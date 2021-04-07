Фантастическая игра в Мюнхене: Мбаппе приговорил «Баварию»

«Бавария» — «ПСЖ» — 2:3

6 апреля на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов болельщики стали свидетелями повторения финала 2018 года между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем». «Красные» не смогли отомстить за поражение трехлетней давности, уступив «сливочным» с тем же счетом 1:3, что затруднило подопечным Юргена Клоппа выход в следующий раунд.

На следующий день центральной вывеской стала встреча соперников, которые сыграли в решающем матче главного европейского турнира прошлого сезона: в гости к мюнхенской «Баварии» приехал французский «ПСЖ». В 2020 году на пустом из-за коронавирусных ограничений лиссабонском «Эштадиу да Луш» команда Ханс-Дитера Флика победила со счетом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана.

Главным отличием в стане команд по сравнению с той игрой является то, что теперь парижан тренирует Маурисио Почеттино, сменивший на этом посту Томаса Тухеля, который в конце декабря покинул Париж.

Аргентинский специалист перед началом встречи заявил, что его команда настроена на победу.

«В плей-офф никого нельзя сбрасывать со счетов. Мы играем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои способности. Приехали сюда за победой. «Бавария» – прекрасно организованная команда, с высокой оборонительной линией и атакующими игроками, которые в одиночку могут решить исход матча. Нужно будет найти верный баланс. Не бросаться вперед чересчур смело и не терять мяч в опасных зонах», — сказал Почеттино.

Уже на первой минуте встречи мюнхенцы имели шансы выйти вперед. После подачи углового Эрик Шупо-Мотинг пробил в перекладину. В ответной атаке парижане быстро прошли центр поля. Килиан Мбаппе, получивший мяч на углу штрафной, казалось, пробил не слишком удачно, но Мануэль Нойер отбил снаряд точно в свои ворота. Счет стал 1:0 в пользу клуба из Франции. Возможно, немецкому вратарю помешал снег, который неожиданно выпал в Мюнхене в апреле.

Пропущенный мяч не смутил хозяев, которые завладели игровым преимуществом. Со штрафного имел шанс отличиться Йозуа Киммих, но мяч попал в стенку, затем в упор бил Томас Мюллер, но попал в руки Кейлору Навасу.

На 11-й минуте одна из немногих вылазок «ПСЖ» на чужую половину поля закончилась вторым забитым мячом, но он был отменен из-за офсайда.

Команда из Мюнхена продолжила обступать ворота Наваса. Часто парижане всей командой действовали на своей половине поля. Когда оборона гостей не справлялась, Навас выручал команду. Пожалуй, костариканский вратарь был лучшим игроком стартового отрезка поединка. Интересно, что за 23 минуты «Бавария» 11 раз пробила по воротам, «ПСЖ» отметился» одним выстрелом, который и стал голевым.

На 27 минуте Неймар отдал гениальный пас на Маркиньоса, который спрятался за спинами защитников. Бразилец принял мяч в гордом одиночестве и переправил мяч в сетку ворот, удвоив преимущество своей команды.

Сразу после забитого мяча Маркиньос покинул поле из-за мышечной травмы.

Однако и «Бавария» смогла проявить характер. За семь минут до свистка на перерыв Шупо-Мотинг после навесной передачи смог переправить мяч в ворота, отквитав один мяч.

До конца первой половины встречи клуб из Мюнхена не прекратил давление на ворота гостей, но сравнять счет подопечным Флика так и не удалось.

Вторая половина встречи также началась с атак хозяев поля. На 48-й минуте Лерой Зане имел реальную возможность сравнять счет, но Навас опять справился с опасным ударом. Но уже через пару минут Неймар мог забивать третий мяч своей команды, но Нойер спас команду, а после добивания мюнхенцев спас Альфонсо Дэвис.

Хозяев поля не смутила вылазка парижан к их воротам. «Бавария» продолжала создавать момент за моментом, но Навас спасал свою команду. Давление «Баварии» увенчалось успехом на 60-й минуте, когда Мюллер замкнул головой навес со штрафного. Навас не смог спасти свою команду. Слишком точным был удар.

