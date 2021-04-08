«Не пустим на Олимпиаду!» В Японии возмутились тренировками сборной России на Курилах

Серфинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на летних Играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Причем соревнования состоятся на естественной воде Тихого океана, а не на искусственной волне, которую можно создать в условиях специального водного стадиона.

В преддверии дебютного олимпийского турнира национальная команда России по серфингу проводит сборы на острове Кунашир — самом южном из Большой гряды Курильских островов.

Тренировки проходят на волнах Тихого океана — в условиях, которые напоминают те, что будут на Олимпиаде в Токио. Это первые в истории сборы национальной команды по серфингу на территории России, раньше тренировки всегда проходили за рубежом.

В данный момент на Кунашире занимаются шесть серфингистов, который представят страну на международных соревнованиях в 2021 году.

«Здесь очень интересные волновые условия, которые имеют огромный потенциал для развития серфинга, — отметила руководитель по международным связям Федерации серфинга России (ФСР) Татьяна Дудова, чьи слова приводит издание «Сахалин Инфо». — Мы объехали с проводниками практически всю тихоокеанскую сторону острова и выбрали четыре места, подходящих для проведения постоянных тренировок. Планируем в дальнейшем нанести эти места на карты и сделать подробное описание побережья — где возможно кататься, какие условия подходят для начинающих, для продолжающих.».

Дудова предположила, что тренировки сборной России на Курилах могут стать отправной точкой для «исследования серф-локаций нашей родины».

Также Дудова и исполнительный директор чемпионатов России по серфингу Сергей Жуковский провели встречу с руководителем местного министерства спорта Сергеем Буренковым и директором департамента физической культуры и спорта Ириной Рябкиной, в ходе которой обсудили возможность подготовки серфингистов на территории Сахалинской области и создание необходимой для этого инфраструктуры.

Эти переговоры, а также сам факт тренировочных сборов на Кунашире возмутили японцев, которые оспаривают принадлежность Курильских островов, приписывая их к своей префектуре Хоккайдо.

Выбор места для тренировок сборной России показался жителям Японии демонстративным — особенно на фоне недавних заявлений премьер-министра Ёсихидэ Суги, который в конце марта утверждал, что страна намерена решить проблему Южных Курил путем диалога с Россией.

«Решить нерешенную за 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — заверил Суга.

Напомним, по итогам Второй мировой войны, в ходе которой СССР одержал победу над Японией как союзницей Германии, Курильские острова вошли в состав Советского Союза. 1 сентября 1945 года войска Красной армии высадились на Кунашире и в течение шести часов освободили его от японских солдат.

Однако с того момента — уже на протяжении 76 лет — Токио продолжает оспаривать принадлежность как Кунашира, так и других Курильских островов (Итурупа, Шикотана и группы Хабомаи), ссылаясь на Симодский трактат 1855 года, согласно которому Российская империя отдала эти земли Японии.

Поскольку после Второй мировой войны СССР и Япония так и не заключили мирный договор, японцы продолжают считать эти территории своими.

Даже на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 организаторы включили острова Южных Курил в состав Японии, приписав их к префектуре Хоккайдо, по которой должна пройти эстафета олимпийского огня.

После начала тренировок российской команды на Кунашире в издании Yahoo News Japan вышла статья с заголовком «Олимпийская сборная России по серфингу проводит на «северных территориях» сборы и называет острова своей «родиной». Так российское правительство выражает свою позицию?»

В материале подчеркивалось, что представитель Российской федерации серфинга (судя по всему, речь идет о Дудовой) отметил, что «сборы на Курилах стали отправной точкой исследования серф-локаций нашей родины».

Из этого авторы делают вывод, что россияне без малейших сомнений считают Южные Курилы своей территорией. Также японские журналисты предположили, что проведение спортивных сборов на Кунашире является демонстрацией позиции российских властей и символом усиления контроля над островами.

В комментариях под этим материалом читатели даже потребовали запретить российским серфингистам въезд в Токио для участия в Олимпиаде — якобы за нарушение государственных границ.

«Сборы на островах, незаконно захваченных Россией. Это незаконное проникновение в Японию, поэтому российскую сборную следует не пускать на Олимпиаду»,

— написал пользователь под ником Orc (перевод комментариев размещен на портале ИноСМИ).

Читатель под именем Ftf призвал поступить хитрее — пустить россиян на Игры, а затем отправить за решетку:

«При президенте Владимире Путине возврата островов не будет. Пока правительство Японии заявлений не делало, однако выражения сожалений будет недостаточно.

Когда эти спортсмены приедут в Японию, надо их арестовать. За незаконное проникновение на территорию нашей страны».

«Надоело уже слышать о «фактическом контроле». За 76 лет в Японии было правительство, которое всерьез пыталось противостоять СССР и России?

Для России Япония — это страна, которую легче всех контролировать. Сборы серфингистов — это очередной удар»,

— утверждает пользователь Ara.

«Это не провокация со стороны России. Для нее Южные Курилы — это такая же своя территория, как и другие регионы. Спортсмены и большинство россиян, наверное, считают так же. Япония беспомощна», — отметил Bb1.