«Какой же ты трус»: американец избегает реванша с Петром Яном

7 марта на турнире UFC 259 Лас-Вегасе российский боец Петр Ян проводил свою первую защиту чемпионского титула в легчайшей весовой категории. Соперником «Беспощадного» был американец Алджамейн Стерлинг, и россиянин был близок к тому, чтобы отстоять чемпионское звание. До четвертого раунда двое из трех судей отдавали предпочтение именно Яну, чтобы было вполне справедливо — Петр действовал активнее, агрессивнее и регулярно отправлял соперника на канвас. Однако победа прошла мимо Яна, и произошло это, что примечательно, по вине самого россиянина. В четвертом раунде No Mercy применил запрещенный прием, ударив Стерлинга коленом в голову в момент, когда у американца было три точки опоры.

Вердикт рефери был очевиден: Яна дисквалифицировали, и чемпионский титул был передан Стерлингу.

Сам американец сразу же после того, как ему вручили пояс, снял его и бросил на канвас, объяснив это тем, что не рассчитывал стать чемпионом подобным образом. Естественно, тут же зашла речь о необходимости провести реванш, и это подтвердили все три стороны: Стерлинг, Ян и президент промоушена Дана Уайт. Ожидалось, что второй поединок состоится на одном из номерных турниров либо в мае, либо уже летом.

Однако по прошествии некоторого времени Стерлинг начал принципиально менять свою позицию относительно реванша с россиянином. Все чаще и чаще американец стал делать неоднозначные высказывания о Яне, например, призывая UFC отстранить того от поединков. Правда, каким образом Стерлинг хотел добиться этого, непонятно, ведь его соперник и так понес наказание, предписанное правилами, а последующего отстранения и вовсе не может быть даже в теории. При этом американец всякий раз апеллировал тем, что Ян якобы тем самым приемом отнял у него годы карьеры, и даже упрекал организаторов из UFC в том, что те, дескать, распылили в октагоне какое-то средство, из-за которого канвас был скользким. Тот факт, что Ян, находясь в тех же условиях, уверенно стоял на ногах и регулярно проводил тейкдауны, роняя соперника, американец умолчал.

"That canvas is sooo SLIPPERY!" pic.twitter.com/2g1pZJDSNn — Petr "No Mercy" Yan (@PetrYanUFC) March 30, 2021

«В любом другом виде спорта, где ты делаешь что-то запрещенное, тебя отстраняют, исключают из игры. А этого парня награждают реваншем, который я считаю очень большим событием. Получается, можно нарушать правила, и тебе за это ничего не будет. Правила существуют не просто так. Нужно соблюдать их, или хотя бы начать применять», — возмущался Стерлинг.

Петр Ян, который хоть и мастером трештока не является, но за словом в карман все-таки не полезет, американцу ответил, обвинив того в симуляции. На это же, кстати, уповали и многие болельщики и зрители, которые отмечали, что удар от россиянина не был столь критичным, а Стерлинг мог продолжить бой, вместо чего продолжил лежать на канвасе, ожидая решения рефери.

«Удар был с моей стороны, но Стерлинг лежал, глазами хлопал, исполнял, кружил, все забыл. А потом отвечал на вопросы, куражился с поясом с друзьями. Он с каждой секундой умирал все сильнее, когда услышал, что рефери хочет меня дисквалифицировать. Пару дней назад он плакал, а теперь опять хочет фанатов подтянуть. Под дурачка косит. По бою будем отталкиваться от переговоров. Сейчас фокус на этой мартышке. Другие варианты не рассматриваем. Лучше проиграть так, как это получилось у меня, чем победить так, как сделал это Стерлинг», — заявил Ян во время мартовской пресс-конференции.

Сам американец обвинения в симуляции ожидаемо отверг, но о реванше с россиянином говорить не стал, что весьма интересно: уже в мае в легчайшем весе подерутся отбывший дисквалификацию за допинг Ти Джей Диллашоу с Кори Сэндгахеном, а Коди Гарбрандт сразится с Робом Фонтом. То есть значимых событий в легчайшем дивизионе предстоит сполна, но новостей о титульном бое нет никаких. В большей степени виноват в этом именно Стерлинг: и Ян, и UFC настроены организовать поединок как можно скорее, однако американец под любым предлогом этот момент откладывает.

«Какой же ты трус. Готов к реваншу?» — отреагировал накануне Ян на фото Стерлинга, на котором тот иронично позирует с чемпионским поясом.

Американец же в очередной раз заявил о нежелании проводить бой в ближайшие месяцы, а, судя по последнему высказыванию бойца, поединок если и состоится, то не ранее 2022 года. Виной тому операция на позвоночнике, которую, вероятно, Стерлингу предстоит перенести. Самое примечательное, что проблемы со спиной спортсмена беспокоили еще около десяти лет назад, но только сейчас он задумался о необходимости лечь на хирургический стол.

«С каждой тренировкой состояние все хуже и хуже, меня одолевает слабость в мышцах. Если не произойдет чуда и я не смогу снова начать отжиматься и подтягиваться, то вряд ли можно обойтись без помощи хирургов. Возможно, должно пройти около девяти месяцев, прежде чем я смогу снова начать регулярно тренироваться на высоком уровне. Но есть вариант с заменой межпозвонкового диска на искусственный. Это займет всего три месяца, но прежде, чем планировать бой, врачам нужно будет осмотреть меня. Доктор сказал мне подождать от четырех с половиной до шести месяцев перед началом по-настоящему усердных тренировок. Уже через неделю после боя с Яном мне предложили провести реванш 15 мая, но я отказался», — отметил Стерлинг.

Главным образом в возникшей ситуации станет позиция Даны Уайта. Президент UFC лично желает организовать второй бой Яна со Стерлингом, и эти проблемы американца явно не по душе главе лучшей бойцовской лиги мира. Длительный простой без защиты титула не то, на что реально может рассчитывать Стерлинг, и если он не хочет лишиться чемпионского пояса заочно, то ему, очевидно, придется искать варианты для выхода в октагон, ведь претендентов на титул предостаточно.