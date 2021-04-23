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Роналду может покинуть «Ювентус»

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Форвард «Ювентуса» Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть Турин. СМИ утверждают, что итальянцам сложно выплачивать футболисту зарплату, а возможное непопадание клуба в следующий розыгрыш Лиги чемпионов еще сильнее подкосит финансовое положение «бьянконери». За ситуацией с португальцем следят «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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Слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» распространяются с новой силой. Известный журналист и инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter отметил, что португальский форвард может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который играл с 2003 по 2009 год. Связано вероятное прощание Роналду с Турином с тем, что итальянскому клубу уже не так просто выплачивать ежегодно €60 млн футболисту в качестве зарплаты, особенно учитывая тяжелое финансовое положение футбольной индустрии на фоне пандемии коронавируса.

К расставанию со своим ведущим игроком боссов «Ювентуса», очевидно, подталкивает и провал запуска европейской Суперлиги. Клубы-основатели, в число которых вошел и «Ювентус» непосредственно со своим президентом Андреа Аньелли надеялись за счет нового турнира получить в общей сложности €3,5 млрд для инвестиций в инфраструктуру и компенсации потерь от коронавирусных ограничений, но теперь команды этих денег не увидят.

Португалец наверняка сам захочет покинуть команду, если «Ювентус» не квалифицируется на следующий год в Лигу чемпионов. Сейчас подопечные Андреа Пирло занимают в Серии А четвертое место, опережая «Наполи», который расположился на пятой строчке, лишь на два балла.

У «Манчестер Юнайтед» дела в английской премьер-лиги (АПЛ) обстоят куда лучше. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место и практически со 100-процентной вероятностью квалифицируются в главный клубный еврокубковый турнир. В марте издание Diario Gol рассказало, что именно выход «Красных дьяволов» в Лигу чемпионов может стать решающим фактором в решении Роналду вернуться на «Олд Траффорд».

Тогда же Marca писала, что португалец может перейти в другую команду — в мадридский «Реал», за который он выступал с 2009 по 2018 год и стал двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, а также и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Отмечалось, что Криштиану уверен в том, что по-прежнему способен принести пользу «сливочным», и рассмотрит предложение, если оно поступит.

Впрочем, президент «Реала» Флорентино Перес на днях заявил, что этого не произойдет.

«Информация о возвращении Криштиану Роналду в «Реал» – это просто слухи, которые распространяет его окружение», — передает слова Переса El Larguero.

Разговоры о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» начались еще в конце 2020 года. Издание Auto Esporte сообщало, что компания Chevrolet, которая является титульным спонсором английского гранда, готова профинансировать трансфер футболиста. Тогда в компании отмечали, что переход футболиста в «Ювентус» за €112 млн оказался прибыльным для титульного спонсора туринцев корпорации Jeep.

Также совсем недавно Tuttosport сообщил, Роналду сватают во французский «ПСЖ» на замену Килиану Мбаппе, который может уйти из команды. Отмечается, что родители Мбаппе уже встречались с представителями различных клубов и обсуждали вероятный трансфер. Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «Реале» из-за возможности поработать с Зинедином Зиданом, однако не считает испанский клуб единственным вариантом. Вероятно, Мбаппе покинет Париж в 2022 году, когда закончится его контракт.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе команды португалец стал двукратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне он провел 38 матчей, забив 32 мяча. В списке бомбардиров Серии А португалец с 25 забитыми мячами занимает первое место, опережая на четыре точных удара Ромелу Лукаку из миланского «Интера».