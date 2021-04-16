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«Я же не террорист»: лидера сборной России не пустили в США

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Игрок юниорской сборной России Мирошниченко пропустит ЧМ в США

Один из лидеров юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко не сможет помочь команде на чемпионате мира, который пройдет в Техасе. Американская миграционная служба запретила 17-летнему россиянину пересекать границу США. В интервью «Газете.Ru» легенда отечественного хоккея Борис Майоров отметил, что у ФХР не будет возможности помочь спортсмену.

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Лидера юниорской сборной России по хоккею Ивана Мирошниченко не впустили в США, где с 27 апреля по 7 мая пройдет чемпионат мира для игроков не старше 18 лет.

Форвард, выступающий за «Омских ястребов», перед подписанием контракта с «Авангардом» собирался продолжить карьеру в одной из североамериканских лиг, но его желание не сбылось, так как он не смог получить визу.

В Федерации хоккея России (ФХР) уже подтвердили информацию, что Мирошниченко не полетит в США. Решение миграционной службы Штатов апелляции не подлежит. При этом в Международной федерации хоккея (ИИХФ) о подобной ситуации ничего не знают, но пообещали провести внутреннее расследование и разобраться в причинах недопуска россиянина. Сам форвард довольно эмоционально высказался о происходящем, заявив, что подобная ситуация стала для него полной неожиданностью.

«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и все. Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и все», — сказал Мирошниченко в интервью «Чемпионату».

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» двукратный олимпийский чемпион, а также многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров, ФХР в данной ситуации помочь юному хоккеисту не сможет.

«По собственному опыту знаю, что американцы в этих делах абсолютно непредсказуемы. Я с этим сталкивался. Ничего с этим поделать уже нельзя, федерация никак не может помочь Ивану. Тем более что ему раньше уже отказывали в визе», — сказал Майоров.

При этом бывший тренер и экс-глава скаутской службы омского «Авангарда» Андрей Яковенко выразил надежду на то, что трудности с документами у Мирошниченко все же получится разрешить. Тем более что ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг утверждал, что вопрос с визами у российской юниорской сборной был решен.

«К сожалению, бывают такие ситуации. Очень жаль, что талантливый мальчишка из-за бюрократических моментов пропустит чемпионат мира. Остается надеяться на лучшее, что этот вопрос как-нибудь удастся решить. Может, произошла какая-то ошибка с документами. Хочется верить, что ситуацию удастся исправить. Но на моей памяти таких случаев не было. Такое происходит достаточно редко, в основном как раз что касается с получением американской визы. Впрочем, у России и так добротный состав, шансы на успех у команды хорошие. Мы сделали качественный шаг вперед, надеемся, что этот чемпионат принесет желаемый результат. Команда хорошая, состоит из перспективных ребят», — сказал Яковенко «Газете.Ru».

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев, комментируя возникшую ситуацию, призвал не искать в ней политическую подоплеку, а также уточнил, что причиной этому могли стать допущенные ошибки спортсмена при оформлении визы или нарушения в предыдущих поездках. По его словам, миграционная служба имеет право не допустить на территорию своей страны любого человека, если к нему имеются какие-либо претензии.

Сам же Мирошниченко утверждает, что ничего противозаконного не совершал.

«Понимаю, что вам хочется услышать фразу: «Американцы начинают глобальную войну против России». Чушь собачья! Давайте прекратим заниматься ерундой. Мало ли почему одного игрока из целой сборной не пустили. Я не хочу и не собираюсь видеть в этом какую-то политическую составляющую. Лучше спросите у сотрудников, которые занимались оформлением его визы, что там не так. Уверен, что корень кроется именно в этом месте», — сказал Лебедев в беседе с «Чемпионатом».

В сезоне-2020/21 Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Мирошниченко провел за «Омских ястребов» 20 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал десять результативных передач. Игрок уже имеет контракт с «Авангардом», правда, пока не сыграл за омичей ни одного матча.

Один из известнейших и топовых тренеров по физподготовке Павел Маркидан, который работает с российскими игроками, о Мирошниченко отзывался весьма лестно, называя того «ходячей машиной».

«За годы работы тренером по физической подготовке таких хоккеистов я практически не встречал. Он просто развит так, как не все хоккеисты в 25 лет могут похвастаться. Он ходячая машина с точки зрения физики. Как и всем, ему нужно работать. У него отличные скоростные качества, физика, но этого, разумеется, пока недостаточно. Были примеры, когда в 16 лет хоккеисты были топами, а к двадцати годам пропадали, поэтому добиться высот можно только через серьезную работу. Да, для меня он один из самых перспективных хоккеистов, с кем мне пришлось поработать, но нужно продолжать развиваться каждый день», — говорил Маркидан в интервью Sport24.

Мирошниченко обратил на себя внимание зимой 2020 года, когда вместе со сборной России стал победителем Юношеской Олимпиады.

Хоккеист стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова. Россияне на групповом этапе уверенно разобрались с канадцами со счетом 6:2. А в финальном поединке без проблем одолели США (4:0). Стоит отметить, что на турнир Мирошниченко поехал в качестве капитана команды.

На групповом этапе юниорского чемпионата мира россияне сыграют со сверстниками из США, Чехии, Финляндии и Германии.