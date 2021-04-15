УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина

Контрольный, этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить российского арбитра Сергея Лапочкина от любой футбольной деятельности сроком на 90 дней. Дисквалификация отсчитывается с 25 марта 2021 года.

Как сообщается в заявлении службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), 39-летнему судье из Санкт-Петербурга вменяется возможное нарушение дисциплинарного регламента УЕФА по статьям 11.2 (а) («Нарушение общих принципов поведения при попытке участия в мошенничестве и активном или пассивном взяточничестве и коррупции»), а также 12.2 (а) и 12. 2 (d) («Нарушение правил честного проведения матчей и соревнований путем организации договорных матчей либо с оказанием незаконного влияния на ход и/или результат игры с целью получения выгоды для себя или третьего лица, либо при отказе сообщить органам УЕФА о попытке третьих лиц оказать давление с целью оказать неправомерное влияние на ход и/или результат игры»).

По сообщениям СМИ, главной причиной отстранения Лапочкина является именно то, что он не обратился к сотрудникам УЕФА после того, как неизвестные лица попросили его повлиять на исход одного из матчей.

Речь идет о встрече второго отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 между латвийским клубом «Вентспилс» и «Бордо» из Франции. Игра состоялась 26 июля 2018 года и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Лапочкин тогда отработал в качестве главного арбитра, а его ассистентами стали Алексей Лунев, Дмитрий Жвакин и Роман Галимов.

Отмечается, что до игры к петербургскому судье обратились некие люди, которые попросили россиянина обеспечить выгодный им результат. Лапочкин был обязан уведомить о произошедшем представителей УЕФА, однако не сделал этого. Сам факт нарушения выяснился после того, как сотрудники правоохранительных органов Латвии, проверяя телефонные записи одного из фигурантов уголовного дела, обнаружили переписку с российским рефери.

Тем примечательнее оказались новости, когда летом 2020 года Лапочкина заподозрили в игре на тотализаторе. Как отмечал Metaratings, латвийская полиция в июле вышла на еще одного арбитра, уже завершившего свою профессиональную карьеру, Павла Стипиди. Экс-рефери мог принять участие в игре на ставках с указанием определенного количества желтых карточек, показанных в международных матчах. Сам Стипиди впоследствии данную информацию опроверг, тогда как в УЕФА начали совместное с полицией Латвии расследование, в которой фигурировало и имя Лапочкина. Петербургский судья мог находиться в сговоре со Стипиди, хотя эти сведения не подтвердились.

На фоне этих новостей, а также неординарной работы Лапочкина в матче 27-го тура Российской премьер-лиги прошлого сезона между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1), где арбитр назначил спорный пенальти в ворота красно-белых, не зафиксировал нарушение в штрафной площади «железнодорожников», а также показал две подряд желтые карточки главному тренеру спартаковцев Доменико Тедеско,

петербуржца в итоге вызвали на проверку на полиграфе. РФС, проведя внутреннее расследование, не увидел повода усомниться в честности рефери. Сам Лапочкин, комментируя это, признался, что боялся лишиться работы.

«Сложно сказать, что это было. Но для меня все прошло быстро: сегодня пошел шум, завтра что-то происходило, а послезавтра все закончилось. Я был абсолютно спокоен, так как понимал, что это вымысел и бред. Процедура полиграфа, конечно, неприятная, но раз сказали — прошел. Никаких сомнений у меня не было, но недоумевал: «Почему именно я?» Я понимал, что это бред — набор фамилий, имен. Главное, что это как пришло, так и ушло. Конечно, было неприятно. С другой стороны, у меня появился опыт или, как правильно сейчас говорить, антитела», — говорил Лапочкин в интервью «Чемпионату».

Судейскую карьеру Сергей Лапочкин начал в 1995 году, а свой первый матч Российской премьер-лиги в качестве главного арбитра обслужил в апреле 2011-го. Всего рефери, имеющий категорию ФИФА, отработал 182 матча чемпионата России. В нынешнем сезоне РПЛ он отсудил 15 встреч. В текущих розыгрышах еврокубков Лапочкин в качестве резервного арбитра отработал в матче группового этапа Лиги Европы между «АЗ» из Алкмара и хорватской «Риекой» (4:1).