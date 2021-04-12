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Неприличные жесты и оскорбления: новый конфликт Гильерме и фанатов «Спартака»

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«Спартак» обвинил Гильерме в провокации фанатов неприличными жестами

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме в матче против «Спартака». Делегат встречи зафиксировал, что голкипер провоцировал болельщиков красно-белых, а в клубе добавили, что спортсмен демонстрировал неприличные жесты. При этом известно, что также будут проанализированы действия фанатов, якобы оскорблявших Гильерме.

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Скандал, вспыхнувший после матча 25-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком», приобретает новый оборот. И дело не в претензиях красно-белых к судейской бригаде.

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод, в котором фанаты красно-белых выкрикивают оскорбления в адрес вратаря «железнодорожников» Маринато Гильерме.

«Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Это будет рассмотрено на заседании КДК РФС»,

— цитирует Смертина «Р-Спорт».

Практически сразу после этого в «Спартаке» выступили с заявлением, что это именно Гильерме вел себя неподобающе, якобы провоцируя сектор с гостевой частью болельщиков. Глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов уточнил, что клуб готов предоставить доказательства того, что голкипер демонстрировал неприличные жесты.

«Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков «Спартака» по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», — объяснил Фетисов.

Глава КДК Артур Григорьянц в свою очередь подтвердил, что 13 марта на очередном заседании комитет выслушает доводы представителей «Спартака» и «Локомотива» по поводу сложившейся ситуации, а также самого Гильерме.

«На заседание приглашены представители обоих клубов – и «Спартака», и «Локомотива». Также мы пригласили самого Гильерме», — сообщил Григорьянц.

В сети при этом появилось видео, на котором присутствуют кадры, как Гильерме в адрес фанатов «Спартака» показывает жест, призывающий их замолчать, а также бросает бутылку с водой в сторону трибун.

Это уже не первый инцидент с участием фанатов «Спартака» и Гильерме. Так, в матче 2017-го года болельщики красно-белых неоднократно оскорбляли вратаря «Локомотива» на расисткой почве. «Банана, банана-мама — зачем (в оригинале звучит более грубое слово. — «Газета.Ru») российской сборной обезьяна», — пели они тогда. Ролик быстро распространился в интернете. То же самое повторилось в следующем году и в 2020-м. Всего в отношении Гильерме за несколько лет было зафиксировано больше пяти подобных случаев. Дважды «Спартак» был наказан частичным закрытием трибун и денежным штрафом.

Также у «Спартака» остаются серьезные претензии по поводу судейства в матче с «Локо». Клуб, по словам Фетисова, подаст протест на эпизоды, в которых, по мнению красно-белых, главный арбитр встречи Кирилл Левников должен был назначить одиннадцатиметровые удары в ворота «железнодорожников». Во втором тайме защитник Пабло коснулся мяча в своей штрафной, однако Левников после консультации с ВАР решил не ставить пенальти. Такое же решение было принято после того, как мяч попал в руку Александру Сильянову в концовке встречи.

«Спартак» попросит Экспертно-судейскую комиссию РФС оценить судейство в матче против «Локо» по двум моментам, один из них — эпизод с рукой в штрафной», — рассказал Фетисов.

Недовольство работой судейской бригады ранее выразил и владелец «Спартака» Леонид Федун, а в социальных сетях красно-белых после поражения по этому поводу появилось несколько сообщений. В частности, сразу после новостей о том, что КДК рассмотрит выкрики фанатов в адрес Гильерме, в Twitter «Спартака» было опубликовано видео, где, предположительно, мяч попадает в руку игроку «Локомотива» в штрафной. На ролик наложена фраза: «Я великий слепой, я ничего не вижу».