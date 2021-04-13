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Титул ждет нового хозяина: «ПСЖ» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

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«ПСЖ» проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по итогам двухматчевого противостояния пробился в следующую стадию турнира. Команда Ханс-Дитера Флика защитить свой титул не смогла.

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После впечатляющей феерии на «Камп Ноу» и аккуратной игры в Париже, где местный «ПСЖ» добился успеха в противостоянии с «Барселоной», в четвертьфинале Лиги чемпионов команду Маурисио Почеттино ожидала мюнхенская «Бавария». С немцами парижане уже встречались совсем недавно — в августе 2020-го команды сошлись в решающем матче за титул, и победителем из того противостояния вышли подопечные Ханс-Дитера Флика. Естественно, их новую встречу только ленивый не назвал повторением финала.

В Германии «ПСЖ» сделал большой шаг к тому, чтобы взять реванш. Маркиньос и дважды Киллиан Мбаппе нанесли разящие удары по воротам Мануэля Нойера и тремя голами на выезде поставили под сомнение продолжение лигочемпионской кампании мюнхенской машины.

Впрочем, три пропущенных мяча ни разу не отражали всей картины матча на «Альянц Арене»: «Бавария» с первой и до последней минуты владела игровым преимуществом, нанесла более 30 (!) ударов по воротам, в створ попала 12 раз и создала огромное количество голевых моментов, но «прошить» продемонстрировавшего феноменальную игру Кейлора Наваса мюнхенцы смогли лишь дважды — по голу вымучили Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер. И тут «Бавария» по-настоящему ощутила всю значимость Роберта Левандовски. Польский супербомбардир и один из лучших футболистов современности с конца марта восстанавливается после травмы колена, но сыграй он против «ПСЖ», то парижане с наибольшей вероятности не увезли бы не то что победы, но и даже ничьей. В столицу Франции Левандовски также не полетел.

Существенные потери понесли и французы. Главный игрок обороны парижан, капитан и автор одного из забитых мячей в первом матче Маркиньос сразу же после своего гола был вынужден покинуть поле из-за травмы приводящей мышцы правого бедра. Маурисио Почеттино до последнего надеялся, что повреждение не окажется серьезным, однако рассчитывать на бразильца тренер сможет уже к концу месяца. На ответную встречу, впрочем, в состав вовремя вернулся Леандро Паредес, отбывший дисквалификацию за перебор желтых карточек.

С первых минут «Бавария» ожидаемо большими силами побежала отыгрываться, но на этот раз, помня, как была разбазарена уйма моментов в Мюнхене, каждый подход к чужим воротам на этот раз осуществляла выверенно, чтобы наверняка, от минуты к минуте наращивая давление на владения Наваса. Парижане же, ощущая это, пытались хоть как-нибудь отодвинуть игру от своей штрафной площади, и периодически подопечным Почеттино это удавалось, причем очень даже эффектно. Например, чуть не наказал гостей Мбаппе, в ходе одной из первых контратак чуть-чуть не попавший в дальний нижний угол из убойной позиции. Обстрелял все штанги и перекладину и Неймар, который имел несколько потрясающих шансов отметиться голом, но переиграть Нойера звездный бразилец не сумел. В конце концов, «Бавария» добилась своего и под конец первого тайма оборону «ПСЖ» взломала.

Прощающийся с «Баварией» Давид Алаба нанес мощный удар по воротам с близкого расстояния, и Навас с этим выстрелом с трудом справился, отбив мяч в сторону Преснела Кимпембе. Защитник парижан борьбу Шупо-Мотингу проиграл, и камерунец все-таки затолкал мяч в сетку, вновь огорчив свою бывшую команду.

На волне эпизодичного успеха мюнхенцы могли увеличить свое преимущество после опасных ударов в исполнении все того же Алабы и Лероя Сане, но всякий раз свою команду выручал Навас, который, пожалуй, за весь сезон не выполнял такой объем работы, как за все противостояние с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В итоге первые 45 минут матча завершились со счетом лишь 1:0 в пользу команды Флика, что означало куда большую интенсивность и напряженность во второй половине встречи.

Так оно и произошло: комбинации гостей стали более частыми и быстрыми, и такого темпа в начале тайма не выдержал Абду Диалло. Французский сенегалец, которого Сане своими резкими рывками мучил около часа, получил мышечную травму и поле вынужденно покинул. Игроки «ПСЖ», пытаясь подавить атаки «Баварии», то придерживали мяч у своих ворот, потягивая время при каждой возможности, то ждали ошибку защитников мюнхенцев. Одна из таких, к слову, произошла, когда Анхель Ди Мария на замахе убрал Дэвиса и прострелил на пустые ворота, но эту передачу Неймар замкнуть не сумел. Гости же все ближе к финальному свистку все большими и большими силами атаковали владения парижан, которые, отбиваясь, откровенно играли на удержание счета.

И своего «ПСЖ» добился. 0:1 — несмотря на поражение, которая стало для парижан первым домашним за небольшую историю противостояния с «Баварией» в Лиге чемпионов, французы благодаря трем голам в Мюнхене все же прошли в полуфинал главного клубного турнира Европы. Там команде Почеттино предстоит сразиться с победителем противостояния дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити».