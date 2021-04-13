Голкипер «Локо» наказан за провокации в дерби со «Спартаком»

К московскому дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» обычно уделяется на порядок меньше внимания, нежели к матчам красно-белых против ряда других принципиальных соперников ЦСКА, «Динамо» и «Зенита». Однако прошедшая в минувшее воскресенье встреча в Черкизове оказалась по-настоящему яркой, запоминающейся и скандальной.

Подобного следовало ожидать еще за неделю до матча, когда «Спартак» вовсю гнался за лидирующим «Зенитом», а «Локомотив», выдав впечатляющую победную серию, стал одним из главных претендентов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Формально итог дерби влиял на результаты чемпионской гонки, оттого жара и ажиотаж вокруг и внутри матча был соответствующим.

Завершилась встреча победой «железнодорожников», которые тем самым обострили борьбу за серебро Премьер-лиги, которое одновременно является путевкой в квалификацию ЛЧ. Однако сам успех красно-зеленых быстро забылся, а на первый план вышли скандальные истории, связанные с работой судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга, взаимными оскорблениями между фанатами «Спартака» и голкипером «Локо» Маринато Гильерме, а также нарушением начальником команды «железнодорожников» Станиславом Сухиной регламента РФС, который перед матчем посетил судейскую комнату, что категорически запрещено правилами. И если судейство Левникова и его ассистентов было передано на оценку в Экспертно-судейский комитет РФС, то дела Гильерме и Сухины были вынесены на повестку очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета союза.

Органы КДК рассматривают взаимоотношения фанатов «Спартака» с Гильерме уже далеко не первый год, и завершались эти расследования практически всегда не в пользу красно-белых, которых так или иначе признавали виновными в оскорблениях на расовой почве и выносили клубу различные санкции в виде денежных штрафов и закрытий трибун. Ситуация заключается в следующем: болельщики скандируют на матчах с «Локомотива» кричалку «Банана, банана-мама — зачем (в оригинале используется более грубое и нецензурное слово) российской сборной обезьяна», а орган РФС по борьбе с проявлениями расизма и дискриминацией совместно с КДК в ответ наказывает «Спартак». Что примечательно, в самом лозунге имя и фамилия Гильерме никак не фигурирует, однако представители РФС всякий раз считают, что адресовано послание именно натурализованному бразильцу.

По итогам прошедшего 13 апреля в Доме футбола заседания КДК вынес решение оштрафовать красно-белых на 500 тысяч рублей и наказать клуб проведением одного домашнего матча без зрителей. Что важно — вторая санкция имеет условный характер, испытательный срок действует до конца сезона-2021/22. Максимальным же наказанием по данному делу является штраф в виде трех очков в турнирной таблице чемпионата, чего «Спартак» избежал.

Санкции последовали и в отношении Гильерме. Голкипера «Локомотива» за неподобающее поведение во время матча оштрафовали на 50 тысяч рублей и дисквалифицировали на две игры РПЛ: встречи 26-го и 27-го туров чемпионата с «Тамбовом» и «Ростовом» соответственно он пропустит. Обжаловать данный вердикт спортсмен не сможет.

Поводом для таких мер стали провокационные действия, совершенные вратарем красно-зеленых. Празднуя первый гол «Локомотива» в матче Гильерме, игравший в первом тайме в воротах, располагавшихся ближе к фанатской трибуне «Спартака», развернулся к болельщикам гостей и стал демонстрировать им различные жесты, в том числе характерно прислонив бутылку с водой к области паха и затем бросив ее же в сторону сектора болельщиков красно-белых.

Оскорбления в адрес голкипера последовали уже после подобной провокации со стороны футболиста, о чем и сигнализировал накануне глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, отметивший наличие у клуба соответствующих видеодоказательств. Интересно, что в «Локомотиве», отвечая на данные претензии со стороны красно-белых, обвинили Фетисова якобы в потакании и одобрении расистского поведения со стороны спартаковских болельщиков, хотя еще до этого представитель клуба выступил с заявлением, в котором от лица команды осудил любые формы проявления расизма и дискриминации.

Оказались в распоряжении «Спартака» и другие интересные видеоматериалы, которые были переданы на рассмотрение в КДК РФС. Так, сотрудники медиа красно-белых запечатлели кадр, как Станислав Сухина, бывший арбитр и экс-заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС, с 2017 года являющийся начальником команды красно-зеленых, перед матчем посетил судейскую комнату. При этом регламентом РФС это запрещено.

«Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках. Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением судьи, помощников судьи, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видео-ассистента судьи (VAR), помощника видео-ассистента судьи (AVAR), инспектора, делегата и комиссара», — говорится в правиле, принятом на заседании бюро исполкома РФС в феврале 2020 года.

Примечательным является тот факт, что Сухина данный регламент нарушил уже не в первый раз. Еще в 2020 году из-за его появления в судейской комнате «Локомотив» был наказан Контрольно-дисциплинарным комитетом в виде проведения одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе условно, а испытательный срок, на который был переведен клуб, был составлен до конца сезона-2020/21 — то есть текущего. Сам же Сухина был отстранен на четыре матча.

Несмотря на то, что обсуждение данного дела было включено в повестку заседания, итогов по нему КДК не принял по нескольким причинам: сам Сухина явиться на слушания не смог из-за того, что в настоящее время находится в командировке в другой стране, тогда как его присутствие на заседании является обязательным, а достаточной доказательной базы в его отношении у комитета пока нет.

«Направили запрос в департамент судейства, чтобы все судьи матча написали дополнительные рапорты по поводу присутствия Сухины в судейской. Обратились к «Спартаку» и «Локомотиву» о предоставлении дополнительных видеоматериалов из подтрибунных помещений», — резюмировал глава КДК Артур Григорьянц, сообщив, что заседание по данному делу перенесено на 16 апреля.

После 25-ти туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице и, имея в своем активе 47 очков, отстает от лидирующего «Зенита» на семь баллов. «Локомотив» с 46-ю очками располагается на третьей строчке.