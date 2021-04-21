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«Никогда не думал, что это увижу»: мир спорта — о деле Джорджа Флойда

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НБА и НХЛ выступили с заявлением о признании экс-полицейского виновным в убийстве Флойда

Национальная баскетбольная ассоциация, Национальная хоккейная лига и Профессиональная футбольная лига выпустили заявления в связи с тем, что задушившего Джорджа Флойда бывшего полицейского признали виновным в убийстве.

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21 апреля бывший офицер полиции США Дерек Шовен был признан виновным по всем пунктам в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Приговор будет вынесен спустя несколько недель, самый тяжелый пункт обвинения – непредумышленное убийство. Преступление произошло в мае 2020 года и вызвало волну протестов против полицейского произвола не только в США, но и в некоторых странах Европы. Сотрудник правоохранительных органов был уволен вскоре после совершенного. Приговор Шовену не оставил равнодушным и спортивный мир, куда также после смерти Флойда пришел лозунг «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»).

Исполнительный директор профсоюза игроков Мишель Робертс и комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер выпустили совместное заявление, в котором указали, что убийство Флойда стало кульминационным моментом для взглядов на расу и справедливость в США.

«Мы также признаем, что нам предстоит проделать большую работу. НБА и профсоюз игроков вместе с нашей недавно сформированной Коалицией социальной справедливости удвоят свою деятельность, направленную на существенные изменения в сферах уголовного правосудия и полиции», — указано в заявлении.

Не остались в стороне и сами игроки НБА, которые высказывались в Twitter. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на приговор одним словом: «ответственность», защитник Мэджик Джонсон выразил удовлетворение тем, что справедливость восторжествовала.

«Справедливость и ответственность! Никогда не думал, что это увижу. Еще многое предстоит сделать, но это отличное начало работы над реформой, которая необходима этой стране!» – написал также центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс.

Профессиональная футбольная лига (МЛС) в своем сообщении отметила, что клубы и игроки будут продолжать принимать различные меры для того, чтобы продвигать равенство и мир.

«МЛС едина в безоговорочном осуждении насилия, дискриминации и ненависти во всех деструктивных формах и выражает солидарность с семьей Джорджа Флойда, его друзьями, сообществом темнокожих и людям, поддерживающим его.

Хотя вердикт суда не может излечить неописуемую боль от того, что жизнь человека жестоко забрали, он показывает, что жизнь Джорджа Флойда священна, а жизни темнокожих имеют значение», — указано в заявлении.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в своем пресс-релизе подчеркнула, что продолжает активную борьбу с любым неравенством, и предложила всем неравнодушным присоединиться. Стоит отметить, что в конце 2020 года НХЛ в сотрудничестве с Ассоциацией игроков объявила об инициативах по борьбе с расизмом.

«Мы по-прежнему привержены активному участию в движении за равенство и приглашаем наших фанатов присоединиться к нам в поддержке систематических изменений», — указано в сообщении.

Следом за Лигой заявления выпустили «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд». Обращения обоих клубов свелись к единому – команды продолжают поддерживать любую борьбу с расизмом и неравенством, а каждый человек несет ответственность за будущее.

«Хотя приговор и знаменует конец судебного разбирательства, выводы должны быть сделаны. «Миннесота» к изменению социума путем становления безопасной и дружелюбной среды существования для всех. Мы все несем ответственность за будущее, и от каждого из нас зависит исцеление и единство», — сообщается в заявлении «Уайлд».

«Мы в Madison Square Garden остаемся привержены развитию общества, свободного от расизма, фанатизма, насилия и ненависти, посредством своих действий и силы нашего сообщества», — подчеркивают в «Рейнджерс».

При этом не обошлось и без скандалов. Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Лас-Вегас» опубликовал в своем Twitter пост, который вызвал весьма неоднозначную реакцию американского общества.

«Я могу дышать. 20 апреля 2021 года», – написали «Рэйдерс».

Однако многие пользователи социальной сети сочли, что подобные заявления являются неуважением к семье погибшего Флойда, и потребовали удалить твит. Однако владелец клуба Марк Дэвис в скором времени выступил с заявлением и отметил, что эта запись была его личной идеей, а удалять он ее не будет принципиально. Согласно его словам, это было опубликовано именно в поддержку пострадавшей семьи и является отсылкой к их словам, произнесенным, когда бывший полицейский был признан виновным: «Сегодня мы снова все можем дышать».

Однако такое объяснение не устроило именитого защитника «Вашингтона» Брэдли Била, который в своем Twitter написал, что «Лас-Вегасу» «нужно надрать задницы» за такое. Примечательно, что его пост набрал уже 24,7 тысячи лайков и 3,3 тысячи репостов.