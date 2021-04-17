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Тотальное преимущество: российские фигуристы покорили командный ЧМ

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Сборная России впервые в истории стала победителем командного ЧМ

Российские фигуристы завоевали золотые награды командного чемпионата мира. В последний день турнира произвольные программы представили спортивные пары и женщины, и в обоих видах россиянам не было равных. На награждении был поднят российский флаг и звучал национальный гимн.

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Сборная России по фигурному катанию ехала в японскую Осаку на заключительный старт турнира — командный чемпионат мира — в статусе фаворита. После успешного выступления на мировом первенстве в Стокгольме, где россияне забрали высшие награды в трех видах из четырех, от национальной команды ждали первой в истории победы на командном ЧМ. И российская сборная не подвела – уверенное первое место и отрыв в 15 баллов от команды США, занявшей второе место.

Заключительный третий день командного чемпионата мира открывала произвольная программа у спортивных пар. Россию представляли чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, который вновь показали высочайший уровень катания. При этом было видно, что спортсменам немного не хватает свежести, партнер с трудом сделал тройной тулуп, однако ни одной серьезной ошибки или недочета совершено не было. Это привело пару к уверенному первому месту — судьи оценили их прокат в 151,59 балла .

Закрывали турнир женщины. К этому моменту Россия была выше США в общей турнирной таблице на девять баллов, а это означало, что российским фигуристкам — Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой — было достаточно не опуститься ниже шестого места по итогам произвольной программы.

Свою команду российские фигуристки не подвели. Туктамышева, которая была капитаном, оказалась в итоге третьей, проиграв второе место японке Каори Сакамото. Прокат Императрицы был чуть тяжеловатым, серьезных ошибок она не совершила, но вылезли шероховатости, которые и позволили представительнице Японии, выдавшей безупречный прокат, подняться выше. Впрочем, на итоговый результат турнира это повлияло мало, потому что к моменту выхода на лед Щербаковой Россия уже была победителем турнира, а ученица Этери Тутберидзе принесла финальные 12 баллов.

Ошиблась Щербакова лишь единожды, неудачно выехав с четверного флипа. Однако затем чемпионка мира – 2021 выдала потрясающий прокат, собрав в нем сложнейший контент.

После проката Щербакова призналась, что победа на командном чемпионате мира доставила ей даже большее удовольствие, чем личное золото на мировом первенстве в Стокгольме.

«День произвольной получился насыщеннее и радостнее, чем первый. Сегодня я полностью прочувствовала командный дух, командную атмосферу, когда мы друг за друга болели. Я чувствую даже больше радости, чем в Стокгольме. Все-таки сейчас конец сезона, чувствуется удовлетворение от всего. Теперь хочется немного выдохнуть», — поделилась она.

На командный чемпионат мира не распространяются санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), и это значит, что на турнире российские спортсмены имеют право использовать национальную атрибутику. Поднятый флаг России и звучащий гимн страны в Осаке стали завершением этого трудного и неоднозначного сезона. О значимости происходящего рассказала и Туктамышева.

«Это были заключительные соревнования в сезоне. Мне хотелось поставить жирную точку и хорошо выступить. Это по-настоящему праздник. А в этом году — праздник вдвойне, потому что сезон был очень сложным.

Для нас очень важно, что здесь был российский флаг. И сегодня был великий момент для нашей команды — мы слышали гимн страны. Это значит очень многое. Мы действительно этим насладились»,

— цитирует ученицу Алексея Мишина Sport24.

Фундамент победы был заложен накануне, когда российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова не оставил никому шансов в танцах, а одиночник Михаил Коляда оказался на третьей строчке. Еще один россиянин Евгений Семененко смог войти в пятерку лучших, что также принесло России важные баллы в общей сумме.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что его отношение к командному чемпионату мира достаточно неоднозначное и ему проблематично воспринимать этот турнир серьезно, однако подчеркнул, что вся команда, которая принимала участие, достойна похвалы.

«Эта победа в конце столь непростого сезона очень дорогого стоит. Я безумно рад, что усилиями тренеров, спортсменов, врачей, всех, кто вовлечен в процесс, удалось создать мощный единый механизм, который дает результат. Один из положительных факторов этих соревнований — создание и укрепление командного духа, все спортсмены сплочены», — цитирует Горшкова Sport24.