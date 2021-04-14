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«Реал» выдержал давление «Ливерпуля» и выбил Клоппа из Лиги чемпионов

«Ливерпуль» не смог обыграть «Реал» и вылетел из Лиги чемпионов

«Ливерпуль» не смог совершить камбэк на «Энфилде» и обыграть «Реал». Команда Зинедина Зидана выстояла в Англии и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов.

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Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов подарила замечательные пары с точки зрения зрелищности и заряженности на борьбу за главный титул, и выделить какую-то конкретную из них вне очереди не представилось возможным. Но если говорить о истории личных противостояний, то в этом плане очередная схватка «Ливерпуля» с мадридским «Реалом» является фаворитом.

До встречи в этом году команды провели шесть матчей в Лиге чемпионов, в том числе в двух финалах турнира. По ним у «красных» и «сливочных» личная ничья — в далеком 1981 году победу в Париже одержал «Ливерпуль» с великим Кенни Далглишем, а уже совсем недавно, в Киеве 2018-го, «Реал» завоевал свой последний на данный момент «ушастый» Кубок.

Тогда же в столице Украины и состоялась крайняя очная встреча команд, к которой и было множество отсылок перед новой битвой. Болельщики, журналисты, эксперты и вообще все, кроме самих представителей двух клубов, говорили о реванше за тот финал 2018 года и личном противостоянии Серхио Рамоса с Мохаммедом Салахом, которому испанец тогда нанес серьезную травму.

Однако ни того, ни другого не случилось. Рамос, четвертьфинал турнира пропустил, а Юрген Клопп уверенно утверждал, что его заботит лишь выход в следующий раунд, а не какая-либо месть за киевский финал. Выполнение этой задачи подопечные немецкого тренера усложнили, потерпев сокрушительное не по счету, но по игре поражение в Мадриде (1:3). Все планы Клоппа не сработали ни разу, и лишь выездной гол Салаха оставил «красным» хоть какие-то шансы на камбэк на «Энфилде». То, как «Ливерпуль» умеет переворачивать игру на своем поле, все прекрасно знают — особенно «Барселона», которая накануне уступила «Реалу» в «Эль-Класико».

Однако «Энфилд» — это не столько про сам легендарный стадион, сколько про болельщиков, которых на трибуны из-за коронавирусных ограничений все еще не допускают. Всю поддержку фанатов «красные» получали только по пути на арену: улицы и дороги, приводящие к «Энфилду», были заполнены болельщиками местного клуба.

Это ощутил на себе и «Реал», чей клубный автобус был заброшен камнями. Один из снарядов прилетел на место Зинедина Зидана. К счастью, никто не пострадал.

Изменения в стартовых составах по сравнению с первой встречей у обеих команд оказались минимальными. Юрген Клопп в центр поля вместо Наби Кейта выпустил мощного и опытного Джеймса Милнера, а в атаке предпочел Роберто Фирмино Диогу Жоте. Что касается «Реала», то у Зинедина Зидана к продолжающему лечиться от коронавируса Рафаэлю Варану прибавилась головная боль в виде выбывшего до конца сезона из-за травмы Лукаса Васкеса. Отвечать за бровку было доверено Федерико Вальверде.

Откладывать дело в долгий ящик «Ливерпуль» не стал и начал с места в карьер. Уже на третьей минуте счет мог открыть Салах, которому Садио Мане на блюдечке выкатил мяч в район 11-метровой. Плотный удар египтянина отразил Тибо Куртуа, который оказался в одиночестве перед бомбардиром хозяев. Хотел ассистировать Мане и Фирмино, прострелив во вратарскую, где бразилец немного не дотянулся, чтобы замкнуть передачу. Должен был забивать и сам сенегалец, но какие-то сантиметры отделили его от мяча после шикарной подачи Трента Александра-Арнольда с фланга на угол вратарской. Не дал времени голкиперу «Реала» времени на отдых Милнер, который из-за пределов штрафной площади выстрелил в дальнюю «девятку» — Куртуа в красивом прыжке до мяча дотянулся. К концу тайма хозяева просто обязаны были забивать: 100%-ные моменты для этого имели и Салах, и Жоржиньо Вейналдум, которые умудрились не попасть по воротам из убойных позиций.

При тотальном прессинге и давлении «Ливерпуля» подопечные Зидана хоть и ошибались в обороне, но ситуацию в целом контролировали, периодически убегая в опасные контратаки. Так, дальними ударами Алисона тревожили Тони Кроос и Лука Модрич, досаждал обороне соперника и вездесущий Карим Бензема, набравший превосходную форму в свои 33 года. В итоге комфортные для себя 0:0 «Реал» к перерыву сумел сохранить.

Этот счет побудил «Ливерпуль» во втором тайме действовать не просто в том же темпе, но и гораздо интенсивнее. Сразу же после выхода на поле отличный момент был у Фирмино, который не смог «прошить» Куртуа после удара с близкого расстояния, затем бразилец невероятным образом не попал в створ ворот, он же мощно выстрелил издали, но послал мяч чуть выше перекладины. В конце концов, Клопп был вынужден идти на риск, чтобы не просто задавить оборону «Реала», но и все же выручить из этого голы. Для этого тренер «Ливерпуля» бросил в бой Тьяго Алькантару и Диогу Жоту, отдав приоритет атаке в ущерб обороне.

Однако мяч в ворота Куртуа непонятным образом все никак не залетал: Салах, Фирмино, Жота и другие раз за разом обстреливали владения «Реала», но никак отправить снаряд в цель так и не смогли. 15 ударов по воротам, несчитанное количество забросов к чужой вратарской, но голов ноль.

План Зинедина Зидана по сохранению комфортного преимущества, созданного еще в первом матче, сработал, и с «Энфилда» мадридцы выбрались целыми и невредимыми. Но визит в Англию «Реал» еще осуществит — команду ждет лондонский «Челси». «Ливерпуль» же упустил одну из возможностей пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Теперь команде Юргена Клоппа предстоит выгрызать заветную путевку в сложнейшей борьбе в Английской премьер-лиге, где «красные» находятся в незавидном положении.