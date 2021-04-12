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«Пожертвования — не долг»: Порье обвинил Макгрегора в обмане, Хабиб посмеялся

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Хабиб отреагировал на то, что Макгрегор не перевел деньги в фонд Порье

Конор Макгрегор и Дастин Порье устроили перепалку в социальных сетях перед третьим боем. Американский боец в ответ на провокационное сообщение экс-двойного чемпиона обвинил его в том, что тот не сдержал обещание пожертвовать в его благотворительный фонд $500 тыс. В переписку вмешался даже Хабиб Нурмагомедов, посмеявшись над тем, как Конор «держит слово».

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Трилогия Конора Макгрегора и Дастина Порье — одно из самых ожидаемых событий 2021 года в мире смешанных единоборств. В январе ирландец был нокаутирован Бриллиантом, и тогда поединок собрал 1,6 млн PPV, став тем самым вторым по продажам в истории UFC. После этого стороны быстро договорились о третьем бое и с тех пор активно раскручивают его.

Но от того добродушия Макгрегора, о котором все говорили после его поражения от Порье, не осталось и следа. Поводом для новой разборки в социальных сетях, на просторах которых ирландец куда более хорош в последние годы, чем в октагоне, стал провокационный пост Печально Известного: в свойственной себе манере он пообещал, что нокаутирует Дастина довольно редким способом.

«Есть прогноз! Я выиграю заключительный бой трилогии фронткиком в нос. Четвертый раунд. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику», — написал Макгрегор в Instagram.

Кстати, перед январским поединком Конор тоже давал свою версию развития событий, говоря о том, что отправит Порье в нокаут за 60 секунд. Тогда все закончилось тем, что уже во втором раунде американец обрушил град ударов на бывшего двойного чемпиона, зажал его у сетки и спустя мгновения заставил рефери остановить поединок.

А в этот раз Порье уничтожил Конора и в Twitter, сообщив, что Макгрегор, оказывается, так и не перевел на счет его благотворительного фонда обещанную сумму в размере $500 тыс.

«Забавное предсказание! Ты так же предсказывал пожертвование в мою благотворительную организацию, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе. Скоро увидимся. 10 июля заплатишь сполна!» — сказано в сообщении Порье.

Макгрегор за второй бой с Порье, несмотря на поражение, заработал больше $20 млн. Для сравнения, Дастин получил в пять раз меньше. Конор еще до поединка сделал заявление, что пожертвует деньги в фонд Порье «Good Fight». И позднее даже супруга экс-временного чемпиона Джоли поблагодарила команду Макгрегора, о чем Порье напомнил один из подписчиков, но, как выяснилось, говорить спасибо ирландцу было рано.

«Мы поспешили поблагодарить их, потому что его команда связалась с нами на неделе боя, чтобы начать процесс перевода денег, но после поединка они просто пропали. Моя благотворительная организация пыталась три раза связаться с ними, но не получила ответа. Мы решили идти дальше! Скоро мы объявим о следующей большой цели! Очень большой!» — анонсировал Дастин.

Что интересно, Макгрегор не отрицает, что не переводил деньги. Но при этом сейчас ирландец утверждает, что он вообще не был обязан этого делать.

И сделал прозрачный намек, что организация Порье на деле не так чиста, какой он пытается ее выставить.

«Пожертвование — это не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Я знаю, куда они идут от начала и до конца. В противном случае они идут в никуда. К сожалению, такое бывает со многими благотворительными фондами. Ты согласился драться со мной вместо боя за пояс. Это показывает, что я был прав», — ответил Конор.

Фонд Порье был создан бойцом после того, как к нему пришла первая славы и первые большие деньги, заработанные на боях. Компания помогает населению родного штата Дастина Луизиана: организовывает продовольственные акции, оказывает поддержку учебным заведениям и организациям, работающим с людьми с ограниченными возможностями и бездомными. В будущем «Good Fight» планируется вывести на более широкий масштаб деятельности, но уровень заработка Порье не так высок, как у других топовых бойцов UFC. Поэтому Порье зарабатывает для фонда продажами своей экипировки, а также принимает пожертвования от других спортсменов. После боя с Хабибом Нурмагомедовым россиянин отдал тому свою футболку для аукциона и пообещал продать майку Порье, полученную взамен, а деньги от продажи направить фонду Порье. В ситуации с Макгрегором Бриллиант возразил, что был готов предоставить все доказательства честности своего фонда.

«100% это не долг. Ты предложил, мы приняли предложение. Как я уже говорил, твоя команда не ответила на наши письма касательно того, как будут потрачены эти деньги. 10 июля ты снова почувствуешь горечь поражения», — пообещал Порье.

Нурмагомедов, окончательно завершивший карьеру и оставивший титул чемпиона UFC в легком весе, тоже не прошел мимо этого инцидента. Он отправил к посту Порье шуточное видео, высмеяв Макгрегора за то, что тот не держит обещания. Запись Дастина он при этом ретвитнул.

«Я вам всем слово дал? Забираю обратно», – произносится в ролике.

Третий бой между Макгрегором и Порье возглавит турнир UFC 264, который должен пройти 10 июля. Победителей поединка, вполне вероятно, будет претендентом на титульник.