либо выиграть текущий розыгрыш ЛЧ. Что из этого для дортмундцев проще или сложнее — с уверенностью сказать невозможно. Особенно незавидной в данной ситуации является участь Эдина Терзича, который после увольнения Люсьена Фавра разгребает результаты работы швейцарского тренера.

Что касается «Сити», то «горожане» реально претендуют на то, чтобы срубить куш и победить во всех турнирах текущего сезона. Золото АПЛ почти в кармане, в одном шаге находится Кубок английской лиги, провал в Кубке Англии также маловероятен, и только с Лигой чемпионов вопрос остается по-настоящему открытым. Победами в национальных первенствах «Ман Сити» уже никого не удивит, и именно триумфа в главном турнире Европе ждут от команды ее болельщики и владельцы. Как раз для этого и был приглашен Хосеп Гвардиола, который в июле этого года отметит свое пятилетие пребывания в Манчестере.

Фигура испанского тренера в нынешнем противостоянии с Дортмундом особенно примечательна, ведь Гвардиола до прихода в «Сити» отдал три года мюнхенской «Баварии» — матчи с «Боруссией» для него крайне принципиальны. Возглавляя «Баварию», он провел 11 встреч с дортмундским клубом, добыв семь побед при одной ничьей и трех поражениях. То, что для Гвардиолы новое противостояние со «шмелями» имеет особое значение, тренер признал сам, умудрившись в своем заявлении похвалить и одновременно съязвить в адрес соперника, который «платит много денег агентам, чтобы иметь в команде игроков высокого уровня».

Говоря о мастеровитых футболистах «Боруссии», стоит отметить прежде всего Джейдона Санчо. Молодой английский талант является выпускником школы «Ман Сити», и сейчас за него борются многие топ-клубы Европы, которые готовят сотню-другую миллионов евро на его трансфер. Однако в Манчестер Санчо не поехал из-за травмы, полученной еще в начале марта. Зато сыграл против «горожан» другая звезда «Боруссии» — Эрлинг Холанд, который также является главной целью на трансферном рынке у многих ведущих клубов континента.

Your City team to duel Dortmund!



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



#ManCity pic.twitter.com/x2ITGJURvv — Manchester City (@ManCity) April 6, 2021

Именно через норвежца, а также Марко Ройса проходили все атаки «Боруссии», которых в первом тайме хоть было и немного, но все они так или иначе были опасными и интересными. Один из таких подходов завершился опасным выстрелом Джуда Беллингхэма, который, получив в чужой штрафной мяч от Холанда, раскачал Кайла Уолкера и заставил Эдерсона отметиться сейвом. Но разница в классе — в том числе исполнительском — у соперников не могла не сказаться.

Эмре Джан в середине тайма допустил грубейшую ошибки, буквально подарив мяч игрокам «Сити», которые убежали в молниеносную контратаку и завершили ее голом: Де Брёйне прошел по центру до штрафной, отдал налево на Филипа Фодена, который прострелил на дальнюю штангу на Рияда Мареза. Алжирец бить не стал и отпасовал назад на Де Брёйне, который с считаных метров не промазал по пустым воротам.

Все тот же Эмре Джан едва не «привез» пенальти в собственные ворота: в своей штрафной хавбек «Боруссии» в попытке выбить мяч задел Родриго, который в результате касания сразу же упал и стал корчиться от боли. Его актерские навыки главный арбитр Овидиу Хацеган из Румынии оценил и указал на «точку», заодно вручив Джану желтую карточку. Впрочем, ассистенты Хацегана на VAR предложили ему пересмотреть видеоповтор момента, что рефери и сделал, впоследствии отменив пенальти.

Не засчитал судья и гол Беллингхэма, который отобрал мяч у вышедшего за пределы штрафной площади Эдерсона и отправил его в пустые ворота. Хацеган посчитал, что хавбек «Боруссии» сыграл в отборе с нарушением правил, и в итоге вместо гола Беллингхэм на свой счет записал «горчичник». Решение рефери вызвало серьезные споры и еще будет обсуждаться не один день уж точно.

Во втором тайме «Сити» играл намного вальяжнее, будто счет не 1:0, а минимум 5:0. «Горожане» спокойно перекатывали мяч, регулярно пропуская опасные контрвыпады гостей, которые были очень близки к тому, чтобы распечатать владения Эдерсона. И этого под занавес встречи Дортмунд все-таки добился: Холанд получил пас из глубины и в касание отыграл на Ройса, который вышел один на один с вратарем «Манчестер Сити» и счет сравнял. Правда, ненадолго.

В компенсированное время Илкай Гюндоган технично принял мяч после классного паса Де Брёйне, откатил на Фодена, и тот с близкого расстояния расстрелял ворота. 2:1 — «Манчестер Сити» избежал фиаско на своем поле, но пропустил крайне необязательный мяч перед ответной встречей, которая состоится в Дортмунде 14 апреля.