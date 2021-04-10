«Добавим огня»: русский призер Евро-2008 открыл школу в Америке

Бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский анонсировал открытие собственной футбольной академии в Майами. Она будет называться TorbiStar Soccer Academy. Набор в спортивную школу доступен для игроков не старше 16 лет. За уроки юные спортсмены будут платить от 250 до 475 долларов в месяц. Торбинский окончательно переехал в США в 2019 году, у него уже есть вид на жительство и разрешение на работу, которое и позволило ему открыть собственный бизнес.

В сезоне-2018/2019 Торбинский выступал за «Енисей», красноярский клуб занял 16-е место в РПЛ, а футболист запомнился разве что голом «Зениту» в последнем туре. Оказалось, это была последняя игра и последний забитый мяч в его карьере, хотя было много слухов вокруг его футбольного будущего. В частности, речь шла о желании главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича видеть Торбинского в команде. Но не срослось.

Карьера у Торбинского получилась яркая. Игрок выступал за «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов» и «Краснодар». В составе сборной России завоевал бронзовые медали на Евро-2008. Выигрывал Кубок России, становился серебряным призером чемпионата. Сыграл 30 матчей за национальную команду.

Неплохо для парня из Норильска, где условий для занятий футболом нет и не может быть в принципе. Дмитрий занимался мини-футболом, а в спартаковскую академию на просмотр его привез в Москву дядя.

Хотя если бы не постоянные травмы, карьера Торбинского могла сложиться и более успешно. В 18 лет он порвал крестообразные связки и мениски, через два года получил такую же травму на другой ноге. Порванные кресты на обеих ногах к 20 годам — это очень серьезный риск.

В разное время футболист испытывал проблемы с паховыми мышцами, но всегда восстанавливался и возвращался на поле.

Из-за травм в значительной мере получился смазанным отрезок в «Локомотиве», хотя более 100 игр за клуб Дмитрий провел. При этом ссорился с Юрием Семиным, ссылался во вторую команду, да и вообще переход в «Локо» болельщики «Спартака» восприняли болезненно. Торбинский не стал продлевать контракт с красно-белыми в конце 2007 года, по версии руководства клуба запросил слишком много денег.

Сам футболист сказал, что причиной ухода были не деньги, а пренебрежительное отношение со стороны клуба. По словам Торбинского, в «Спартаке» в него верил только Владимир Федотов, но его к тому моменту в команде уже не было.

После «Спартака» и «Локомотива» у Торбинского был не слишком яркий период в «Рубине» и «Ростове», выходил на поле он достаточно часто, но от него явно ожидали большего. А вот в «Краснодаре» Дмитрий проявил себя хорошо и даже на какое-то время вернулся в сборную России.

Далее в карьере футболиста были кипрский «Пафос» и «Енисей».

Летом 2019-го Торбинский вместе с семьей окончательно переехал в Майами. Сам футболист рассказал, что окончательно решил по окончании карьеры жить в США еще в 2017 году, а само желание постепенно формировалось начиная с 2011 года, когда футболист познакомился с хоккеистом Ильей Ковальчуком, который выступал в НХЛ. К нему в гости Торбинский и отправился. Понравилось. Далее футболист и его жена ездили в Майами в каждый отпуск, в этом городе родились двое из троих детей пары.

После получения всех необходимых документов Торбинский решил начать тренировать и открыть собственную академию. По словам футболиста, не ради денег, а для того, чтобы чем-то заниматься и развиваться.

«Ходил на курсы тренерские – они чисто местные, по этой лицензии можно тренировать в колледжах, университетах, — рассказывал Торбинский о получении тренерской лицензии в открытом письме на Sports.ru. — Кстати, именно на эти курсы нельзя попасть сразу, но мои прежние футбольные заслуги позволили перескочить несколько уровней. Пройти курс было дико тяжело – в группе 30 человек, все американцы, со всех штатов едут. Я один русский, который к тому же знает язык только на бытовом уровне. Просил ребят, с которыми учился: «Если преподаватели (я их называю тренерским штабом) будут быстро говорить, вы мне простым языком медленно дублируйте». Вот они мне и переводили с английского на английский, так и справлялся.

Чтобы после прохождения курса получить лицензию, нужно составить план тренировки и снять видео. Там должно быть три упражнения: разминка, первая часть и вторая часть. Каждая часть должна быть по пять минут. Это загружается в специальную систему, твою работу оценивает комиссия. После этого они отправляют фидбек и выносят решение – выдавать лицензию или отправить что-то исправлять», — сказал футболист.

Уже год назад Торблинский четко себе представлял, что у него будет своя академия. И вот она появилась.

«Вот и наступило долгожданное торжественное открытие футбольной академии TorbiStar Soccer Academy. Расположена в самом центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort. Давайте добавим огня, играя в настоящий футбол», — написал Торбинский в Sports.ru.

Торбинский будет сам тренировать молодых футболистов.