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Российских чемпионов Игр наказали за допинг

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CAS отстранил чемпионов Игр Антюх и Сильнова на 4 года за допинг

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал олимпийских чемпионов Наталью Антюх и Андрея Сильнова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Также CAS частично удовлетворил апелляции ряда российских легкоатлетов, наказанных за допинг еще в феврале 2019 года.

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Наказания на основе показаний Родченкова

Еще в феврале 2019 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принес печальные для российского спорта вести: сразу 12 отечественных легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них оказались прыгун в высоту Иван Ухов, специализирующийся в тройном прыжке Люкман Адамс, метательница диска Вера Ганеева, бегуньи Екатерина Галицкая, Татьяна Фирова и Юлия Кондакова, метательницы молота Анна Булгакова, Гульфия Агафонова, Мария Беспалова и Татьяна Белобородова, а также прыгунья в высоту Светлана Школина и толкатель ядра Иван Юшков. Все они получили длительные дисквалификации с последующим аннулированием их результатов в определенный период карьеры, с которой уже попрощались в силу возраста.

Поводом для вынесения обвинительных вердиктов в отношении перечисленных спортсменов стали итоги расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, а также показаний бывшего директора московской антидопинговой лаборатории, ныне скрывающегося в США информатора WADA Григория Родченкова.

Больше всех среди дисквалифицированных российских легкоатлетов пострадал Иван Ухов, становившийся не только чемпионом мира и Европы на турнирах в помещении, но и победителем Олимпиады-2012 в Лондоне, где он показал результат 2,38 метра. Тогда же Ухов, уже фактически ставший чемпионом Игр, хотел установить и олимпийский рекорд, установив планку на 2,40 метра, но после неудачной первой попытки от этой идеи он в итоге отказался. Что интересно, самому прыгуну также принадлежали российские рекорды — 2,42 метра в помещении и 2,41 метра на открытом воздухе. Но всех своих главных достижений, добытых в период с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года, спортсмен был лишен и отстранен на четыре года.

Не согласившись с решением суда, все 12 дисквалифицированных российских легкоатлетов подали апелляции. Положительного исхода не дождался никто: CAS пошел навстречу лишь четырем спортсменам, но при этом удовлетворил их претензии только частично.

В результате вместо четырех лет срок отстранения Кондаковой, бронзового призера Игр-2012 Школиной и Ухова был сокращен до двух лет и девяти месяцев, а дисквалификация Галицкой составит три года. Как и в исходном вердикте, отстранение начинается с 1 февраля 2019-го. Теперь Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от Школиной и Ухова вернуть их олимпийские награды, завоеванные в Лондоне.

Новые дисквалификации

Также CAS сообщил о новых обвинительных вердиктах в отношении других российских легкоатлетов. Еще ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) предъявила иски к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и четырем россиянам, в число которых вошли чемпион Европы и триумфатор пекинской Олимпиады-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов, призер Афин-2004 и победительница Игр-2012 в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх, серебряный призер Универсиады-2013 в метании молота Оксана Кондратьева и обладательница серебра в зимнем чемпионате мира 2006 года в беге на 800 метров Елена Соболева. Все четверо были обвинены в применении запрещенных веществ и соучастии в допинговых махинациях на основании доклада все той же комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном, на что указал независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации Сильнова, Антюх и Кондратьевой составит четыре года, а его начало будет отсчитываться с 7 апреля 2021-го. Результаты чемпиона Пекина-2018, показанные с 8 июля 2013 года, будут аннулированы, те же меры наказания последуют и в отношении Антюх с Кондратьевой, чьи достижения с 30 июня 2013 года и 2 июля 2013 года соответственно также подлежат аннулированию.

Что касается Соболевой, то российская бегунья получила вдвое больший срок дисквалификации — восемь лет. Ее результаты, показанные с 1 мая 2011 года по 15 декабря 2016 года, аннулированы. Примечательно, что Соболева ранее уже отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, когда ВФЛА в 2008 году отстранила на два года ее и Гульфию Ханафееву, Светлану Черкасову, Дарью Пищальникову, Татьяну Томашову, Юлию Фоменко, а также Ольгу Егорову. При этом CAS счел вердикт, вынесенный ВФЛА, слишком мягким и увеличил срок отстранения до двух лет и девяти месяцев.