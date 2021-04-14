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728-й гол Овечкина и первый шатаут Шестеркина: что случилось в НХЛ

Панарин побил рекорд Мессье по количеству очков в первых 100 матчах за «Рейнджерс»

728-й гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Филадельфию», Игорь Шестеркин оформил свой первый шатаут в «Рейнджерс», Артемий Панарин побил рекорд Марка Мессье, а Павел Бучневич забросил 20 000-ю шайбу команды из Нью-Йорка. «Газета.Ru»— о происходящем в Национальной хоккейной лиге.

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«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одним из героев поединка стал российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин. Он набрал два очка, записав на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу.

Гол Овечкина стал шестым для «Вашингтона» в матче. Форвард воспользовался тем, что противники остались в меньшинстве, и правильно обработал диагональную передачу в левый угол вбрасывания от Тома Уилсона, переправив снаряд в ворота. Эта шайба стала для россиянина 22-й в текущем сезоне и 728-й в карьере, что позволило Овечкину еще на шаг приблизиться к пятому месту в списке лучших снайперов в истории Лиги – у Марселя Дионна на три гола больше. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки, который за всю карьеру забросил 894 шайбы.

Эта шайба также стала для Овечкина 40-й в противостоянии с «Флайерз». Форвард до этого оформил 40+ голов в ворота еще пяти клубов НХЛ: «Виннипег Джетс» (48) (ранее команда носила название «Атланта Трэшерз»), «Тампе-Бэй Лайтнинг» (48), «Каролине Харрикейнз» (43), «Торонто Мэйпл Лифс» (41) и «Нью-Йорк Айлендерс» (40). По этому показателю нападающий сравнялся с Бреттом Халлом и Стивом Айзерманом, которые в своей карьере забрасывали больше 40 шайб в ворота шести команд. Лидером этого рейтинга является Фил Эспозито, на счету которого сразу десять клубов НХЛ. Далее следуют Марсель Дионн (восемь) и Уэйн Гретцки (семь).

Для «Кэпиталз», которые победили в третьем матче подряд, этот выигрыш имеет достаточно большое значение. Благодаря ему «столичные» вышли на чистое первое место в Восточном дивизионе Национальной хоккейной лиги.

В поединке против «Флайерз» отличился еще один россиянин – Дмитрий Орлов, который принял участие в четвертом голе «столичных». Вместе с Джоном Карлсоном он выступил ассистентом для Карла Хагелина. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 бросков по своим воротам из 30.

Интересно и то, что «Вашингтон» сделал первый шаг к возвращению болельщиков на трибуны. Фанаты начнут возвращаться на арены уже 27 апреля, а пока хоккеистов на матчах поддерживали члены их семей. На игре «Вашингтона» и «Филадельфии» оказались и родные Овечкина – его жена Анастасия пришла поддержать супруга вместе с их сыном Сергеем.

Не менее горячо было на льду другого матча регулярного чемпионата между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победа досталась клубу из Нью-Йорка со счетом 3:0, а героями поединка стали российские игроки – голкипер Игорь Шестеркин оформил шатаут, Артемий Панарин забросил шайбу, а Павел Бучневич набрал два очка – на его счету гол и результативная передача.

Шестеркин оформил свой первый шатаут в НХЛ, он отразил все нанесенные по его воротам 27 бросков. По итогам поединка вратарь был признан первой звездой, а в послематчевом комментарии поблагодарил своих партнеров по команде за этот поединок и свой первый «сухарь».

«Это очень многое значит для меня. В первую очередь, хочу поблагодарить всех ребят, которые ложились, стелились под шайбу, особенно в конце. Довели дело до победы. Очень счастлив сыграть на ноль, почувствовать, что это такое. Надеюсь, дальше будет только больше», — сказал Шестеркин на пресс-конференции.

Панарин, который забросил вторую шайбу «Рейнджерс», провел сотый матч за команду. Всего он набрал 138 (45+93) очков в составе «синерубашечников» и побил рекорд Марка Мессье по количеству очков, заработанных в первых 100 играх за «Рейнджерс». После встречи форвард признался, что не знал об этом рекорде.

«Рекорд Мессье? Честно говоря, не знал об этом, хотя, конечно, приятно. Доволен своим выступлением, но в любом случае не на 100%. Огромное спасибо партнерам. Надеюсь, что впереди у нас еще много хорошего», — заявил Панарин на пресс-конференции.

Без достижения со льда не ушел и Бучневич. Он забросил третью шайбу команды, когда тренерский штаб «Дэвилз» принял решение снять вратаря и выпустить шестого полевого игрока. Этот гол стал 20 000-й в истории «Рейнджерс».

«Даллас Старз» в овертайме проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:3, голкипер уступившей команды Антон Худобин отразил 27 бросков по своими воротам из 29. Также неприятной новостью для «Старз» оказалось то, что российский нападающий Александр Радулов из-за травмы нижней части туловища может пропустить остаток сезона. В ближайшее время ему предстоит медицинская консультация.

В других матчах регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» с крупным счетом 7:2 обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» по буллитам одолел «Баффало Сэйрбз», а «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме уступил «Калгари Флэймз».