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Слухи развеяны: Конор вернется на арену, где его уничтожил Хабиб

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UFC анонсировал бой Макгрегора с Порье, несмотря на слухи об отмене поединка

Третий бой Конора Макгрегора против Дастина Порье официально анонсирован. Поединок возглавит турнир UFC 264, который пройдет при полных трибунах арены T-Mobile в Лас-Вегасе.

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«Я разорву этого засранца»

Трилогии Макгрегор — Порье быть. Об этом уже официально сообщили в Абсолютном бойцовском чемпионате, анонсировав турнир UFC 264, который пройдет 10 июля в Лас-Вегасе. Главным событием ивента станет, конечно же, третий бой ирландца с американцем. У соперников остался открытым вопрос их личного противостояния, негласный счет в котором равный — 1:1. После того, как Конор Макгрегор истязал оппонента в сентябре 2014-го на UFC 178, Дастин Порье спустя шесть с лишним лет взял реванш, отправив «Печально Известного» в нокаут на 257-м номерном турнире промоушена.

Файткард грядущего турнира пока что выглядит следующим образом:

Дастин Порье — Конор Макгрегор (бой в легком весе);
Гилберт Бернс — Стивен Томпсон (бой в полусреднем весе);
Джессика Ай — Дженнифер Майя (бой в женском наилегчайшем весе);
Райан Холл — Илия Топурия (бой в полулегком весе);
Омари Ахмедов — Брэд Таварес (бой в среднем весе);
Джером Ривера — Жалгас Жумагулов (бой в наилегчайшем весе);

Грег Харди — Тай Туйваса (бой в тяжелом весе).

«Я подписал соглашение о поединке сегодняшним утром. Я разорву этого засранца 10 июля. Макгрегор возвращается в Город Грехов!» — заявил Конор Макгрегор.

Отмена боя, или как Макгрегор с Порье начали раскрутку поединка

«Больше никакого хорошего парня», — говорил Макгрегор после своего поражения во втором поединке с Дастином Порье.

Действительно, тогда ирландец многих удивил своей любезностью и уважительным поведением по отношению к американцу. Еще несколько лет назад «Печально Известный» был одним из главных трештокеров UFC, да и перед первой схваткой с Порье объявил настоящую войну уроженцу штата Луизиана, но теперь перед общественностью объявился совсем другой Макгрегор — добрый и не конфликтующий. И даже по первым порам, когда стороны формально договорились о проведении третьего боя, ирландец не проявлял былой активности.

Но с приближением турнира бойцы взялись за раскрутку грядущей трилогии. Фактически инициатором этого можно назвать даже не Макгрегора, а Порье, который публично обвинил ирландца во лжи. Американец вспомнил, как еще до их январского реванша Конор пообещал ему пожертвовать $500 тысяч в благотворительный фонд Дастина Good Fight, который оказывает социальную помощь населению его родного штата, однако обещанных денежных средств тот так и не дождался. Конор же сначала подчеркнул, что участие в благотворительности, несмотря на все сказанные слова, не является обязательным, а также усомнился в честности деятельности фонда Порье, намекнув, что деньги «могут уйти в никуда». Позднее же Notorious выступил с куда более резким заявлением, сообщив об отмене боя с американцем.

«Ты всего лишь безмозглая деревенщина, которая рвет себя на части. $500 тысяч без планов… Ты, видимо, вообще ничего не понимаешь в деньгах, дебил. Бой отменяется, удачи тебе с новым контрактом», — писал Макгрегор в своем Twitter.

Подливали масла в огонь и Майкл Чендлер с Рафаэлем Дос Аньосом и Кевином Ли, которые оперативно сообщили о готовности выйти против ирландца, заявившего в своих соцсетях о поиске нового соперника.

Впрочем, вряд ли кто-то всерьез воспринимал подобное поведение Конора. Тот факт, что тем самым стороны подогревают интерес к грядущей июльской схватке, был очевиден.

Президент UFC потирает руки в ожидании больших денег

Подобное поведение двух бойцов выгодно прежде всего Дане Уайту. Президент UFC является одним из самых успешных представителей спортивного бизнеса, и как зарабатывать большие деньги он знает не понаслышке. Благодаря одному лишь реваншу Макгрегора с Порье на турнире UFC 257 промоушен смог реализовать 1,6 млн платных подписок, что является рекордным показателем за последние 2,5 года.

Абсолютный же рекорд был установлен в октябре 2018-го, и тогда участником боя тоже, как ни странно, был Макгрегор. На эпохальном турнире UFC 229 ирландец сразился с тогдашним чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым и был вынужден сдаться в четвертом раунде, когда был пойман на классный болевой прием от «Дагестанского Орла». Платную трансляцию того боя купили в общей сложности 2,4 млн раз, и это принесло UFC $180 млн.

Если третий поединок Макгрегора с Порье даст промоушену очередные высокие показатели, то никто этому не удивится.

Что примечательно, турнир UFC 264 примет знаменитая арена T-Mobile в Лас-Вегасе. Именно на ней Макгрегор и проиграл Нурмагомедову, который по окончании поединка устроил настоящий хаос вне октагона, подравшись с членом команды Конора Диллоном Дэнисом. Всего же арена приняла три поединка с участием ирландца: помимо боя с Хабибом, на T-Mobile также прошли реванш Макгрегора с Нейтом Диазом и схватка с Дональдом Серроне.

Выгодным для UFC является и тот факт, что турнир пройдет при полных трибунах арены, которая вмещает на турнирах по смешанным единоборствам и боксу до 20 тысяч зрителей. В том, что стадион будет заполнен, сомневаться не приходится. Этому способствует и тот факт, что накануне губернатор штата Невада Стив Сайсолак заявил об отмене коронавирусных ограничений к 1 июня.

«Я очень счастлив, что могу наконец-то сказать, что Лас-Вегас возвращается. 10 июля UFC 264 пройдет при заполненной на 100% T-Mobile арене. Дамы и господа, представьте себе, это ведь целых 20 тысяч фанатов!» — сообщил Дана Уайт, который уже потирает руки не только от реализованных подписок на трансляции, но и проданных билетов на турнир.