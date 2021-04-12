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Ассист Овечкина и первое очко Кравцова: как прошел день в НХЛ

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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Бостон»

Передача Александра Овечкина, первое очко Виталия Кравцова в НХЛ и шайба Якова Тренина — «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня за океаном.

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В центральном матче дня «Вашингтон» взял у «Бостона» реванш за поражение на прошлой неделе. На этот раз «Кэпиталз» забросили в ворота «Брюинз» сразу восемь шайб.

Поучаствовали в разгроме практически все российские хоккеисты «столичных». В моменте с первым голом в исполнении Ти Джея Оши, реализовавшего большинство шикарным броском в касание, одним из ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Форвард набрал результативное очко впервые за четыре матча, увеличив количество баллов в сезоне до 21 (7+14).

Через 16 секунд в воротах Даниэля Владаржа оказалась вторая шайба — отличился Ларс Эллер. А еще спустя две минуты забил Конор Шири, подписанный «Вашингтоном» в декабре прошлого года свободным агентом. Красивейшую передачу на Шири отдал защитник Дмитрий Орлов. Это 11 (6+5) очко россиянина в нынешней регулярке, по итогам матча он получил коэффициент полезности +3.

Следом Шири оформил дубль, после чего свой гол забил и Ник Дауд. Счет 6:0 в пользу «Кэпиталз» сделал Том Уилсон, а ассистировал ему Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтона» сам в этой игре так и не забил (с Ови это произошло впервые в сезоне в матче, где он нанес больше десяти бросков), и его отставание от лидирующего в снайперской гонке Остона Мэттьюса из «Торонто» по-прежнему составляет девять голов.

Единственную шайбу «Брюинз» на свой счет записал Крэйг Смит. Впрочем, сразу после этого Оши и Эллер оформили по дублю, установив окончательный счет 8:1 в пользу «столичных». Лучшим игроком матча стал голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек, отразивший 37 бросков. Второй звездой был признан Шири, замкнул тройку Оши.

«Айлендерс», как и «Вашингтону», удалось поквитаться со своим недавним обидчиком — в овертайме «островитяне» в дерби обыграли «Рейнджерс» со счетом 3:2. Победу команде Барри Тротца принесли голы Кайла Палмьери, Жан-Габриэля Пажо и автора победной шайбы Райана Пулока. Третьей звездой игры стал российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший 24 броска.

В составе «синерубашечников» главные лидеры атаки Павел Бучневич и Артемий Панарин в этот раз молчали, заработав 1 и -1 соответственно. Зато, несмотря на три пропущенных шайбы, классный матч провел голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, на счету которого 31 спасение, некоторые из которых достойны хайлайтов.

«Шестеркин — мой большой друг, в каждой встрече с ним очень много эмоций, в России мы играли в дерби. Это большое событие, мы начинали играть друг против друга еще в молодежной лиге, теперь играем в НХЛ. Это большое событие для нас обоих», — произнес после игры Сорокин.

Кроме того, результативной передачей отметился и новичок «Рейнджерс» Виталий Кравцов. 21-летний форвард получил 13:35 игрового времени и ассистировал в моменте со вторым голом команды, тем самым набрав свое первое очко в НХЛ. Что интересно, по ходу игры Кравцова подняли из четверного звена в первое.

«Мы так плохо провели первый период, но мне очень понравилась игра Кравцова. Решил, что его перевод в первое звено встряхнет эту тройку», — объяснил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Евгений Малкин в последний раз выходил на лед месяц назад и все еще остается в лазарете, но его «Питтсбургу» это не помешало продлить победную серию до трех матчей, обыграв во второй раз подряд «Нью-Джерси» (5:2). За «Пингвинз» по дублю оформили Колтон Севьюр, который начал все-таки забивать впервые за три месяца, и Джейк Гюнцель, еще одну шайбу забросил Брайан Раст.

«Дэвилз» же на дедлайне избавились от Никиты Гусева, но сегодня единственному оставшемуся в команде россиянину Михаилу Мальцеву отметиться результативными действиями не удалось. Голы «Нью-Джерси» на счету Майлза Вуда и Пи Кея Суббэна.

Мощный «Колорадо» продолжает клепать победы, пусть и несколькими днями ранее получил восемь голов от «Миннесоты». «Лавины» одержали вторую победу над «Анахаймом» (4:1), где теперь выступает обменянный из «Тампы» Александр Волков. Он получил чуть больше десяти минут игрового времени и остался без очков, а вот на счету форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина голевая передача.

Очередную неудачу рискующий не попасть в плей-офф «Даллас» потерпел в матче со скромным «Нэшвиллом» по буллитам — 2:3. Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 18 бросков, нападающий Денис Гурьянов остался без очков, но получил +1 по итогам матча. Третьей звездой встречи же стал форвард «Предаторз» Яков Тренин, забросивший свою четвертую шайбу в сезоне.

Кстати, на счету Тренина не только гол, но и классный хит. После силового приема россиянина на ногах не устоял огромный Джейми Олексяк.