Рекорд Капризова и серия Свечникова: как прошел день в НХЛ

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд, а главный лидер атаки «Уайлд» в этом сезоне Кирилл Капризов отличился во втором матче кряду.

Произошло это в игре с «Аризоной». В середине стартового периода «дикари» остались в большинстве, Ник Бонино сделал классную передачу россиянину возле ворот «Койотс», и тот в окружении трех соперников, ни один из которых не успел подставить шайбу и помешать Капризову, точно нанес бросок в касание.

Для Капризова этот гол стал 18-м в текущей регулярке, всего у форварда теперь 37 (18+19) набранных очков. Это позволило ему установить рекорд «Миннесоты» по очкам среди новичков: 23-летний хоккеист превзошел достижение словака Мариана Габорика, выступавшего за «Уайлд» в позапрошлом десятилетии.

Kirill Kaprizov (18-19—37 in 44 GP) surpassed Marian Gaborik (18-18—36 in 71 GP) for the most points by a @mnwild rookie.@KaprizovKirill is now also tied with Gaborik for the most goals by a rookie in franchise history. #NHLStats pic.twitter.com/jMncjurLWz — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 20, 2021

Встреча «Аризоны» и «Миннесоты» в итоге завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В другом матче дня увеличил количество очков в сезоне другой российский талант НХЛ Андрей Свечников. В матче с «Тампой» нападающему «Каролины» удался мощный бросок из круга вбрасываний в верхний угол ворот соотечественника Андрея Василевского.

That's a goal in three straight games for Andrei Svechnikov pic.twitter.com/IpksOs2fcq — Michael Smith (@MSmithCanes) April 20, 2021

21-летний форвард забивает в третьем матче подряд. У Свечникова стало 32 (13+19) очка в сезоне.

Впрочем, успехи Свечникова победить «Харрикейнз» в этот раз не помогли. «Лайтнинг» в овертайме быстро забили третью шайбу и установили окончательный счет на табло — 3:2 в свою пользу. Василевский в этой встрече отразил 25 бросков, защитник «молний» Михаил Сергачев результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности +1.

Брат Андрея Свечникова Евгений тоже ушел со льда с результативным очком. Нападающий «Детройта» в матче с «Далласом» получил 13:57 игрового времени и сделал ассист, уйдя со льда с результативным баллом тем самым впервые почти за месяц.

Geno shot, Glenny finish!



And yes, it was on the backhand. #LGRW pic.twitter.com/QfJVKUpxM9 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) April 20, 2021

«Ред Уингз», так или иначе, потерпели поражение по буллитам — 2:3. Свечников, между прочим, свой бросок не реализовал: у него на пути встал вратарь «Старз» Антон Худобин, который в этой игре в сумме сумел отразить 20 бросков. Решающий победный буллит на счету еще одного россиянина «Далласа» Дениса Гурьянова.

«Сан-Хосе» по буллитам уступил «Вегасу» со счетом 2:3. Для «Шаркс» поражение стало шестым подряд, а «Голден Найтс» увеличили свою победную серию до семи игр.

Хоть и с очередным проигрышем, но вновь напомнил о себе защитник «изумрудных» Николай Кныжов. Это второй гол россиянина в сезоне.

«Флорида» после знаковой победы над «Тампой» развила успех в матче с «Коламбусом». «Пантерз» обыграли «Блю Джекетс» со счетом 4:2, у Фрэнка Ватрано — дубль. А голкипер «котов» Сергей Бобровский записал в актив еще одну уверенную игру, отразив 34 броска по своим воротам.

«Это была хорошая игра. Всегда здорово побеждать, тем более когда играешь против бывшей команды, это может быть особенное чувство. Это доставляет немного больше удовольствия. Вы знаете, я рад, что у меня такие цифры против «Коламбуса», но, с другой стороны, важна каждая игра», — приводит послематчевые слова Бобровского пресс-служба «Пантерз».

«Оттава» отпраздновала важный успех в гостевой игре с «Калгари» — 4:2. Евгений Дадонов и Артем Зуб по итогам матча получили коэффициент полезности 0, а вот у Артема Зуба -2. Набрать очки никто из россиянин «Сенаторз» в этот раз не сумел.

«Нэшвилл» после двух поражений кряду наконец-то исправился, разобравшись с «Чикаго» со счетом 5:2. В составе победителей нападающий Яков Тренин получил всего 10:01 игрового времени и ушел со льда с показателем полезности 0. Защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров завершил матч при показателе -1.

«Эдмонтон» без столкнулся с проблемами в игре с «Монреалем» Александра Романова, победив со счетом 4:1. У Коннора Макдэвида ассист и выдающий гол, ставший момент дня: