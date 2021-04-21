РПЛ против ФНЛ: «Крылья» и «Локомотив» сразятся за Кубок России

Самарские «Крылья Советов» во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России и теперь имеют шанс повторить достижение своего сегодняшнего соперника «Ахмата» и стать победителем турнира в ранге клуба первого дивизиона. Оппонентом самарцев станет непобедимый в 2021 году «Локомотив», который разгромил ЦСКА со счетом 3:0 и одержал десятую победу подряд.

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 0:0, по пенальти — 1-4

Первая ассоциация, когда слышишь это сочетание команд — скандальный матч 2009 года, который завершился 3:2 в пользу «Терека» (так тогда назывался грозненский клуб), про который у Леонида Слуцкого, бывшего наставником «Крыльев Советов», спрашивают до сих пор.

Но есть и вторая ассоциация. 29 мая 2004 «Ахмат» на стадионе «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» в финале Кубка России. Это был первый финал турнира в истории обоих клубов, и выиграл тот матч «Терек» благодаря голу Андрея Федькова в добавленное время. «Терек» на тот момент был клубом первой лиги, самарцы же представляли элитный дивизион.

Сейчас команды поменялись ролями. «Крылья Советов» представляют ФНЛ, хотя уже нет никаких сомнений, что по окончании чемпионата команда вернется в РПЛ. «Ахмат» — клуб Премьер-лиги, занимает в текущей турнирной таблице РПЛ десятое место и максимум может побороться за попадание в восьмерку. Понятно, что матчи Кубка России, победа в котором дает путевку в групповой этап Лиги Европы, были для грозненцев приоритетом.

Снова в кубковом противостоянии «Ахмата» и «Крыльев» победил представитель более низкой лиги. Снова на поле была упорная борьба и голов в игровое время команды так и не забили. Судьба матча решилась в серии пенальти, в которой хладнокровнее оказались гости.

Любопытно, что оба тренера — Андрей Талалаев и Игорь Осинькин — провели по две замены под пенальти. Ну, одна была точно под послематчевую серию, поскольку самарцы поменяли вратаря, вместо Ивана Ломаева вышел Евгений Фролов. Но и три полевых игрока, вышедшие на замену в компенсированное время, также в серии пенальти поучаствовали. У «Ахмата» Александр Пуцко свою попытку реализовал, а вот удар Габриэля Янку парировал Фролов. У самарцев Дмитрий Комбаров был точен, именно его удар стал решающим в серии. А вратарь «Крыльев» еще отразил удар Бериши. Итоговый счет серии — 4:1.

Отметим, что единственный раз, когда команда первой лиги выигрывала Кубок России, был как раз в 2004 году, когда «Терек» обыграл в финале «Крылья Советов». Самарцы попробуют повторить тот успех грозненцев, но соперник у клуба будет гораздо более серьезный.

«Локомотив» — ЦСКА — 3:0

У «Локомотива» восемь побед в Кубке России (лучший результат в российской истории) и один проигранный финал. У ЦСКА это соотношение семь-четыре. В РПЛ «Локомотив» идет вторым, ЦСКА занимает пятое место, команды разделяет всего три очка. Но жертвовать Кубком в угоду чемпионату, естественно, никому из тренеров в голову не пришло. Потому что если не получится с Лигой чемпионов, то Кубок гарантирует Лигу Европы без квалификации.

«Локомотив» подошел к игре практически без потерь в составе, а вот ЦСКА лишился Марио Фернандеса, Бахтияра Зайнутдинова, Хердура Магнуссона, Вадима Карпова и Константина Кучаева. Так что в основе во второй раз подряд вышел Виктор Васин, с первых минут появился на поле Алан Дзагоев, который в прошлых двух турах выходил на замену.

Отметим довольно странный выбор формы участников матча. Вернее, сочетание цветов. ЦСКА играл играет в темно-сером, а «Локомотив» — в зелено-красном. Различать на поле футболистов что с трибуны, что по телевизору было непросто.

ЦСКА забил уже на шестой минуте. Дзагоев нашел пасом у линии штрафной Рондона, форвард качнул Пабло и хорошо пробил низом в дальний угол. Игроки «Локо» начали протестовать и показывать, что эквадорец сыграл рукой. Карасев запросил помощь ВАР, и там подтвердили нарушение правил.

А вот «Локомотив» свой шанс спустя десять минут не упустил. Рыбчинский тонко забросил мяч в штрафную, Камано мастерски открылся, избежав офсайда, принял мяч на грудь и вторым касанием расстрелял Акинфеева. Где были защитники ЦСКА — большой вопрос.

Армейцы в целом владели преимуществом во владении мячом, но в случае с «Локомотивом» это ничего не значит. А опасный момент в первом тайме был еще только один: на 39-й минуте Обляков хорошо пальнул в дальний угол, но Гильерме в красивом броске отразил удар.

Второй тайм начался с очередного года «Локомотива», который вышел очень курьезным. Рыбусь с углового отдал пас в штрафную, Смолов подставил пятку, мяч попал в ногу боровшегося с ним Облякова, перелетел стоявшего у ближней штанги Акинфеева и опустился в ворота.

На этом, по сути, игра закончилась. «Локомотив» спокойно оборонялся, ЦСКА владел мячом, но до опасных моментов у ворот Гильерме дело практически не доходило. Все навесы выигрывали «железнодорожники», все удары из-за штрафной даже не доходили до вратаря.

Лишь в самом конце матче ЦСКА мог вернуться, но Гильерме в красивом броске отразил умный удар Влашича из-под защитника.

Ну а «Локомотив» реализовал свой третий момент в матче, показав стопроцентный показатель в завершении. Гол вышел шикарным! Живоглядов с правого фланга прострелил в штрафную, Миранчук пяткой переправил мяч Крыховяку, а тот аккуратно катнул мяч мимо Акинфеева. Снаряд, ударившись о штангу, прокатился по линии ворот, но в итоге ее все-таки пересек.

«Локомотив» продолжает свою победную серию.