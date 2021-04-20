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«К 2024 мы были бы мертвы»: в Суперлиге объяснили, зачем нужен турнир

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Суперлига хочет выплатить €400 млн клубам, не участвующим в турнире

Запуск Суперлиги гарантирует ее участникам серьезное увеличение дохода. В ответ на критику руководитель нового турнира Флорентино Перес объяснил, что из-за пандемии топ-клубы терпят колоссальные убытки: по его словам, «Реал» с «Барселоной», например, практически находятся на грани банкротства. В то же время, как стало известно зарубежным источникам, Суперлига будет готова предоставить солидную компенсацию руководящим органам и командам, не участвующим в соревновании. Тем самым они рассчитывают заставить противников отказаться от борьбы против запуска турнира.

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На протяжении последнего года, серьезно пострадавшего из-за пандемии, стабильно практически раз в месяц появлялись тревожные новости о том, что большая часть футбольного мира находится в глубоком кризисе. Также с опаской говорилось о том, что клубы-гранды и вовсе находятся в бедствующим финансовом положении. Как оказалось, это было близко к правде.

Флорентино Перес, президент мадридского «Реала» и председатель Суперлиги, о запуске которой было объявлено 19 апреля, впервые выступил с развернутым комментарием по поводу планов вхождения в новый турнир. Он дал понять, что кардинальные решения, выдвинутые клубами-основателями Суперлиги, были выдвинуты в первую очередь проблемами с доходами. По словам Переса, только «Реал» потерпел убытки в размере €400 млн.

В случае отсутствия каких-либо изменений, как уверяет функционер, многие клубы через несколько лет пришлось бы просто закрыть.

«Мы хотим спасти футбол, а спасти футбол – значит спасти всех. Пусть ближайшие 20 лет пройдут спокойно, чтобы никто не потерял €200 млн. Мы хотим изменить модель, которая уже не работает. Никто не понимает новую модель, к 2024 году мы будем мертвы. Клубы потеряли миллионы», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».

Кроме прочего, Перес добавил, что были и другие предпосылки к созданию принципиально нового турнира. Он отрицает, что Суперлига, которую называют закрытым элитарным турниром, таковой является. В планах у основателей дать возможность сполна зарабатывать топ-клубам, чтобы это в целом благоприятно сказалось на развитии футбола.

«С экономической точки зрения это спасет весь футбол, мы делаем это на благо. Деньги для всех, потому что если зарабатывают те, кто на вершине, деньги идут всем, потому что мы покупаем футболистов и можем помогать друг другу. Это открытый турнир, не закрытый. Мы верим в спортивный принцип и в то, что команды будут бороться за попадание в турнир. УЕФА тоже должен поддержать нас. Если мы и будем зарабатывать больше, то это только на благо футбола. Хотим начать как можно скорее», — добавил он.

Суперлигу планируется запустить уже в августе 2021 года. Пока нет ясности, как это будет происходить, но Перес уверяет, что ждать еще год просто нельзя.

В то же время стали известны некоторые подробности финансовой деятельности Суперлиги. Financial Times пишет, что организаторы пообещали выплатить руководящим органам мирового футбола и клубам, которые не будут играть в новом турнире, около €400 млн (для сравнения, от Лиги чемпионов эти команды получают €140 млн). Основатели ожидают, что эти солидарные выплаты заставят УЕФА, ФИФА и всех недовольных отказаться от попыток не допустить открытие Суперлиги.

Также известно, что эти €400 млн — часть единовременного платежа в €3,25 млрд, который получит Суперлига на развитие турнира от JPMorgan Chase. Банк предоставит заем клубам-основателями, рассчитанный на 23 года, и представляет этот кредит как аванс за предполагаемые будущие доходы команд, которые они получат от выступления в Суперлиге. Основную часть этих доходов будут составлять медиаправа (организаторы уже договариваются с такими гигантами бизнеса, как Amazon, Facebook, Disney и Sky). Права и спонсорские обязательства будут распределяться между 15 постоянными членами лиги через испанскую консалтинговую фирму Key Capital, которой команды совместно будут владеть. Банкир компании Анас Лаграри станет генеральным секретарем Суперлиги.

Аналитики Суперлиги прогнозируют, что от сделок с крупными спонсорами ежегодный доход турнира составит €4 млрд. В этом вопросе будет существенное преимущество перед Лигой чемпионов, поскольку нынешнее главное клубное соревнование континента от своих инвесторов получает за медиаправа в два раза меньше.

В свою очередь The Guardian со ссылкой на документ, создателями которой являются основатели Суперлиги, информирует, что идею о новом турнире, возникшую еще несколько лет назад (что не секрет), клубы были вынуждены продвигать быстро, так как финансовая ситуация оказалась еще плачевнее, чем предполагалось: общие потери топ-команд превысили €5 млрд. Основатели Суперлиги уверены, что соревнование создаст «устойчивую и конкурентную среду для всей футбольной пирамиды».