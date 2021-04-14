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«Судья был прав»: РФС объяснил решения Левникова в дерби «Локо» — «Спартак»

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В РФС объяснили решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия РФС не обнаружила ключевых ошибок в работе судейской бригады Кирилла Левникова, которая обслуживала дерби «Локомотив» — «Спартак». Красно-белые утверждали, что арбитр не назначил три пенальти в ворота «железнодорожников».

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Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшее в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги, состоялось в воскресенье, 11 апреля. С момента финального свистка, зафиксировавшего победные для «железнодорожников» 2:0, прошло трое суток, а внимание к встрече не утихает до сих пор.

Причем результат матча чуть ли не сразу же ушел даже не на второй, а на третий или четвертый план: главными поводами для обсуждения являются решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по делу о взаимных оскорблениях голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме и фанатов «Спартака», запрещенный регламентом поход начальников обеих команд Станислава Сухины и Василия Козловцева в судейскую комнату, а также сама работа арбитров.

Тема судейства на протяжении всего сезона плотно связана со «Спартаком», и красно-белые в данном случае этим недовольны, ведь немало решений, по мнению спартаковцев, приняты не в их пользу, что в свою очередь влияет на результаты команды. Дерби с «Локомотивом» исключением не стало — после матча с претензиями к арбитрам встречи выступил даже владелец самого титулованного клуба страны Леонид Федун, а впоследствии «Спартак» обратился к Экспертно-судейской комиссии РФС с просьбой дать оценку работе главного рефери Кирилла Левникова и его бригаде, которая обслуживала игру на «РЖД Арене».

Вопросы у спартаковцев возникли к трем моментам, в которых, по мнению красно-белых, судья Левников должен был назначить пенальти в ворота «Локомотива». Сначала на 44-й минуте встречи рефери не увидел фола со стороны защитника красно-зеленых Александра Сильянова, который в своей штрафной площади задел ногу Квинси Промеса, затем на 51-й минуте мяч, летевший после удара Виктора Мозеса в сторону ворот, попал в руку Пабло, а на 87-й минуте все тот же Сильянов заблокировал рукой прострел Джордана Ларссона. Работавший на VAR Сергей Иванов о необходимости хотя бы в одном из данных моментов назначить 11-метровый удар главному арбитру не сообщил.

Заседание Экспертно-судейской комиссии РФС по этому и другим прошедшим матчам состоялось 13 апреля, и его итоги оказались удивительными для общественности.

Еще до официальных новостей от Российского футбольного союза председатель судейского комитета ведомства Ашот Хачатурянц в интервью «Чемпионату» сообщил, что «глобально все решения бригады Левникова были признаны верными», на следующий же день РФС выступил с сообщением, в котором объяснил, почему эксперты не выявили ошибок в работе арбитра из Санкт-Петербурга.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между Сильяновым и футболистом «Спартака» Квинси Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча. По имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» Пабло Насименто, не коснувшись его руки. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча. После рикошета мяча от бедра футболиста «Локомотива» Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника», — говорится в заявлении.

В «Спартаке» ожидаемо вердиктом экспертной комиссии оказались недовольными. Особенно это касается моментов с Пабло и Сильяновым во втором тайме, где, судя по видеоповторам, мяч все же дважды попал в руку игрокам «Локомотива».

«Возможно, если показ футбола в России, в частности, повторов спорных моментов, станет более качественным, то таких моментов станет меньше», — резюмировал в интервью «СЭ» глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

В состав комиссии вошли Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. Все шестеро единогласно приняли решение по всем трем эпизодам.

Еще один эксперт комиссии — Николай Левников, который является отцом арбитра Кирилла Левникова, — согласно требованиям регламента, взял самоотвод и решений по этому делу не принимал. Также поступил и Сергей Зуев, который работал на матче «Локомотив» — «Спартак» в качестве инспектора.

Что касается самого Левникова-младшего, то он на данный момент является уникальным арбитром текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. По ходу всего сезона он остается единственным рефери топ-категории, отработав в качестве главного судьи минимум пять матчей в чемпионате, не допустившего официально ни одной ошибки. За весь сезон на рассмотрение Экспертно-судейской комиссии РФС было вынесено 11 принятых Левниковым ключевых решений и во всех, по мнению экспертов, он поступил правильно.

«Почему так? Возможно, потому что он хорошо судит», — иронично прокомментировал сей факт Антон Фетисов.

Для 37-летнего петербургского рефери минувший матч с участием «Спартака» стал четвертым в сезоне, если также считать и дерби красно-белых с «Динамо» в Кубке России. При работе Левникова главным арбитром спартаковцы, не считая поражения от «Локо», обыграли «Рубин» (2:0), «Химки» (3:2), а также уступили в Кубке динамовцам, где судья, самостоятельно посмотрев видеоповтор, принял крайне спорное решение назначить пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в плечо Виктора Мозеса.