Несмотря на пропущенный мяч, парижане быстро смогли восстановить разницу в счете. Мбаппе ворвался в штрафную и сильно пробил по воротам. Нойер не имел шансов справиться с выстрелом. Счет стал 3:2 в пользу французов.

Сразу после пропущенного мяча Шупо-Мотинг мог вновь сравнять счет, но Навас снова был безупречен.

Мюнхенцы продолжили осаду ворот гостей, но опасные моменты пропали. Начало казаться. что немцев начали покидать силы.

За пять минут до конца Давид Алаба пробил метров с 15-ти, но мяч прошел рядом со штангой. В следующей атаке мог забить Томас Мюллер, но немец не попал в створ. Это был последний момент в матче. «Бавария» проиграла со счетом 2:3.

«Порту» — «Челси» — 0:2

Встреча между португальским «Порту» и лондонским «Челси» стала единственным четвертьфинальным противостоянием, в котором можно было выделить явного фаворита. Впрочем, «драконы» уже преподнесли сенсацию, обыграв на прошлой стадии туринский «Ювентус». Стоит отметить, что почти весь второй тайм ответного поединка, проходившего в Италии, португальцы играли вдесятером из-за удаления Мехди Тереми, но это не помогло «старой синьоре» избежать провала.

«Челси» же в этом сезоне играет не слишком удачно. В Английской премьер-лиге (АПЛ) команда занимает лишь пятое место. А в прошлом матче чемпионата «синие» на своем поле разгромно уступили «Вест Бромвичу», который занимает предпоследнее место в чемпионате, со счетом 2:5. Это поражение стало для «Челси» самым крупным на «Стэмфорд Бридж» за всю историю АПЛ.

Впрочем, тренер «Челси» Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции не вспоминал субботнее фиаско.

«Надо полностью сосредоточиться на наших сильных сторонах и сначала сфокусировано провести первые 45 минут, а потом еще 45 минут. Очень рад, что сегодня тренировались все. Нам предстоит принять ряд важных решений. Уверен, все будут готовы к матчу. Есть ощущение, что мы можем победить «Порту», но будет тяжелый матч. Это команда с огромным опытом в Лиге чемпионов, многолетний чемпион Португалии. Это создает определенную психологию. Но мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы пройти этот раунд», — сказал он.

Встреча началась с полного доминирования «Челси» в первые десять минут они владели мячом 80 процентов времени. Однако дело не доходило даже до ударов по воротам.

Справившись со стартовым натиском «синих» португальцы выровняли игру. Первый опасный момент создали хозяева поля. Андрес Урибе опасно пробил по воротам, но мяч пролетел немного выше перекладины. Ближе к половине первого тайма «Порту» перехватил инициативу, а мяч практически не покидал половину поля «Челси». Но особых дивидендов это хозяевам поля не приносило.

Первый опасный момент пришлось ждать до 24 минуты. Отавио пробил с угла штрафной, но Эдуард Менди справился с ударом. На добивании сыграл Зайду Занузи, но мяч прошел выше ворот. У лондонцев таких моментов не было даже близко. За 15 минут до перерыва «Челси» все-таки удалось отодвинуть игру от своих ворот. У «синих» начала получаться игра в атаке. Результатом давления стал забитый мяч Мэйсона Маунта, который пробил точно в дальний угол.

«Порту» после пропущенного мяча быстро пришел в себя, вновь забрав себе мяч. Самый опасный момент имел Пепе, но с выстрелом португальца, который пробил головой после подачи углового, не без труда справился Менди.

Португальцы начали второй тайм активнее. Мог забить Марега, но Менди выручил команду, затем опасно пробил Диас, но мяч не попал в створ. Впрочем, лондонцы тоже не забывали огрызаться. Например, опасно бил Рюдигер, но хозяев спас вратарь.

Во второй половине тайма игра заметно успокоилась. Команды перестали создавать моменты.

За пять минут до конца встречи Бенджамин Чилуэлл снял все вопросы о победителе, отобрав мяч недалеко от чужой штрафной. Он обвел вратаря и закатил мяч в пустые ворота. Подопечные Томаса Тухеля одержали победу, но уверенной ее назвать точно нельзя. Слишком хорошо Порту действовал в первом тайме.